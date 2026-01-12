IPS gaming monitor Philips Evnia 27M2N3500PF spaja vrlo brz odziv ispod 1 ms i 260 Hz refresh rate

S modelom 27M2N3500PF proizvođač cilja na brzinu i one ključne stavke bitne igračima, pa se ističe malim kašnjenjem ulaznog signala, stopom osvježavanja ekrana od 260 Hz, a tu su i podrška za HDR te FreeSync i G-Sync tehnologije

Bug.hr ponedjeljak, 12. siječnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Philips Evnia 27M2N3500PF/00
Ekran 27'' (2560 x 1440) / 260 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje Brzi IPS/ Edge LED
Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 300 cd/m2
Vrijeme odziva  1 ms (GTG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3.5 mm

U raznolikoj skupini Evnia monitora za igranje Philips se s ovim modelom fokusirao na nekoliko ključnih mogućnosti najbitnijih igračima. Kod Philips Evnia 227M2N3500PF/00 nema napredne ergonomije ili pregršt konektora, ali zato ima izuzetno brz odziv i visoku stopu osvježavanja ekrana uz mogućnost overclockiranja. Ovaj IPS monitor podržava i HDR prikaz, a vizualno se uklapa u estetiku Evnia branda. Cijena ovog modela na domaćem je tržištu oko 200 eura, dok ćete za sličan model, samo s VA ekranom trebati izdvojiti oko 50 eura manje.

Od konektora su tu dva HDMI 2.0, DisplayPort i 3,5 mm audio priključak
Monitor nema previše napadnih gaming detalja i najagresivnije u dizajnu djeluje peterokutna baza i stalak oštrih rubova. Da bi cijena ostala niska i konkurentna, Philips je izostavio svjetleće dodatke, a malo iznenađuje i skromna ergonomija. Kako se kratki stalak spaja pri dnu monitora, omogućeno je jedino podešavanje nagiba naprijed-natrag. Na tamnosivom kućištu straga nalazi se još joystick za upravljanje OSD izbornikom, te konektori smješteni na uobičajenom mjestu usmjereni prema dolje. S prednje strane oko panela se nalaze tanki rubovi s tri strane i nešto deblji donji dio okvira na kojemu je logo proizvođača. Monitor neće zauzeti previše mjesta na stolu i to je ponajbolja odlika u dizajnu.

Philips Evnia 27M2N3500PF je spoj 1440p rezolucije na 27'' dijagonali, brzog IPS panela sa stopom osvježavanja od 260 Hz i HDR podrškom
Philips Evnia 27M2N3500PF je spoj 1440p rezolucije na 27'' dijagonali, brzog IPS panela sa stopom osvježavanja od 260 Hz i HDR podrškom

Philips Evnia 27M2N3500PF se oslanja na brzi IPS panel koji omogućuje odziv ispod milisekunde, a uz Smart MBR nudi brzinu od 0,3 ms. Uz malo kašnjenje ulaznog signala, odlikuje se i stopom osvježavanja panela od 240 Hz koja uz overclocking ide i do 260 Hz. Na popularnoj dijagonali od 27'' stiže i dugogodišnja pratiteljica gaming monitora, rezolucija od 2560 x 1440 piksela. Ovaj monitor ima svjetlinu od 300 cd/m2, a pokriva i 100% sRGB te 95% DCI-P3 spektra boja. Budući da IPS ima nešto slabiji kontrast u odnosu na VA tehnologiju, Philips nudi tehnologiju SmartContrast koji upravlja pozadinskim osvjetljenjem za postizanje boljeg dinamičkog kontasta, a Stark ShadowBoost poboljšava detalje u tamnim scenama.

Uz podršku za AMD FreeSync i kompatibilnost s Nvidia G-syncom, za gaming nudi i pametni nišan, sniper mod i Smart Image koji prepoznaje žanr igara i podešava prema tome postavke. Monitor nema zvučnike, a nudi dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 i 3,5 mm audio konektor.

 



