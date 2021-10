Philips PerfectCare 9000 – glačanje bez po' muke

Ako postoji neki posao na svijetu koji prezirem, to je svakako glačanje iliti peglanje odjeće. Mnogi mi se prijatelji zaklinju da nikada ne glačaju svoju odjeću, već je nakon pranja i sušenja jednostavno pospreme u ormar i kasnije odjenu. Koliko god to bila njihova istina, moja je sasvim drugačija – većina odjeće ipak zahtijeva glačanje, ako ne želite u javnosti hodati zgužvano ili još gore „kao da vas je krava prožvakala“. Iako sam ja onaj koji u mojoj obitelji rjeđe glača, ipak sam povremeno spreman preuzeti na sebe i taj nezahvalni posao, pa nisam u tome potpuno neiskusan.

Život nam se u kući značajno popravio kupnjom parne postaje prije nešto više od dvije godine. Kupili smo parnu postaju Philips PerfectCare Elite (model: GC9642/60). Već prvi dojam bio je da se nakon prelaska s klasičnog glačala jednostavno osjećate moćno i učinkovito. Ovaj nepopularni posao sada teče značajno brže i rezultat je kvalitetniji. Prošle su već dvije godine od početka korištenja, a dojam je i dalje jednak, s razlikom što sada trošimo značajno više vode za glačanje, budući da sam koncept rada parne postaje to zahtijeva. Generalno, ovu kupnju ocijenili smo kao pozitivnu i korisnu investiciju.

Nedavno mi je u ruke na isprobavanje došla nova Philipsova parna postaja – radi se o modelu Philips PerfectCare serije 9000 (model: PSG9050/20). Mnogi će se zapitati što recenzija glačala traži na Bugu? No, ovdje se ipak radi o svojevrsnom tech proizvodu – model PSG9050/20 ima ugrađenu kameru za prepoznavanje vrste tkanine te umjetnu inteligenciju koja prepoznaje tkaninu u roku od sekunde te sukladno tome prilagođava rad glačala (visinu temperature i količinu pare). Glačalo u svojoj memoriji ima pohranjen velik broj tkanina među kojima pronalazi upravo onu koju kamera snimi prilikom rada - za sve zaslužna ActiveSense tehnologija. Ovaj feature bio nam je dovoljan razlog da na neko vrijeme posudimo ovu parnu postaju i vidimo kako to sve funkcionira u praksi i po čemu je tako posebna u odnosu na druge parne postaje.

Parna postaja ima pohranjen velik broj tkanina u memoriji koje prepoznaje pomoću ActiveSense tehnologije

Philips PerfectCare 9000 PSG9050/20 - specifikacije Maksimalni tlak pare 9.0 bara Količina pare do 180 g/min Dodatna količina pare 750 g Duljina kabela za napajanje 1,8 m Duljina crijeva 1,8 m Napajanje 3100 W Tehnologije ActiveSense, DynamiQ, AutoSteam, Silent steam Čišćenje kamenca Easy De-Calc Plus Površina za glačanje SteamGlide Elite Vrijeme zagrijavanja 2 min Masa glačala 0,97 kg Masa glačala + postolja 5,5 kg Jamstvo 2 + 1 godina (uz registraciju)

Privlačan i funkcionalan dizajn

Philips PerfectCare 9000 na prvi pogled izgleda gotovo identično kao ranije spomenuti model Elite koji posjedujem već neko vrijeme. Tu je privlačno dizajnirano kućište bez dodatne ručke za prenošenje. Nakon što se glačalo odloži na postaju, zaključa se prekidačem na gornjoj strani i zatim se sve zajedno prenosi držanjem za ručku glačala. Ukupna masa glačala i postolja iznosi oko 5,5 kg. Planirate li kupiti parnu postaju, svakako razmislite o tome da kupite i veliku čvrstu dasku za glačanje na koju ćete moći odložiti postaju. Neki trgovci imaju i akcije u kojima uz parnu postaju poklanjaju i kvalitetnu dasku.

Veliki odvojivi spremnik za vodu kapaciteta 1,8 litara sigurno će vam se svidjeti – vrlo lako se odvaja i puni, a konstantno imate kontrolu o količini vode u spremniku. Puni spremnik vode dostatan vam je za oko 2 sata glačanja. Sa stražnje strane postaje ispod prekidača nalazi se i filtar za kamenac Easy De-Calc koji se vrlo lako čisti. Proizvođač spominje da parna postaja radi na vodu iz slavine - u uputama stoji da se kod vrlo tvrde vode miješa s destiliranom vodom, što je i lokalna preporuka.

Bez obzira na to, konstantno koristim isključivo destiliranu vodu (kako na parnoj postaji, tako i na svim ranijim glačalima koje sam imao) i nikada nikakvih mehaničkih problema nije bilo. Iako koristim destiliranu vodu, periodično se javlja alarm koji upućuje da je potrebno očistiti filtar za kamenac. No naravno, prilikom čišćenja, nikakvog kamenca nema. Dakle, vjerojatno je proizvođač u uređaj programirao periodičko čišćenje filtra bez obzira na nakupljeni kamenac.

Veliki odvojivi spremnik za vodu (1,8 l) jednostavan je za korištenje, isto kao i čišćenje nakupljenog kamenca putem Easy De-Calc filtra

Na postolju parne postaje nalaze se utori za pospremanje električnog kabela, odnosno crijeva za paru. Oba ova elementa su pletena i izgledaju čvrsto. Ipak, moram napomenuti kako sam na svojem modelu ovdje uočio određeni nedostatak. Nakon 2-3 mjeseca stalnog korištenja i odlaganja na posebno mjesto uz pospremanje kabela u navedene utore, pletivo na crijevu se pohabalo i odvojilo na mjestu gdje se crijevo presavija prilikom pospremanja. Stoga je za pohvalu što model PerfectCare 9000 ima nešto drugačije dizajniran utor za crijevo koji nije u obliku tunela, već na postolju postoji utor i nekoliko zubaca koje crijevo drže omotanim oko postolja. Ipak, savjetovao bih da za parnu postaju pripremite zasebno mjesto gdje ćete je koristiti i gdje vam neće smetati – nemojte je prečesto pospremati i tako testirati izdržljivost pletiva oko crijeva i električnog kabela.

Kako funkcionira kamera na glačalu?

Parna postaja Philips PerfectCare 9000 ističe se po tome što njena ploha za glačanje za razliku od svih drugih glačala na tržištu ima ugrađenu kameru. Funkcija kamere je snimiti podlogu koju glačate i uz pomoć ActiveSense tehnologije usporediti je s bazom u memoriji koja sadrži velik broj pohranjenih tkanina. Tijekom 1,5 sekundi sustav prepoznaje tkaninu i odlučuje kolika količina pare i visina temperature će biti upotrijebljena na navedenoj tkanini. Glačate li izdržljivi pamuk ili traper, dobit ćete veću količinu pare. S druge strane, prislonite li glačalo uz svilu ili sličnu osjetljivu tkaninu, umjetna inteligencija će sniziti temperaturu i obuzdati paru.

Ugrađena kamera "snima" podlogu prepoznajući vrsu tkanine te uz pomoć ActiveSense tehnologije prilagođava temperaturu i ispust pare

Isprobali smo kako to izgleda u praksi pa pogledajte video glačanja majice s print naljepnicom – nikakvih problema nema. Naljepnica je čvrsto na mjestu, dok bi se kod jeftinijih glačala zalijepila za plohu glačala i tako se oštetila.

Također, tu je i video glačanja pamučne kuhinjske krpe te instantnog prijelaza na vrlo osjetljivu svilu. Iako bi se mnogi pribojavali kod kuće isprobati ovakav potez žrtvujući tkaninu, strah kod mene nije postojao, budući da i moj postojeći model PerfectCare Elite također vrlo solidno odrađuje posao koji sprječava progorijevanje tkanine pa sam znao da mogu očekivati ono što je i obećano.

Model PefectCare Elite koji posjedujem ima maksimalni tlak pare od 7,2 bara i dodatnu količinu pare od 490 g, dok PerfectCare 9000 nudi tlak pare od čak 9 bara i dodatnu količinu od 750 g pare. U praksi, kod modela 9000 imat ćete nešto manje problema s istodobnim glačanjem više slojeva tkanine, no ipak, na donjoj strani daske za glačanje će vam se brže nakupiti veća količina vlage koju ćete od vremena do vremena morati pokupiti kako vam ne bi procurila na pod. No, kupujete li parnu postaju, svakako obratite pozornost na to da ista može postići što viši tlak pare – jednostavno, posao glačanja će biti brži i kvalitetniji.

Glačanje uz pomoć senzora pokreta

Vrlo zgodna i korisna značajka modela 9000 je senzor DynamiQ koji prepoznaje pokret glačala. Glačanje automatski započinje kad senzor prepozna pokret po tkanini (tehnologija AutoSteam). Senzor će prepoznati brzinu pokretanja glačala te će sukladno tome prilagođavati količinu ispusta pare kombinirajući znanje pohranjeno u memoriji o vrstama tkanina (ActiveSense tehnologija). Nakon što se glačalo zaustavi, prekida se i proces ispuštanja pare. Nakon nekog vremena senzor će prepoznati da glačalo stoji na tkanini te će se pokrenuti brzo hlađenje grijaće ploče kako bi se spriječilo progorijevanje tkanine.

Ovakav senzor pokreta (ali bez ActiveSense tehnologije) ima još i serija 8000, dok model Elite to nema. Kod njega je potrebno cijelo vrijeme držati pritisnutu tipku koja ispušta paru, ili uključiti stalni ispust pare brzim dvostrukim pritiskom tipke.

Temeljna razlika između testiranog modela PerfectCare 9000 i svih ostalih modela leži zapravo u ranije spomenutoj ActiveSense tehnologiji. Dakle, ova tehnologija uz pomoć ugrađene kamere prepoznaje materijal te u sekundi prilagođava temperaturu i količinu pare. Drugi modeli imaju tehnologiju OptimalTEMP koja postiže idealnu stalnu temperaturu na svim tkaninama uz jednak intenzitet pare, što opet sprječava progorijevanje.

Regulacija temperature

Proizvođač je u specifikacijama spomenuo kako PerfectCare 9000 regulira temperaturu glačala s obzirom na vrstu tkanine uz tehnologiju instantnog hlađenja glačala kad je to potrebno. Zanimalo nas je kako ta regulacija temperature izgleda u praksi.

Nakon uključivanja parne postaje bile su potrebne 2 minute kako bi se javio signal da je glačalo spremno za rad. Nakon nekog vremena napravili smo pauzu od 15 minuta i ponovno uključili parnu postaju – tada je bila potrebna 1 minuta do spremnosti za rad. Kad se oglasio signal da možemo krenuti s poslom, termalnom kamerom smo snimili parnu postaju i otkrili smo da je temperatura glačala dostigla 60°C.

Temperatura parne postaje nakon uključivanja i dolaska do radne temperature

Kada čujete riječ instantno hlađenje, vjerojatno pomislite da će se glačalo u nekoliko sekundi ohladiti na sobnu temperaturu. To, dakako, nije tako. Glačalo će prilagoditi temperaturu i ohladiti se u dovoljnoj mjeri da se tkanina ne ošteti. Ne bismo vam nikako preporučili isprobavanje temperature glačala golom rukom, bez obzira na hlađenje. Snižena temperatura glačala možda neće oštetiti tkaninu, ali bi mogla nauditi vašoj koži.

Temperatura pamučne tkanine nakon što je glačalo nepokretno stajalo uključeno na mjestu 2 minute

I za kraj, spomenut ćemo buku. Proizvođač spominje vrlo nisku razinu buke koju proizvodi parna postaja, a čemu doprinose filtri koji prigušuju zvuk pare. Izmjerili smo i razinu buke – najviša izmjerena jačina zvuka iznosila je 79 dB u trenutku punjenja sustava vodom, i to neposredno pokraj postaje, dok je prosječna razina buke iznosila i više nego podnošljivih 50-ak dB. Ipak, treba naglasiti da niti slabiji modeli Philipsovih parnih postaja (pa tako ni moj model Elite) ne odstupa od ovoga. Buka zasigurno nije problem koji će vam stajati na putu.

Buka koju proizvodi parna postaja je na vrlo prihvatljivoj razini i neće vam smetati

Zaključak

Philips PerfectCare serija 9000 (model PSG9050/20) svemirski je brod među parnim postajama. Radi besprijekorno, a glačanje bi vam se uz nju moglo učiniti čak i zabavnim. Tome pridonosi velika snaga ispusta pare te razne pametne značajke – od DynamiQ senzora pokreta do ActiveSense tehnologije. Upravo potonja tehnologija izdvaja ovu parnu postaju iz ostalih i čini je pametnom, jer koristi ugrađenu kameru i umjetnu inteligenciju kako bi prepoznala vrstu tkanine te prilagodila temperaturu i količinu ispusta pare. Rezultat svega je jednostavno i ugodno glačanje bez ikakve bojazni da će vam progorjeti odjeća, a ne trebate ni strahovati jeste li zaboravili isključiti peglu – ako se ostavi bez nadzora, sama će se isključiti.

Ipak, treba naglasiti da niti druge Philipsove parne postaje, koje nemaju svu ovu tehnologiju te su djelomično, a neke i značajno jeftinije, ne zaostaju značajno u kvaliteti i iskustvu glačanja koje će vam pružiti. PerfectCare 9000 namijenjena je onima koji glačaju više puta tjedno veće količine odjeće raznih vrsta i apsolutno ne žele brinuti o tome što se glača i kojim redoslijedom, već žele da glačalo i radi i misli za njih. Sve pametne opcije koje ovaj model nudi uvelike će im olakšati život. No, nećete pogriješiti ni kupite li neki Philipsov model nešto nižeg cjenovnog ranga koji bi također mogao zadovoljiti vaše potrebe. Ipak, ako se dvoumite uopće oko toga da li kupiti parnu postaju ili ostati na klasičnom glačalu, moj savjet ide uvijek u smjeru parne postaje jer sam se osobno uvjerio u njenu korist.