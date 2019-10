NAD Masters M10 - Pojačalo budućnosti

SPECIFIKACIJE Vrsta Pametno integrirano stereo pojačalo Pojačalo 2x 100 W (pri 4 i 8 Ω), D klasa (Hypex Ncore) DAC ESS Sabre (32-bit/384 kHz) Analogni konektori 2x RCA ulaz, RCA izlaz za pretpojačalo, 2x subwoofer izlaz Digitalni konektori HDMI-ARC ulaz, optički ulaz, koaksijalni ulaz Ostali konektori +12V trigger izlaz, IR ulaz, USB Mreža LAN (10/100/1000), WiFi (802.11ac), dvosmjerni Bluetooth (aptX HD) Dimenzije i masa 215 x 100 x 260 mm / 5 kg Softver BluOS Jamstvo 2 godine

Svjetovi informatike i dobrog zvuka u novije se doba sve intenzivnije isprepliću, što ste zacijelo osjetili (i) prateći ove stranice, s obzirom na to da na njima sad već redovito opisujemo zvučnike, slušalice, pojačala, DAC-ove i uređaje za streamanje glazbe. Premda se općenito nastojimo fokusirati na audiouređaje čija cijena nije basnoslovna, prije svega jer smo stava da za dobar zvuk ne morate nužno izdvojiti peteroznamenkastu (ili veću) svotu, poneki izuzeci postoje. Jedan od njih je NAD Masters M10, ovogodišnji dobitnik EISA-ine nagrade Best Product 2019-2020 u kategoriji Smart Amplifier. Riječ je, dakle, o pametnom pojačalu, zapravo svojevrsnom all-in-one glazbenom sustavu, uz koji vam neće trebati ništa osim para pasivnih zvučnika, kako bi moćni M10 kroz njih mogao propjevati. Dobro, to nije čitava istina: osim zvučnika, trebat će vam i nešto više od 20.000 kuna, na koliko je NAD procijenio vjerojatno najzanimljiviji uređaj u svojoj novijoj povijesti.

Prednji 7-inčni ekran osjetljiv je na dodir. Kad streamamo glazbu iz BluOS Controllera, na njemu se prikazuju omot albuma, sve relevantne kontrole i kotačić za glasnoću. Kad zvuk dolazi iz nekog drugog izvora, ekran prikazuje dva digitalna VU-metra

Kanadski NAD u svijetu hi-fija etablirao se kao proizvođač nekih od dosad najpoznatijih integriranih pojačala, no M10 ne nalikuje apsolutno ničemu što je ranije sišlo s tvrtkinih proizvodnih traka. Štoviše, M10 nema dizajnerskog, a u najvećem dijelu ni funkcionalnog ekvivalenta ni u ponudi drugih proizvođača hi-fi opreme. Riječ je o pojačalu koje demonstrira kako bi ovi uređaji mogli izgledati u budućnosti – u budućnosti gdje nam dnevni boravci nisu zakrčeni s dva ili tri dedicirana, masivna komada akustičkog hardvera te šumom kabela koja ih međusobno povezuje. M10 radikalno odstupa od uobičajene 48-centimetarske širine i “spljoštenog” profila, kakav vežemo uz tradicionalna stereo pojačala.

Gotovo svi potrebni konektori su ovdje, uključujući i neočekivani, a itekako dobrodošli HDMI-ARC ulaz. Ono čega nema su gramofonsko pretpojačalo i, još čudnije, konektor za slušalice

BluOS Controller pod svojim okriljem okuplja brojne aplikacije za streamanje glazbe

Unutar svojeg aluminijskog kućišta, sprijeda i odozgo prekrivenog Gorilla Glassom, širokog 21,5, visokog 10, a dubokog 26 centimetara, NAD-ova pametna uzdanica okuplja dvokanalno 100-vatno pojačalo D klase, DAC s podrškom za 32-bit/384 kHz reprodukciju te hi-res formate kao što su MQA, FLAC i DSD, ali i BluOS, moćan i iznimno intuitivan “glazbeni operacijski sustav”, kojeg se NAD domogao suradnjom s Bluesoundom (dvije tvrtke dio su iste grupacije, Lenbrook). Upravo je BluOS ono što M10 čini pametnim, toliko svestranim, ali i neobično ugodnim za korištenje, dajući mu sposobnost streamanja glazbe s praktički svakog servisa koji vam može pasti na pamet.

Stražnjica pojačala gotovo je u potpunosti ispunjena konektorima. Osim kvalitetnih terminala za pasivne stereo zvučnike, tu nalazimo dva RCA linijska ulaza, koaksijalni i optički digitalni ulaz te izlaze za pretpojačalo i dva subwoofera. U slučaju da povežete subwoofer(e), unutar postavki BluOS-a moći ćete odabrati frekvenciju crossovera u rasponu od 40 do 200 Hz. To vam daje podosta slobode za optimalnu integraciju subwoofera u cjelokupnu akustičku sliku vašeg sustava. Još jedan digitalni ulaz za zvuk je HDMI ARC, koji se u praksi pokazuje najpraktičnijim za povezivanje pojačala s televizorom, uz pretpostavku da je TV dovoljno nov da podržava HDMI ARC. Za bilo koji od tri digitalna ulaza – optički, koaksijalni i HDMI ARC – moguće je aktivirati funkciju Auto Sense, koja će automatski probuditi pojačalo iz mirovanja u slučaju da na tom digitalnom ulazu biva detektiran signal. Auto Sense može raditi na samo jednom digitalnom ulazu, dakle, ne može se računati na automatsko prebacivanje s, primjerice, HDMI-ja na optiku.

Od drugih konektora, M10 straga još nudi izlazni 12-voltni trigger, ulaz za infracrveni prijamnik, servisni Micro-USB port, gigabitni LAN port te USB konektor, namijenjen spajanju vanjskih diskova s glazbenim sadržajima. U smislu bežične povezivosti, ugrađena je 802.11ac (WiFi 5) bežična mrežna kartica, a podržan je i Bluetooth. Bluetooth je implementiran tako da funkcionira u oba smjera: M10 može primati glazbu s mobitela, prijenosnika i drugih Bluetooth izvora, ali i slati ju na Bluetooth slušalice. Potonje nije za zanemarivanje, osobito kad uzmemo u obzir da fizičkog konektora za slušalice – nema. Od Bluetooth audiokodeka, podržani su SBC, AAC i aptX HD. Nema ni ugrađenog gramofonskog pretpojačala; jedini način da slušate vašu kolekciju vinila jest da iskoristite jedan od analognih RCA ulaza za povezivanje s vanjskim gramofonskim pretpojačalom.

Nježni dodiri

Odabir izvora zvuka jedna je od brojnih funkcija koje se mogu izvesti preko ekrana, iako ćete joj vjerojatno najčešće pristupati kroz mobilnu aplikaciju

Osim nesvakidašnjeg oblika i kompaktnih vanjskih gabarita, najupečatljiviji dio NAD-ova pojačala njegova je prednjica, gdje se nalazi golemi, 7-inčni ekran osjetljiv na dodir. Razlučivost mu NAD ne navodi, kao ni tip panela – prema širokim kutovima gledanja te načinu prikaza crne boje, koja nema apsolutnu dubinu karakterističnu za OLED, zaključujemo da se radi o IPS matrici. Ekran na pritiske reagira brzo i precizno, a omogućuje upravljanje raznim funkcijama pojačala, kao što su izbor ulaza, konfiguriranje sistemskih postavki i ekvilizatora te namještanje glasnoće zvuka. Prikaz mu se dinamički mijenja, u ovisnosti o tome što trenutačno radimo. Kad streamamo glazbu sa servisa poput Deezera ili Tidala, ekran prikazuje naslovnicu albuma, tipke za pauziranje i prebačaj pjesama te “kotačić” za glasnoću. Ako zvuk do pojačala dolazi nekim drugim putem, dakle ne streamamo glazbu kroz BluOS-ovu stolnu ili mobilnu aplikaciju, na ekranu se prikazuju dva digitalna VU-metra. Tada ga je dovoljno dotaknuti da bi smjesta pokazao kotačić za glasnoću. Koliko god su reakcije ekrana na pritisak točne i trenutačne, samo sučelje animira se pri niskom framerateu (10-15, prema slobodnoj procjeni) te ne ostavlja dojam fluidnosti kakva bi se očekivala od hardvera ove cijene.

M10 nudi mogućnost brzopoteznog dodavanja (ili oduzimanja) basova i visokih tonova, ali prava “ekvilizacija” postiže se pomoću Dirac Livea

Valja kazati i da će nepostojanje fizičkog kotačića za glasnoću za neke korisnike ipak biti preradikalno, premda NAD-u treba čestitati na hrabrosti – ako su potpuno čiste linije i touchscreen sučelja budućnost stereo pojačala, onda ju je M10 već sada objeručke prigrlio. Da je ekran jedini način interakcije s NAD-ovim pojačalom, dojam o cjelokupnom korisničkom iskustvu vjerojatno bi nam bio manje pozitivan. Međutim, u praksi s njime zapravo nećete imati mnogo kontakta. Nećete ni s daljinskim upravljačem, jer njega – nema. Glavni alat za korištenje NAD-a M10 je aplikacija BluOS Controller, dostupna za Android, iOS i Kindle u mobilnoj te za Windows i macOS u stolnoj izvedbi. Dizajn i funkcije su joj u svim navedenim varijantama identične, stoga nećete morati trošiti vrijeme na učenje više različitih sučelja i logika korištenja.

Vrhunac D klase

Kao što smo već spomenuli, NAD M10 koristi dvokanalno pojačalo D klase. Temeljeno je na Hypexovoj tehnologiji Ncore, koja je na tržište plasirana s ciljem da D klasu pojačala napokon podigne na istinski audiofilsku razinu te da u tom procesu performansama nadiđe linearna pojačala (klase A, B i AB). To bi bio pozamašan pothvat, ne samo zbog razbijanja skepse koju najzagriženiji korisnici gaje prema pojačalima D klase, već i radi činjenice da bi se zvuk najviše kvalitete mogao izvući iz pojačala koje je izuzetno učinkovito, a zbog toga i kompaktno. Isporučuje 100 vata snage po kanalu (za 4 i 8-omske zvučnike), ima deklarirani frekvencijski raspon od 20 Hz do 20 kHz te ukupno harmonijsko izobličenje (THD) od 0,03%. Pridružen mu je digitalno-analogni konverter ESS Sabre, čiji konkretan model NAD ne navodi u službenim specifikacijama, već samo spominje maksimalnu razlučivost od 32-bit/384 kHz te podršku za sve relevantne audioformate, uključujući MQA.

Kompaktno kućište pojačala načinjeno je od aluminija, a sprijeda i odozgo zaštićeno je Gorilla Glassom. Prilično je sklono prljanju pa se pripremite na predano brisanje

Definitivno se nećemo upuštati u vjerske ratove te lamentirati o tome je li tehnologija Ncore uzdigla jedno pojačalo D klase iznad njegovih linearnih pandana. Ono što svakako možemo kazati jest to da NAD M10 zvuči moćno – detaljno, mesnato, čvrsto i dinamički uvjerljivo. Integrirane kontrole za elementarnu ekvilizaciju zvuka (dodavanje ili oduzimanje basa i visokih tonova) odlično će poslužiti za “krpanje” eventualnih nedostataka spojenih zvučnika, a za opsežnije ugađanje akustičkih performansi čitavog sustava tu je Dirac Live, sveobuhvatni sustav koji koristi kombinaciju vanjskog mikrofona i naprednog softvera za ispravljanje problema s akustikom prostora.

Digitalna korekcija

U osnovi, Dirac Live sustav je za korigiranje akustike prostora, sastavljen od mikrofona, koji se isporučuje u kutiji s NAD-om M10, te pripadajućeg kalibracijskog softvera. Mikrofon dolazi s USB adapterom te se može spojiti izravno u NAD-ovo pojačalo, ili u računalo na koje je instaliran softver Dirac Live. Kalibracija započinje namještanjem glasnoće zvučnika na razinu s kojom mikrofon može raditi, nakon čega treba odabrati tip sjedenja: radi li se o jednoj fotelji ili kauču i, ako govorimo o kauču, želimo li postići da stereo slika bude fokusirana na jednog slušača ili balansirana za njih više. Tada započinje proces mjerenja akustike prostora, u kojem softver od nas traži da pozicioniramo mikrofon na različita mjesta na i oko sjedeće pozicije, iz zvučnika pušta testni signal u čitavom frekvencijskom rasponu te mjeri frekvencijski i impulsni odaziv. Za taj korak poželjno je imati fotografski stativ jer držanje mikrofona u ruci može poremetiti rezultate mjerenja. Kad je sve gotovo, softver automatski stvara digitalni filtar koji rješava eventualne probleme s akustikom prostora, poput suvišnih refleksija, stojnih valova i sličnog. Filtar biva stvoren samo za frekvencijski raspon od 16,5 do 500 Hz, dakle za basove i najdonji dio srednjetonskog područja. Kako bi Dirac Live svoj posao obavio u čitavom spektru frekvencija, potrebno je platiti dodatnih 100 dolara za licencu koja to otključava.

Nakon što imamo gotov filtar, on se pohranjuje u memoriju NAD-ova pojačala (ukupno je moguće spremiti do pet profila) i tada ga možemo uključivati i isključivati prema potrebi. U praksi vjerojatno nećete često mijenjati njegovo “stanje” – ili ćete ga koristiti uvijek, ili nećete uopće. Riječ je o prilično moćnoj tehnologiji i generalno najsuvislijem rješenju ovog tipa s kojim smo se dosad imali prilike susresti. Iskušali smo ga u dvije prostorije, s dva različita para zvučnika: KEF-ovi floorstanderima Q550 i Dalijevim odličnim bookshelfovima Opticon 2. U oba slučaja bilo je lako čuti da je Diracov filtar drastično proširio i “povećao” zvučnu sliku te kako je podosta manipulirao s basovima. U slučaju Dalijevih Opticona 2, koji su bili smješteni u sredinu prostranog, posve otvorenog dnevnog boravka, bas je dodatno očvrsnuo i postao još finije stopljen s ostalim frekvencijama. Kod KEF-ovih zvučnika Q550, smještenih u maleni dnevni boravak, u kojem slušatelj sjedi na kauču priljubljenom uza zid, Diracov filtar također je “stegnuo” basove i niže srednje frekvencije, ali u tom nam se slučaju spomenute promjene nisu svidjele. Nestao je jedan dio mesnatosti i topline zvuka, vjerojatno jer je Dirac Live prepoznao i eliminirao refleksije basova sa zida iza slušača, koje u ovom konkretnom slučaju nisu nužno bile nepoželjne.

Dirac Live možete promatrati kao dodatnu vrijednost NAD-a M10 i nešto što je svakako vrijedno iskušavanja, s obzirom na to da može pružati potencijalno izvanredne rezultate. Jedini “problem” je – ako vam se dopadne, bit će vam nemoguće vratiti se na pojačala bez te tehnologije.

Na kraju priče, NAD M10 ostavlja dojam uređaja s jasnom vizijom, ali i uređaja kod kojeg praktički nijedan detalj nije prepušten slučaju. Zvuči odlično, sadrži svaku funkciju koja bi modernom ljubitelju dobrog zvuka mogla zatrebati te se vrlo uspješno snalazi u ulozi all-in-one glazbenog sustava. Naravno, sve to se itekako odražava na njegovoj cijeni.

BluOS Softversku osnovu NAD-a M10 čini BluOS, Bluesoundov poznati i priznati “glazbeni operacijski sustav”, kojemu se pristupa preko stolne (Windows, macOS) ili mobilne (Android, iOS, Kindle) aplikacije BluOS Controller. BluOS je svoj zvjezdani status stekao jer jednostavno – radi. Sučelje aplikacije koncipirano je tako da nam se na vrhu izbornika prikazuju tipke za brz pristup našim playlistama, presetima (akustičkim profilima) i favoritima, ispod toga biramo ulaz na koji želimo prebaciti pojačalo (spojeni USB disk, Bluetooth, dva analogna, koaksijalni, HDMI-ARC i optički), a na dnu se prikazuje lista podržanih glazbenih servisa kao što su Deezer, Tidal, Spotify, Amazon Music, TuneIn Radio, Qobuz, Slacker, CalmRadio, Radio Paradise i brojni drugi. Kad odaberemo neki od tih servisa unutar BluOS Controllera (i unesemo korisničke podatke za one koji iziskuju pretplatu), preostaje nam potražiti i pustiti željenu glazbu, nakon čega će ona zasvirati u najvišoj dostupnoj kvaliteti. Koristite li Tidal, to će biti MQA (Master Quality Authenticated), trenutačno najkvalitetniji vid digitalnog glazbenog zapisa dostupan na streaming servisima. Također su podržani Roon, AirPlay 2 te glasovna kontrola pomoću asistenta Siri i Alexe. Koristite li Spotify, NAD M10 prikazat će vam se unutar Spotifyeve stolne i mobilne aplikacije na listi uređaja na kojima možete reproducirati glazbu, posve neovisno od BluOS Controllera. Uza sve spomenuto, BluOS Controller koristi se za konfiguraciju samog pojačala, stoga ćete ovdje birati svjetlinu ekrana, preimenovati ili onemogućiti pojedine ulaze, aktivirati i deaktivirati Dirac Live, dodavati ili oduzimati bas i visoke frekvencije, i koješta drugo. Svi zahvati unutar BluOS Controllera bez ikakve se zadrške prenose do pojačala, što itekako pridonosi ugodi cjelokupnog korisničkog iskustva.