Xiaomijevu seriju Mi 11 do sada su u donjem srednjem segmentu predstavljali modeli Mi 11 Lite i Mi 11 Lite 5G. Slabiji model testirali smo ranije i zaključili da je riječ o dobrom uređaju koji ima Ahilovu petu u obliku previsoke cijene i da je njegov moćniji rođak Mi 11 Lite 5G mnogo bolji izbor zbog korištenja moćnijeg čipseta koji uz to podržava i 5G mreže. Model Mi 11 Lite 5G NE (New Edition) izravni je nasljednik tog boljeg modela, a nastao je iz nužde zbog nestašice elektroničkih komponenti.