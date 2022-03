Philips Fidelio B97 - Kućno kino u punom smislu

SPECIFIKACIJE Tip 7.1.2 soundbar i multiroom zvučnik Snaga 450 W RMS Povezivost Wi-Fi (802.11ac), Chromecast, AirPlay 2, Spotify Connect Podržani formati Stereo i višekanalni PCM, Dolby Atmos, Dolby Digital/Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround, DTS:X, DTS-ES, DTS HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Ulazi HDMI eARC, 2x HDMI passthrough, optički, 3,5-mm AUX Jamstvo 2 godine Dojam Inovativan i odlično izrađen soundbar, čije akustičke sposobnosti do izražaja najviše dolaze u filmskim sadržajima i igrama

Fidelio B97 Philipsova je uzdanica na polju takozvanih premium soundbarova, modela čije su ambicije mnogo veće od pukog poboljšanja aljkavih zvučnika naših televizora. Preciznije, Fidelio B97 želi biti središnja točka zvukovnog dijela kućne multimedije, odnosno sustav koji ćete koristiti za gledanje filmova i serija, slušanje glazbe s glazbenih servisa i fonoteka dijeljenih preko lokalne mreže, puštanje radijskih postaja, i sve ostalo što vam može pasti na pamet. Riječ je o 7.1.2 soundbaru, koji podržava sve relevantne surround formate, uključujući Dolby Atmos. Streamanje glazbe na Fidelio B97 teško može biti jednostavnije, zato što se ispod njegove metalne vanjštine krije integrirani Chromecast modul, koji nam omogućuje da otvorimo željenu glazbenu ili radijsku aplikaciju, odaberemo soundbar na listi kućnih zvučnika i pustimo željenu pjesmu ili postaju. Podržani su i AirPlay 2 te Bluetooth, iako je ugrađeni Bluetooth 4.2 modul ograničen na kodek SBC, stoga ćete glazbu u praksi pretežito puštati preko Chromecasta. To ne nalazimo problematičnim, jer ionako se radi o najpraktičnijem načinu korištenja Philipsova soundbara. Fidelio B97 također podržava protokol Spotify Connect.

Monolitni subwoofer veći je nego što izgleda, a isto vrijedi i za soundbar, koji je, čak i bez pripojenih surround zvučnika, širi od jednog metra

Poput većine drugih soundbarova visoke kategorije, Fidelio B97 prilično je širok. S pripojenim surround zvučnicima, širina mu iznosi punih 1,3 metra, a i bez njih, samo sa "središnjim" dijelom, broji 1,04 metara. Samim time, namijenjen je prije svega kombiniranju s većim televizorima te korištenju u prostorijama od 20 ili više kvadrata.

Kvaliteta izrade na visokoj je razini. Sve strane soundbara, osim donje, prekrivene su gustom metalnom mrežicom. Plastična podnica na strateškim je mjestima zaštićena gumenim nožicama, a tu su i rupe za opcionalnu zidnu montažu. Pripadajući bežični subwoofer ima kućište od MDF-a, a kako sprijeda ni na bokovima nema nikakvih otvora, izgleda monolitno, iako ga, s obzirom na dimenzije od 23x40x41 centimetar, ne možemo nazvati neupadljivim.

Zvučnici posvuda

Soundbar, s pribrojenim odvojivim surround zvučnicima, raspolaže s ukupno 16 zvučničkih jedinica

Glavni dio soundbara ukupno ima 10 zvučničkih jedinica, raspoređenih na pet kanala. Lijevi i desni kanal raspolažu s po dvije full range jedinice i visokotoncima. Središnji kanal također ima dvije full range jedinice, a bočni kanali, smješteni na lijevi i desni bok soundbara, opremljeni su po jednim visokotoncem. Posljednje dvije full range zvučničke jedinice nalaze se na gornjoj strani soundbara te su zakrenute prema stropu. Pogađate, riječ je o jedinicama zaduženima za reprodukciju Dolby Atmosa, objektne surround tehnologije, čija je ključna karakteristika upravo to širenje zvuka po vertikali.

Za lijevi i desni kraj soundbara magnetski se fiksiraju surround zvučnici, u kojima se nalazi kombinacija full range jedinice i visokotonca. Premda njih svakako možete držati trajno fiksiranima za soundbar, jer čitav uređaj (i) u tom stanju tvori skladnu vizualnu cjelinu, Philips je omogućio njihovo jednostavno odvajanje i selidbu u stražnji dio prostorije, gdje će funkcionirati kao stražnji lijevi i desni kanali.

Surround zvučnici za soundbar su fiksirani magnetski. Kad su spojeni na njega, puni se ugrađena baterija, dostatna za 10 sati autonomnog rada

Izvedba tog aspekta Fidelia B97 domišljata je. Osim što je odvajanje spomenutih surround zvučnika dovoljno jednostavno da se bez muke izvede prije početka gledanja filma, Philips nam olakšava život još jednim detaljem: stražnji zvučnici bežično se povezuju sa soundbarom, što nas posve rasterećuje od žica. To se odnosi i na kabele za napajanje stražnjih zvučnika. Naime, u njima se nalazi baterija, dostatna za desetak sati rada, koja se puni dok su zvučnici fizički spojeni sa soundbarom, kako bi uvijek bili spremni za posve autonoman rad.

Što ako surround zvučnike želite trajno ostaviti iza vas? Philips je predvidio i tu mogućnost. Na donju stranu zvučnika ugrađeni su USB-C konektori za vanjsko napajanje, a u paketu se također dobivaju dva postolja, s izrezanom kanalicom za provlačenje kabela napajanja. Zahvaljujući tome, surround zvučnici moći će vam imati željenu fiksnu poziciju te vas baš ništa neće prisiljavati da ih odvajate i vraćate na soundbar. Za napajanje poslužit će vam bilo koji iole kvalitetniji "mobitelski" adapter i pripadajući USB-C kabel.

Naravno, u paketu se dobivaju i kromirani magnetski poklopci za bokove samog soundbara, kako bi on zadržao čistoću svojeg dizajna u slučaju trajnog odvajanja surround zvučnika.

Surround zvučnici opremljeni su USB-C konektorima za napajanje, koji će dobro doći ako ih želimo držati trajno odvojenima od soundbara

Na kraju, tu je još i subwoofer, koji raspolaže povelikom, 8-inčnom dinamičkom jedinicom usmjerenom prema dolje, i 10-centimetarskim stražnjim bas-refleksnim otvorom. Poput surround zvučnika, subwoofer sa soundbarom komunicira bežično, pa ni on ne iziskuje provlačenje ijednog kabela, izuzev onog za napajanje. Prema službenim specifikacijama, subwoofer pokriva raspon frekvencija od 35 do 150 Hz, a soundbar preuzima na 150 Hz i seže sve do 20 kHz.

Specijalist za surround

Ponuda konektora sastoji se od HDMI ARC/eARC ulaza, dva HDMI passthrough ulaza, optičkog i 3,5-milimetarskog ulaza te servisnog USB porta

Fizički konektori nalaze se, naravno, ispod soundbara, gdje im pristupamo preko otvora na njegovoj stražnjoj strani. Tu nalazimo jedan HDMI ARC/eARC ulaz, namijenjen povezivanju s televizorima, zatim dva HDMI passthrough konektora za izravno spajanje uređaja poput konzola i Blu-ray playera (4K je uredno podržan), optički (TOSLINK) ulaz, 3,5-milimetarski analogni (AUX) ulaz te servisni USB port.

Kad je riječ o podržanim surround formatima, Fidelio B97 nudi sve potrebno: Dolby Atmos, Dolby Digital/Digital EX/Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-kanalni), DTS:X, DTS-ES te DTS-HD High Resolution Audio i Master Audio. Naravno, planirate li koristiti Dolby Atmos, morat ćete imati televizor s HDMI eARC izlazom – klasični HDMI ARC za takvo što nema dostatnu propusnost.

Iza metalne mrežice nalazi se monokromatski ekran, koji nas informira u vrsti ulaznog signala, glasnoći, odabranim postavkama i ostalom. Prema potrebi, može se zatamniti ili deaktivirati

S prednje strane soundbara, iza metalne mrežice, nalazi se monokromatski ekran, koji nas informira o stvarima poput glasnoće zvuka i vrste ulaznog signala, te nam omogućuje konfiguraciju Fidelija B97. Bolujete li od OKP-a, vjerojatno će vam smetati što ekran nije centriran u odnosu na soundbar, već se nalazi bliže njenom desnom rubu.

Sama konfiguracija izvodi se pomoću vrlo solidnog priloženog daljinskog upravljača, koji nam omogućuje odabir ulaza, prebacivanje između profila zvuka, namještanje glasnoće te upravljanje stvarima poput balansa kanala, glasnoće svakog pojedinog kanala (prednji, centralni, bočni, stražnji, gornji, subwoofer), sinkronizacije zvuka i slike (ako je potrebna), pojačavanja vokala, odnosno dijaloga, i koječeg drugog.

Solidan daljinski upravljač korisno je držati pri ruci za prebačaj ulaza i druge zahvate koje ne želimo raditi pomoću mobilnih aplikacija

Daljinski upravljač neće vam biti potreban za namještanje glasnoće zvuka, zato što Fidelio B97 te naredbe prima od televizora (preko HDMI-ja), kao i od mobitela, bez obzira streamamo li glazbu preko Chromecasta, ili ju puštamo unutar službene aplikacije Philips Sound. Nažalost, nećete ga moći ni spremiti u ladicu, jer će vam trebati za prebačaj aktivnog ulaza (HDMI, AUX, Chromecast, Bluetooth…). Neshvatljivo je zašto ta funkcija nije implementirana u mobilnu aplikaciju te se iskreno nadamo kako ju Philips planira dodati u jednoj od narednih nadogradnji. Doduše, Fidelio B97 na tržištu je već više od pola godine, stoga takvo što možda i nije realno očekivati. Dobra vijest je da se soundbar automatski prebacuje na HDMI ulaz čim uključimo televizor, čak i ako na njemu trenutačno svira glazba s nekog servisa.

Kino u dnevnom boravku

Zvuk Philipsova soundbara najpreciznije se može opisati kao – širok i eksplozivan. Fidelio B97 neobično uspješno imitira akustiku modernih kinodvorana, osobito u aspektu basa, koji bežični subwoofer isporučuje u ekstremnim količinama. Riječ je o basu koji se osjeća cijelim tijelom, i koji se pokazuje podjednako voluminoznim u samom dnu frekvencijskog raspona, gdje ga prepoznajemo kao dramatičnu pozadinsku tutnjavu, kao i u rasponu od 80 do 150 Hz, kad nam pomiče organe svojom zvjerskom energijom i silinom udara.

Na gornjoj strani soundbara nalazimo tipke za namještanje glasnoće, pauziranje reprodukcije i odabir ulaza

Prilikom gledanja filmova i serija, ili igranja igara, nije nam bilo lako skinuti blentavi osmjeh s lica. Premda je jasno kako tu nema govora o neutralnosti i audiofilskom balansu, prezentacija Fidelija B97 u takvim je situacijama neobjašnjivo zabavna.

Isto bismo mogli kazati i za slušanje određenih glazbenih žanrova, poput elektroničke i ambijentalne glazbe, u kojima Philipsov sustav pršti od energije i budi uspomene na dane kada smo bili dovoljno mladi za noćne klubove – osobito prilikom glasnijeg slušanja. Za rock, klasiku i slične žanrove, Fideliju B97 ipak nedostaje nekoliko slojeva odmjerenosti, iako i oni, uz ozbiljniju redukciju basova, mogu zvučati vrlo dobro.

Pohvaliti treba i centralni kanal, koji kroz tu grmljavinu dubokih frekvencija ipak uspijeva progurati čist dijalog u filmskim sadržajima, odnosno vokale u glazbenim.

Philips Sound i PS Fine Tune - Dvije za jedno

Aplikacija Philips Sound omogućuje reprodukciju sadržaja s glazbenih i radijskih servisa, ali nedostaju joj neke važne funkcije

Za upravljanje soundbarom koristi se aplikacija Philips Sound. Unutar nje možemo koristiti brojne glazbene servise na koje smo pretplaćeni, kao što su Tidal, Deezer i Amazon Music, te pristupiti internetskim radijskim postajama i fonotekama dijeljenim preko lokalne mreže. Aplikacija također sadrži multiroom sekciju, gdje se uparuju i proizvoljno grupiraju svi zvučnici koji su dio multiroom ekosustava DTS Play-Fi – u slučaju da ih imate više. Aplikacija izgleda dopadljivo, ali logika korištenja traži nekoliko sati navikavanja, prvenstveno jer nije smjesta očito kamo treba kliknuti za pristup nekim dijelovima aplikacije.

Poželite li precizno namjestiti glasnoću svakog pojedinog kanala, odabrati zvučni profil soundbara, namjestiti ponašanje surrounda, sinkronizirati sliku i zvuk, ili nadograditi firmware, za to ćete morati koristiti drugu aplikaciju, PS Fine Tune. Iskusnijim korisnicima osobito će biti zanimljiv zvučni profil Custom, koji omogućava ručno namještanje 7-pojasnog ekvilizatora te, samim time, prilagodbu zvuka soundbara preferencijama slušatelja.

Aplikacija PS Fine Tune sadrži mogućnosti ugađanja pojedinih kanala i općenitih zvučnih karakteristika soundbara

Nejasno je zašto sve spomenute funkcije aplikacije PS Fine Tune nisu integrirane u aplikaciju Philips Sound, jer bi čitavi softverski aspekt Fidelija B97 ostavljao ozbiljniji i neusporedivo zaokruženiji dojam. Također ne shvaćamo kako je moguće da aplikacija Philips Sound ne nudi mogućnost odabira ulaza, kako to ne bismo morali raditi pomoću daljinskog upravljača ili tipke na gornjoj strani soundbara.

U konačnici, ako nećete koristiti multiroom funkcionalnost Fidelija B97, za koju je aplikacija Philips Sound esencijalana, vjerojatno je najbolje da se posve klonite aplikacije Philips Sound te da glazbu jednostavno castate na integrirani Chromecast, iz službenih aplikacija omiljenih vam glazbenih i radijskih servisa. PS Fine Tune dobro je imati pri ruci za ugađanje kanala, iako je to izvedivo i preko samog soundbara, korištenjem priloženog daljinca – koji ćete ionako morati držati pri ruci.

Filmovi, serije i igre u klasičnom surroundu zvuče odlično, osobito ako ste voljni poigrati se finim ugađanjem glasnoće i prisutnošću pojedinih kanala, unutar aplikacije PS Fine Tune. Objektni surround kodek Dolby Atmos ne impresionira. Iako ne možemo kazati da vertikalnost zvuka posve izostaje, nipošto nije usporediva sa sustavima koji prema stropu usmjeravaju zvučničke jedinice većeg promjera, čak ni kada se pažljivo slijede Philipsove smjernice za optimalno pozicioniranje (soundbar na visini 70-80 centimetara, visina stropa 2,8-3 metra, udaljenost sjedenja 2-3 metra), i uz maksimalno pojačan Atmos "efekt", čija je skala od 0 do 3. Kupujete li kućno ozvučenje prije svega zbog Dolby Atmosa, razmislite o drugim opcijama.

Fidelio B97 dolazi s četiri tvornička zvučna profila, čiji nazivi opisuju ono za što su namijenjeni: Movie, Music, Voice i Sport. Peti profil je Custom, a u njemu zvukom upravljamo pomoću 7-pojasnog ekvilizatora. Glazbu je, naravno, najbolje slušati u klasičnoj stereo postavci soundbara, pa će vam zapravo za to dobro doći profili Music i Custom.

Stražnji zvučnici, po potrebi, mogu se montirati na zid, što će vam biti zanimljivo ako ih odlučite držati trajno odvojenima od soundbara

Cijena Philipsova moćnog soundbara iznosi pozamašnih 11.300 kuna, što ga čini skupljim od konkurentskih modela visoke klase, kao što je JBL Bar 9.1 (oko 7.900 kuna). Skuplji je i od Sonos Arca (8.300 kuna), premda on dolazi bez subwoofera, koji košta dodatnih 7.000 kuna, stoga njegova ukupna cijena u konačnici dobrano premašuje Fidelio B97. Za potrošeni novac dobit ćete inovativan soundbar, koji se s filmovima, serijama i određenim glazbenim žanrovima snalazi odlično, u skladu sa svojom cijenom. Praktičnost odvojivih stražnjih surround zvučnika iznimna je, baš kao i postojanje Chromecasta. Izuzev cijene, od bezuvjetne preporuke dijeli nas samo nedorečena situacija s mobilnim aplikacijama za upravljanje soundbarom. Ako vas to ne tangira, a ni financije nisu nešto oko čega se pretjerano uzbuđujete, Fidelio B97 jedan je od najzanimljivijih izbora na tržištu.