Noise cancelling slušalice (12/13) - Sony WH-1000XM2

SPECIFIKACIJE Veličina drivera 40 mm Povezivost Bluetooth 4.1, žica Podržani Bluetooth kodek aptX, aptX HD, LDAC, SBC Mikrofon Da (na slušalici) Rotacija ušnih školjki Da Mogućnost rada bez baterije Da Deklarirano trajanje baterije 30 h (s ANC) / 38 h (bez ANC) Dodatna oprema Audiokabel, Micro-USB kabel za punjenje baterije, avionski adapter, futrola za prenošenje Masa 275 g

Prošlogodišnjim modelom MDR-1000X Sony je prekinuo Boseovu dugogodišnju dominaciju na tržištu slušalica s aktivnim noise cancellingom. Ponudio je ponajbolje blokiranje vanjske buke s kojim smo se dotad susreli, ali i još višu kvalitetu zvuka te neke “pametne” funkcije, kakve su kod Boseovih slušalica izostale. WH-1000XM2 izravni je nasljednik tog Sonyjevog modela i trenutačno se radi o najboljim noise cancelling slušalicama koje novac može kupiti. Ako vas ponajviše zanima izravna usporedba Boseova i Sonyjeva modela, skratit ćemo vam muke – Boseove slušalice nude višu udobnost (za nijansu laganije pritišću glavu) i praktičnije kontrole, a Sonyjeve bolje zvuče, podržavaju modernije kodeke za bežični prijenos glazbe, još malo kvalitetnije suzbijaju vanjsku buku i naprednije su u smislu dodatnih funkcija, premda ne možemo reći da svaka od njih radi onako kako je zamišljeno. Bowers & Wilkinsov model PX u ovom društvu ima što reći u smislu akustičkih performansi, ali udobnost mu nije na tragu Sonyja i Bosea, stoga za redovite putnike ipak nije toliko dobar izbor.

Na kvalitetu izrade zacijelo ne treba trošiti previše riječi. Slušalice su načinjene od kombinacije izrazito robusne plastike i metala. Posve su imune na škripanje, vrlo su fleksibilne, ušne školjke im se mogu rotirati, a također su i sklopive. U sklopljenom stanju lako ćete ih ubaciti u priloženu tvrdu futrolu, ruksak, pa čak i veći džep od jakne. Neki vlasnici prošlogodišnjeg modela MDR-1000X žalili su se na pucanje obruča. Sony je utvrdio da se radilo o problemu s jednom konkretnom isporukom tih slušalica, no taj je incident nesumnjivo poslužio kao dodatna motivacija da kod modela WH-1000XM2 stvari budu besprijekorne. Rezultat su konstrukcijski doista izrazito uvjerljive putne slušalice. Premda smo u prethodnom paragrafu Boseov QuietComfort 35 nazvali udobnijim, neka vas to ne natjera na pomisao da WH-1000XM2 to nije. Upravo suprotno – radi se o drugim najudobnijim slušalicama na ovome testu, koje ćete bez žuljanja ili prevelikog pritiska za glavu koristiti mnogo sati u komadu.

Ušne školjke mogu se rotirati za 90° i posve sklopiti – više od toga od putnih je slušalica teško tražiti

Na lijevoj slušalici nalazimo samo dvije tipke. Gornja nas prebacuje između tri načina rada – Noise Cancelling (aktivno se blokira vanjska buka), Ambient Sound (mikrofoni prenose zvukove okoline u slušalice, korisno kad ne želite poginuti u gradskom prometu) i Off (ANC i mikrofoni su isključeni, blokiranje buke je pasivno). Druga tipka koristi se za uključivanje i isključivanje slušalica. Pritisnete li ju kad slušalice rade, ženski će vas glas informirati o približnom stanju baterije (“Battery level medium”, primjerice). Slušalice se nakon svakog ponovnog uključenja vraćaju na “početno” stanje, gdje im je ANC uključen. To je prilično iritantno, osobito ako ih najčešće koristite kao obične bežične slušalice, s isključenim ANC-om i mikrofonima. Zašto jednostavno ne ostaju onako kako smo ih ostavili?

Stvari poput prebacivanja pjesama, javljanja na telefonske pozive i namještanja glasnoće zvuka izvode se klizanjem prsta po vanjskoj strani desne ušne školjke, koja je osjetljiva na dodire. Nažalost, nismo posve zadovoljni preciznošću dodirne površine. Nerijetko nam se događalo da smo, u pokušaju da utišamo ili pojačamo zvuk (klizanje prsta prema gore ili dolje), prebacili na sljedeću pjesmu (klizanje udesno). Dvostruko tapkanje (pauziranje glazbe i javljanje na pozive) funkcionira uredno. Podržana je još jedna zanimljiva “gesta” – kad na dodirnu površinu postavimo dva prsta, aktivira se takozvani “Quick Attention” način rada, u kojem se glazba jako utišava, a mikrofoni nam počnu glasno prenositi zvuk okoline. Svrha toga je da možete čuti što vam netko govori bez skidanja slušalica. Bolji način da uključite Quick Attention jest položiti čitav dlan na desnu slušalicu, jer to radi uvijek, a dva prsta ponekad ne bivaju uredno prepoznata.

Lijeva ušna školjka (na slici desna) ima ugrađeni NFC čip, kojim se može ubrzati uparivanje s uređajima koji ga podržavaju. Vanjski dio desne slušalice osjetljiv je na dodir i koristi se za sve oblike upravljanja

Nekoliko dodatnih “pametnih” funkcija vezanih uz rad slušalica dostupno je unutar aplikacije Sony Headphones Connect. Dotična nam na vrhu svojeg sučelja daje uvid u stanje baterije i aktivni Bluetooth kodek, među kojima su podržani svi za koje biste mogli mariti – SBC, aptX, aptX HD i LDAC. Ispod toga imamo takozvani “Adaptive Sound Control”, funkciju koja u osnovi nastoji pogoditi što trenutačno radimo (mirovanje, kretanje, trčanje, prijevoz) i tome prilagoditi razinu noise cancellinga i zvuka koji nam mikrofoni prenose u slušalice. Primjerice, kad mirujemo, Adaptive Sound Control pojačat će nam zvuk okoline te posebno naglasiti glasove. Isto tako, u prijevozu će nam aktivirati noise cancelling i posve isključiti prijenos zvuka s mikrofona. Te “profile” možemo modificirati ručno pa nije nemoguće postići da se ANC aktivira prilikom mirovanja, ako nam se to više sviđa od pretpostavljene postavke. Ipak, nismo stekli dojam da Adaptive Sound Control pouzdano prepoznaje naše trenutačno stanje i adekvatno mu se prilagođava, niti smo zapravo osjećali potrebu da slušalice pokušaju biti pametnije od nas – mnogo nam je bilo praktičnije ručno uključiti ANC, mikrofonski monitoring ili ništa od navedenog.

Druga zanimljiva funkcija u aplikaciji naziva se “Noise Cancelling Optimizer”. Kad se aktivira, dotična napravi kratko mjerenje te optimizira ponašanje sustava za blokiranje vanjske buke s obzirom na atmosferski tlak. Tako se nastoje maksimizirati performanse ANC-a u avionskoj kabini, gdje će tlak biti osjetno drugačiji nego u vašem uredu.

Tu su još neke posve beskorisne stvari, poput “Sound Position Controla”, koji nam omogućuje da promijenimo balans između kanala, tako da izvor zvuka iz sredine preselimo straga ili sprijeda. U isti koš smjestili bismo “Surround (VPT)”, set filtara koji simuliraju koncertnu dvoranu, noćni klub i slične bedastoće, a zapravo samo remete akustičke performanse slušalica. Ekvilizator nam nudi nekolicinu profila (Bright, Excited, Mellow, Relaxed, Vocal, Treble Boost, Bass Boost, Speech) i mogućnost izrade vlastitih, ali uz mogućnost namještanja svega pet frekvencijskih raspona. Zaboravite na ekvilizator, jer ništa što u njemu napravite neće vam dati bolji zvuk od onoga koji slušalice imaju kad je on isključen. Usto, korištenje ekvilizatora, Sound Position Controla i funkcije Surround (VPT) moguće je samo kad slušalice s izvorom zvuka komuniciraju preko Bluetooth kodeka SBC. Za naprednije kodeke aptX, aptX HD i LDAC, kod kojih daju svoj akustički maksimum, sve navedeno mora biti isključeno. Još uvijek, međutim, možete koristiti tehnologiju “DSEE HX”, koja radi konverziju (upsampling) kompresiranih audiodatoteka i nastoji se pobrinuti da one zvuče bolje. Prilikom slušanja glazbe sa Spotifya i Tidala nismo imali dojam da od nje ima neke koristi, pogotovo kad smo koristili kodek LDAC zato što se takvi sadržaji već streamaju u dobroj kvaliteti.

Jedan od dijelova dodatne opreme jest odlična futrola za prenošenje

Kao što smo već više puta natuknuli, kvaliteta zvuka ovih slušalica doista je izvrsna. Moćan, uzbudljiv bas, detaljno srednje tonsko područje i čisti, odlično izbalansirani visoki tonovi pobrinut će se da vam glazba zvuči sjajno. Dinamika i ritmičnost su im sjajni, čega ćete biti svjesni svaki put kad se uhvatite da uživljeno klimate glavom ili tapkate nogom uz taktove omiljenih pjesama. Sve to osobito je izraženo upravo kad se koriste kodeci aptX/aptX HD i LDAC. Kod kodeka SBC (i nakon aktivacije ANC-a) donekle se gubi kontrola basa, ali WH-1000XM2 još uvijek zvuči ponajbolje u klasi.

Odličan dojam zaokružuje ponašanje baterije, koja je sposobna ponuditi tridesetak sati bežičnog slušanja, s aktivnim ANC-om. Ako se koristi DSEE HX, autonomija pada na još uvijek vrlo dobrih 20 sati. Punjenje baterije traje oko četiri sata, a 10 minuta na punjaču dovoljno je za otprilike jedan sat korištenja. Naravno, ako se baterija ipak isprazni, u Sonyjeve slušalice jednostavno ćete utaknuti priloženi kabel i koristiti ih u pasivnom načinu rada.

Ova recenzija dio je velikog usporednog testa noise cancelling slušalica dostupnih na hrvatskom tržištu. Dosad objavljene recenzije ostalih testiranih modela mogu se pronaći ovdje.