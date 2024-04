Novi The One model Philips PUS8909 ima 144 Hz, bogatu opremu, ali i Titan OS umjesto Google TV-a

The One zvuči pretenciozno za LED televizor, ali Philipsov ima adute u 144 Hz, Ambilight tehnologiji, sva četiri HDMI-a 2.1 i širokoj HDR podršci. Ipak, umjesto Google TV-a, tu je sada novi Titan OS

SPECIFIKACIJE – Philips The One 65PUS8909 Ekran 65 LED / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HLG, HDR 10, HDR10+, Dolby Vision) Konektori 4x HDMI 2.1, 2x USB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.2 Procesor P5 Picture Engine Gen 7 Softver Titan OS

U ogromnoj navali OLED, mini LED, QLED i ostalih TV tehnologija, lako se zaboravi da i dalje postoji ogromno tržište klasičnih LED modela, a jedna od perjanica tog segmenta u Philips ponudi je The One u svojoj drugoj generaciji, odnosno novi model PUS8909. Ovaj televizor opremljen je P5 procesorom kojeg imaju i jači modeli, standardnom Ambilight tehnologijom, širokom podrškom za HDR formate i za gaming. Philips je odlučio umjesto Google TV-a u ovoj seriji ponuditi novo pametno sučelje Titan OS o čemu smo već pisali prilikom predstavljanja ovogodišnjeg lineupa u Barceloni.

Metalno postolje i tanki rub u boji antracita daju dojam više klase. Sam panel nudi 144 Hz refresh rate, široku HDR podršku i procesiranje na pogon sedme generacije P5 procesora

Vizualno ovaj The One početni model koji je dostupan u veličinama od 43 do 75 inča izgleda dosta atraktivno s metalnim centralnim postoljem i istim takvim tankim okvirom oko panela u boji antracita. Ujednačena je i debljina iz profila, a na desnom donjem kutu nalazi se izbočenje u koje je smješten IR senzor za daljinski upravljač. Kao i većina Philips televizora već godinama, model 8909 dolazi s trostranom Ambilight tehnologijom koja donosi dodatni efekt imerzije i vizualno proširuje sadržaj s ekrana na zid iza. Od brojnih mogućih podešenja LED svjetala, najučinkovitije je kada boje prate ono što se događa na ekranu.

Ambilight je i dalje jedna od ključnih tehnologija koja obogaćuje korisničko iskustvo kod Philips modela

Kada smo već kod LED-ica, The One je klasični LED televizor s direct LED pozadinskim osvjetljenjem koje omogućuje veću uniformiranost prikaza, te bolje upravljanje slikom u odnosu na jeftiniji edge LED opciju. Za procesiranje slike se ovdje brine sedma generacija P5 Picture Engine procesora, a televizor dolazi a širokom podrškom za HDR formate koja uključuje i Dolby Vision te HLG, HDR 10 i HDR 10+. Jedna od ključnih stvari koja izdvaja The One modele je dobra podrška za gaming publiku, pa tako uz panel sa stopom osvježavanja od 144 Hz, televizor podržava ALLM (auto low latency mode) i promjenjivu stopu osvježavanja ekrana, pa ćete iz novih konzola moći izvući 4K sliku u 120 sličica u sekundi. Priključite li računalo, moguće je dobiti 144 Hz, a podržan je i AMD FreeSync Premium.

Za zvuk se brinu četiri zvučnika ukupne izlazne snage od 40 W, a podržani su Dolby Atmos i DTS:X, pa ćete spajanjem kvalitetnijeg vanjskog izvora moći dodatno podići kvalitetu zvuka. Velika promjena stiže u pametnom sučelju gdje umjesto raširenog Google TV-a, novi Philips dolazi s Titan OS-om. Radi se o novoj platformi koju je razvila tvrtka sa sjedištem u Barceloni. Iako nema sve aplikacije dostupne preko Play trgovine ili Chromecast koji je obično dolazi s Google TV-om, podržane su sve popularne streaming platforme poput Netflixa, HBO Maxa, Prime Videa i drugih.

Novi daljinski upravljač s puno manjim brojem tipki podržava glasovno upravljanje i ima prečace za video streaming servise

PUS8909 dolazi s četiri HDMI 2.1 sučelja, pa je tu velika fleksibilnost oko priključivanja konzole, računala i soundbarova (na eARC). Uz to su tu standardne bežične mogućnosti s Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2 standardima. Daljinski upravljač je slično kao na nedavno predstavljenom OLED modelu doživio promjenu u vidu smanjenja broja tipki, pa nema više tipaka s brojevima iako je sam daljinac i dalje prilično visok. Jedna od stvari kojom bi Philips mogao privući korisnike je cijena, pa iako još nije stigao u naše trgovine, njegov prethodnik u veličini od 65'' može se naći za ispod 900 eura.