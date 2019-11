Paradigm Monitor SE Atom - Vrijedni svake kune

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice 5,25” woofer + 1” visokotonac Frekvencijski odaziv 61 Hz – 21 kHz Impedancija 8 Ω Osjetljivost 89 dB Potrebna snaga pojačala 15 – 150 W Dimenzije i masa 32 x 18 x 27 cm / 5,4 kg Jamstvo 2 godine

Kanadski Paradigm hi-fi zvučnike dizajnira i proizvodi od 1982. godine, a osobito se ponosi činjenicom da svi oni izlaze iz tvornice koja se ne nalazi u Aziji, već u predgrađu Toronta. Premda uređaje koji se ne štancaju u Kini automatski asociramo s neugodno visokim cijenama, Paradigm (i) u tom smislu mijenja – paradigmu. Naime, osim zaista odlične kvalitete zvuka, tvrtkine “ulazne” zvučnike, nazvane Monitor SE Atom, karakterizira iznenađujuće razumna cijena te generalno sjajan omjer uloženog i dobivenog. U tom smislu podsjetili su nas na naše dugogodišnje best buy favorite Dali Zensor 3, koji se više ne proizvode i ne mogu kupiti, ali krase dnevne boravke tisuća zadovoljnih Hrvata.

Zaštitne mrežice isporučuju se u kutiji sa zvučnicima. Visokotonski driver zaštićen je metalnom kupolom, a ni bas-srednjetonska jedinica ne može se lako utisnuti, stoga korištenje mrežica nije obavezno

Kad raspakiravamo bookshelf hi-fi zvučnike, za koje unaprijed znamo da koštaju manje od 2.500 kuna, nastojimo donekle zauzdati očekivanja, svjesni da ono što izvučemo iz kutije vjerojatno neće imati konstrukcijske i dizajnerske odlike najfinijih hi-fi proizvoda. Paradigmovi zvučnici već u tom prvom kontaktu krše sva pravila i pretpostavke. Kutije su izrađene iznimno precizno i uvjerljivo. Čistih su linija i oku ugodne prednjice, kako u sjajnoj bijeloj, tako i u mat crnoj izvedbi. To osobito vrijedi kad se skinu priložene zaštitne mrežice, koje prekrivaju 140-milimetarski (5,5”) bas-srednjetonac i 25-milimetarski (1”) visokotonac. Mrežice vam u principu neće biti potrebne čak ni ako vam po kući trčkara netko tko bi mogao doći na ideju da gura prste u membrane. Naime, aluminijska kupola visokotonca zaštićena je perforiranom metalnom mrežicom, a bas-srednjetonski driver, načinjen od ojačanog polipropilena i s uvučenim ovjesom, ne može se utisnuti toliko da se ne bi vratio u početni položaj. Za spomenutu zaštitu za visokotonac Paradigm koristi skraćenicu PPA (Perforated Phase-Aligning Tweeter) te ističe kako se radi o patentiranoj akustičkoj “leći”, koja blokira širok spektar izvanfaznih frekvencija, a bez neprirodnog “bojanja” zvuka. Naravno, ovaj navod moramo prihvatiti ovako kako nam je serviran, s obzirom na to kako nema načina da provjerimo njegovu točnost.

Bas-refleksni otvor nalazi se straga. Proizvođač sugerira da se zvučnici od zida odmaknu barem 20 centimetara, što možemo potvrditi

Na stražnjoj strani zvučnika nalaze se terminali za spajanje na pojačalo te bas-refleksni otvor. U iscrpnom korisničkom priručniku, koji detaljno obrađuje problematiku potrebne snage pojačala i optimalnog pozicioniranja zvučnika u prostoru, sugerira se da ih ne guramo u kutove te da od zida budu udaljeni barem 20 centimetara. Za najbolju stereo sliku, razmak između zvučnika morao bi biti jednak ili barem iznositi tri četvrtine udaljenosti od zvučnika do položaja sjedenja. Također se savjetuje da se blago zakrenu prema unutra (toe in). Za visinu vrijedi uobičajeno pravilo – visokotonska jedinica trebala bi biti otprilike u visini ušiju slušatelja. U slučaju da ćete to postići postavljanjem zvučnika na komodu u blizini vašeg televizora, povedite računa o tome da ne dolaze ni sa kakvim nožicama pa neće biti separirani od podloge. Neki tipovi podloge, osobito manje stabilni, mogli bi u tom slučaju stvoriti probleme s vibracijama i “prljanjem” basa. Srećom, postoje jeftina rješenja da se zvučnici barem donekle odvoje od podloge, poput Patafixa ili ljepljivih podloški za namještaj. Ovaj savjet bit će vam koristan i ako Paradigmove zvučnike odlučite koristiti uz računalo, na maloj udaljenosti (nearfield), za što su apsolutno pogodni – štoviše, dojma smo da im je ta pozicija jednako prirodna poput one u dnevnom boravku.

Što se potrebne snage pojačala tiče, ne biste trebali imati nikakvih problema s uspješnim pogonjenjem ovih zvučnika. Osjetljivost im je 89 dB, a preporučeni raspon snage pojačala od 15 do 100 W. Slušali smo ih u kombinaciji s NAD-ovim pojačalom C 326BEE, koje isporučuje 50 W snage po kanalu, te je taj spoj funkcionirao besprijekorno.

Osim u sjajnoj bijeloj, Paradigmovi zvučnici dostupni su i u crnoj izvedbi

Iako imaju mnogo odlika, najjači adut ovih zvučnika kvaliteta je zvuka – i cijena za koju se ona dobiva, naravno. Ostali smo prilično impresionirani energičnošću i živahnošću zvuka koji izlazi iz Paradigmovih kutija. Bas je čvrst i udaran, vokali i instrumenti u sredini frekvencijskog područja detaljni, kristalno čisti i izrazito ugodni, a visoke frekvencije ni u jednom trenutku ne postaju prodorne i naporne za dugotrajnije slušanje. Istodobno, Monitor SE Atomi zvuče vrlo otvoreno i prozračno. Širinom pozornice dobrano nadilaze svoje gabarite, baš kao i cjelokupnim performansama. Iznimno nam se svidjelo i to što ne iziskuju jako glasno slušanje da bi njihove odlike došle do izražaja; čvrstoću basa, detaljnost srednjih i visokih frekvencija te finu povezanost čitavog spektra čut ćete i kad se potenciometar glasnoće vašeg pojačala nalazi bliže početnom položaju.

Sa svime navedenim na umu, gotovo je nevjerojatno da Paradigmovi zvučnici koštaju 2.390 kuna. Za taj novac, radi se o zaista izvanrednom izboru. Ovo su naši novi favoriti u svijetu povoljnih hi-fi pasivnih zvučnika - preporuka!