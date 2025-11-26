Philips TAH8000EWT - Vrlo isplative bežične slušalice

Nakon baraže naglavnih bežičnih slušalica visoke klase i također takve cijene, napokon nam se u rukama našao jedan mnogo pristupačniji model, čiji je izlazak Philips lukavo tempirao za ovogodišnju sezonu darivanja, počevši s Crnim petkom, za koji je cijena slušalica TAH8000EWT postavljena na poštenih 100 eura. No, ni njihova standardna cijena od 150 eura ne doima se pretjeranom, uzmemo li u obzir da smo bežične slušalice sličnih karakteristika, samo s manje funkcija, prije koju godinu plaćali triput više.