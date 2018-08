Philips Brilliance 328P6AUBREB/00 - Novi standard na pomolu

Philipsov monitor podržava standard HDR10, i to isključivo kad je s izvorom slike spojen preko HDMI-ja. Lokalno zatamnjenje postiže se pomoću osam zona, osvijetljenih s rubova zaslona, što je tehnološki manje napredno rješenje od FALD-a (Full-Array Local Dimming), koji se koristi kod kvalitetnijih televizora. Međutim, kod ekrana manjih dijagonala može poslužiti svrsi. Tome unatoč, od HDR-a kod ovog monitora ne treba očekivati čuda. Maksimalna svjetlina koju u HDR sadržajima umije postići iznosi 521 cd/m2, a pridodamo li tome da kontrastni omjer ne seže iznad 1.900:1, te kako IPS panel ne može prikazati zaista duboku crnu boju, sasvim je jasno da je sve to daleko od onoga što bismo mogli nazvati vrhunskim HDR iskustvom (VA ili OLED panel, maksimalna svjetlina od 1.000 cd/m2 i kontrast od 20.000:1). Prikaz boja je raskošan i oku ugodan, no općenitog smo dojma da je HDR komotno mogao izostati, ako bi to značilo da sam monitor manje košta.