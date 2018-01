Natec Genesis Radon 710 - Labavo oko uha

SPECIFIKACIJE Vrsta priključka USB Duljina kabela 2 m Driveri i impedancija 40 mm, 32 Ω Jamstvo 2 godine

“Želiš li se osjećati kao da si zakoračio na pravo ratište?” – pitala je ekipa iz Nateca za vrijeme predstavljanja svojeg novog gejmerskog headseta Genesis Radon 710. Jasno je, dakle, da je ovaj headset namijenjen specifičnoj publici – ljubiteljima online FPS-ova. S time na umu, headset je opremljen svime što bi moderan uređaj ovog tipa trebao imati, i nudi to za tristotinjak kuna, no niska cijena sa sobom donosi i određene kompromise.

Genesis Radon 710 umjereno je agresivno dizajniran. Dovoljno je “žestok” da je na prvu moguće pretpostaviti njegovu namjenu, a opet dovoljno odmjeren da ne izgleda neugledno. Njegovo je kućište načinjeno od crne plastike, kojoj kontrast stvaraju srednje velike slušalice ukrašene ušarafljenim pločicama sa sivim i crvenim detaljima te amblemom “Genesis”. Na lijevoj slušalici nalaze se lako pristupačne kontrole zvuka – prekidač za utišavanje mikrofona ispred, odnosno kotačić za podešavanje glasnoće iza slušalice – te relativno dugačak i savitljiv mikrofon, na čijem se vrhu nalazi LED-ica koja daje do znanja je li mikrofon aktivan. Ova lampica nezgodan je detalj, zato što je izrazito sjajna i mikrofon je – njegovoj prilagodljivosti unatoč – teško namjestiti u položaj u kojem ne bi smetao i odvlačio pozornost s ekrana. A to usred žestokog napucavanja definitivno ne želite.

U okviru headseta ne nalazi se metalno ojačanje pa pretpostavljamo da grublje korištenje neće dugo trpjeti – osim toga, zbog toga ne sjedi čvrsto na većim glavama

Pri odabiru materijala proizvođač je za okvir odabrao perolaku plastiku, bez metalnih ojačanja, zbog čega je headset iznimno lagan te ga nije problem na glavi nositi više sati bez osjećaja nelagode. S druge strane, odabrani materijali ne ulijevaju povjerenje i headset krcka pri korištenju te djeluje kao da bi lako kapitulirao kada biste ga nosili u ruksaku punom opreme za turnir ili nešto slično.

Na slušalicama ovog headseta nalaze se vrlo meki jastučići obloženi umjetnom kožom, koji se lako prilagođavaju obliku ušiju. To je vrlo važno zato što same školjke nisu osobito velike pa veće uši ne mogu obujmiti. Izostanak metalne “armature” iz okvira znači da headset na većim glavama ne leži čvrsto i nije osobito stabilan, pogotovo na donjem dijelu ušiju. Taj problem na manjim glavama vjerojatno neće biti prisutan, no ako imate oveću tikvu – razmislite dvaput.

Na vrhu savitljivog mikrofona nalazi se žarkocrvena LED-ica koja često odvlači pogled – srećom, ugašena je kad se mikrofon (koji je moguće potpuno ukloniti) ne koristi

U školjkama slušalica kriju se 40-milimetarske zvučničke membrane više-manje uobičajenih performansi za niže cjenovne razrede. To znači da možete očekivati prenaglašen bas, za koji proizvođači vole reći kako “osigurava imerziju”. U stvarnosti je donekle umanjuje, jer niski tonovi lako zaguše one srednje. Kad eksplozija nema, Radon 710 solidno reproducira srednje tonove, no ukupna mu je zvučna slika prilično siromašna i plitka.

Možda najvažnija značajka ovog headseta, s obzirom na njegovu cijenu, jest prisutnost podrške za virtualni surround. Naime, Radon 710 jedan je od najjeftinijih headsetova koji simuliraju višekanalni zvuk kroz jednostavan upravljački program dostupan na službenom webu. Kao što je za očekivati od headseta cijenjenog svega tristotinjak kuna, virtualni surround teško može oduševiti i dovoljno je što – postoji. No, ako vam je Radon 710 zaista zapeo za oko, neka vas ovo ne obeshrabri. Ni na znatno skupljim headsetovima virtualni višekanalni zvuk nije najsretnije rješenje i često igračima preporučujemo da naprosto koriste stereo, zato što se za točno pozicioniranje igara u moderno doba pobrinu same igre.