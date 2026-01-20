TCL i Sony udružuju poslovanje s televizorima i audio opremom

Japanski Sony i kineski TCL dogovorili su osnivanje zajedničke tvrtke, kojom će dominirati TCL, s ciljem spajanja japanske audio-vizualne tehnologije s kineskom industrijskom snagom u području televizora

Tehnološke kompanije Sony Corporation i TCL Electronics objavili su postizanje dogovora o dubljoj suradnji u sektoru kućne zabave. Ključni element partnerstva je potpisivanje memoranduma o razumijevanju koji predviđa osnivanje zajedničkog pothvata, nove kompanije u kojoj će TCL držati većinski udio od 51%, dok će Sonyju pripasti 49% vlasništva. Kako bi to bilo ostvareno, Sony će morati svoje TV i audio odjele izdvojiti iz matične tvrtke.

Marke Sony i Bravia ostaju

Nova kompanija bit će zadužena za cjelokupni proces – od istraživanja i razvoja te dizajna proizvoda, preko proizvodnje i logistike, pa sve do prodaje i korisničke podrške na globalnoj razini. Fokus će biti na televizorima i audio opremi, a finalni obvezujući ugovori trebali bi biti potpisani do kraja ožujka ove godine. Ako se ispune svi regulatorni uvjeti, operativno poslovanje nove tvrtke započet će u travnju sljedeće godine.

Cilj partnerstva je, kako je objavljeno, iskoristiti najbolje od oba svijeta: Sonyjevu reputaciju, vrhunsku tehnologiju slike i zvuka te iskustvo u upravljanju opskrbnim lancima, uz TCL-ovu naprednu tehnologiju zaslona i troškovnu učinkovitost proizašlu iz vertikalno integriranog lanca opskrbe. Proizvodi nove tvrtke nastavit će koristiti globalno prepoznatljive brendove Sony i Bravia, ciljajući na stvaranje nove vrijednosti za kupce kroz inovativna rješenja.

Očekuje se daljnji rast

Uprave kompanija ističu kako se tržište velikih televizora i dalje širi, potaknuto razvojem OTT usluga, platformi za dijeljenje videa te sve većom potražnjom za uređajima visoke rezolucije i velikih dijagonala. U takvom okruženju, zajednički pothvat težit će "postizanju operativne izvrsnosti koja će omogućiti održivi rast i razvoj proizvoda koji ispunjavaju visoka očekivanja korisnika diljem svijeta", zaključuje se u službenom priopćenju.

Kimio Maki, predsjednik i izvršni direktor kompanije Sony, izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom, naglasivši kako spajanje stručnosti dviju tvrtki omogućuje pružanje još impresivnijih audio-vizualnih iskustava. Sličnog je stava i predsjednica TCL-a, Du Juan, koja smatra da ovo partnerstvo predstavlja jedinstvenu priliku za kombiniranje snaga, optimizaciju opskrbnog lanca i jačanje vrijednosti brenda na globalnom tržištu.