Nokia G50 - Za urbanu 5G ekipu

Nokia G50 Ekran 6,82" LCD IPS, 720 x 1560 Memorija 4 GB RAM / 128 GB + microSD (max. 512 GB) Procesor Qualcomm Snapdragon 480 (Kryo 460) Kamera prednja 8 MP, stražnja 48 + 5 + 2 MP Baterija 5000 mAh Dimenzije i masa 173,8 x 77,7 x 8,8 mm, 220 g DOJAM G50 idealan je smartfon za ljubitelje gledanja filmova uz mobilni signal. Kombinacija s 5000 mAh i 5G, te ekrana od gotovo 7 inča, može se dobiti za prihvatljivih 300-tinjak eura

Kod 5G telefona trenutačno je najbitnija cijena, dok su karakteristike još uvijek u drugom planu. Razlog je jednostavan – uglavnom hardverski jači pametni telefoni imaju integriran 5G čipset, ali situacija se mijenja iz mjeseca u mjesec. Sve je veći broj smartfona koji se mogu pohvaliti izuzetno malom latencijom (kašnjenjem) te stotinama megabita prenesenih podataka u samo jednoj sekundi. Iako to još uvijek nije pravi 5G, jer trebali bismo govoriti o gigabitnim brzinama (pravi 5G definiran je brzinama većima od 1 Gb/s), poslužit će kao prijelazna faza. Znamo da bi punokrvni 5G u cijeloj Hrvatskoj trebao zaživjeti do 2025. godine.

Jedan od telefona s Androidom obilježenih oznakom "najpovoljniji 5G" i nova je Nokia G50. Ocean Blue jedina je boja koja se nudi, čime se smanjuje izbor, ali istodobno nudi se druga vrsta izbora – gledanje filmova ili serija svaku večer ili tijekom vikenda. Naime, kad smo uzeli u ruku Nokiju G50, prvo smo primijetili njezine gabarite. Telefon je velik, težak te odaje dojam kvalitete upravo za sate i sate "binganja" neke serije od pet ili više nastavaka. Ekran je dijagonale od 6,82 inča, čime izlazi izvan gabarita većine telefona tog cjenovnog ranga. U ruci to izgleda ovako: primiti možemo samo donju polovicu kućišta od plastike, dok se do gornjeg dijela kućišta teško dolazi jednom rukom. Mase je 220 grama, visine je čak 17,4 centimetara. S razlogom, jasno!

Dvije boje – Mobitel je dostupan u bojama Midnight Sun i Ocean Blue

Iako ćete, uz prosječnih 450 nitsa osvjetljenja, više uživati u zatvorenom nego na otvorenom prostoru, s jakim sunčevim zrakama koje udaraju direktno na (samo) HD+ ekran, te uz 252 točkice po inču, ugođaj gledanja neće vam kvariti možebitni manjak piksela, jer ovaj Android One smartfon puno toga može ponuditi. Pikselizacija se u većini situacija ne primjećuje, nema problema niti s vidljivim kutom, ako će u krevetu u IPS ekran gledati dva para očiju. Dakle, HD+ ekran ipak ispunjava svoju funkciju, ali negdje se morao napraviti kompromis.

Danas svi žele veliki kapacitet baterije, veliki i dobar ekran, 5G, dobar dizajn, ali punjač u kutiji snage 18 W nedovoljno je brz za odličnu bateriju. Baterija od 5000 mAh dobro će doći kako bi telefon u praksi izdržao do dva dana trajanja, bez onih sati i sati gledanja, odnosno streaminga videa. Spomenuti HD ekran sada postaje plus, ako ciljate na dva dana trajanja baterije. Odlično ako idete na vikendicu u subotu ujutro, i ostajete do nedjelje poslijepodne. Punjač vam neće trebati. Trebat će vam samo dobar signal, a ako se vikendica nalazi u ruralnim krajevima, na 5G nemojte računati još neko vrijeme. Dakle, ovo je urbani 5G smartfon, i ima smisla samo u velikim gradovima u kojima se može pronaći 5G signal.

Android One (verzija 11, ali dolazi Android 12) uvijek cijenimo kao veliki plus kod cijenom povoljnijih telefona. Radi se o čistom, potpuno čistom Android sustavu, koji nema nikakvih aplikacijskih dodataka kakve dodaju drugi proizvođači. Istodobno, to jamči i višegodišnji rad uz Snapdragon 480, iako telefon ima 4 GB radne memorije. Dakle, nije namijenjen za zahtjevne višezadaćnosti koje uključuju moderne videoigre u pozadini, dok s vremena na vrijeme provjeravate društvene mreže. To baš ne funkcionira; morat ćete prethodno izbrisati sve aktivne aplikacije u pozadini.

Pozadinske kamere donose tri različita kuta snimanja, s razlučivostima od 48, 5 i 2 megapiksela

Nokia jamči mjesečna sigurnosna ažuriranja najmanje tri godine, tako da bismo Nokiju G50 trebali viđati i u 2024. godini, a nadogradnje OS-a zajamčene su sljedeće dvije godine. Nadamo se da dotad nećete više morati razmišljati o tome koliko ste potrošili podataka te kako ćemo svi uživati u neograničenom Internetu. To znači da će vam trenutačno možda čak i dobro doći ugrađeni FM radio (radi samo preko 3,5 mm žičanih slušalica), ako želite satima i satima slušati radijski program. Pritom ćete poželjeti fotografijama napuniti 128 GB memorije.

U već prepoznatljivom dizajnu, stražnja trostruka kamera od 48 + 5 + 2 megapiksela radi sasvim dobre fotografije, i ne razočarava. Drago nam je što se kod kamere nije radio kompromis. Primijetili smo kako širokokutna kamera od 5 MP nudi manje žive, ali istodobno i realističnije jarke boje nego glavna od 48 MP, koja ih nabrijava. Nasuprot tome, selfie kamera neće peglati nikakve detalje. Sve je sasvim realno!