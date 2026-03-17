Philips OLED910 stiže s Tandem OLED panelom, naprednim audio sustavom i Ambilight tehnologijom

Philips koristi Primary RGB Tandem OLED panel kojeg smo vidjeli kod LG G5 modela. Poznati je panel visoke svjetline obogatio premium dizajnom i izradom, naprednim Bowers & Wilkins audio sustavom i četverostranim Ambilightom, koji je dugogodišnji prepoznatljiv znak ovog brenda

Bug.hr utorak, 17. ožujka 2026. u 06:22
SPECIFIKACIJE – Philips 65OLED910/12
Ekran 65 OLED / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz
HDR Da (HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision)
Konektori 4 x HDMI (2x HDMI 2.1), 2 x USB
Mreža LAN, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2
Procesor P5 AI Perfect Picture Engine
Softver Google TV

Philips svoje high-end modele predstavlja na IFA sajmu u Berlinu, pa je tako bilo i s modelom 910 koji u prvih nekoliko mjeseci nakon izlaska nije bio dostupan na našem tržištu. Ovaj se proizvođač drži prokušanog recepta koji spaja novu generaciju OLED panela od LG Displays, premium izradu i dizajn te jake adute u vidu Bowers & Wilkins audio sustava i Ambilight tehnologiju koja u ovom slučaju dolazi sa sve četiri strane straga. Ako netko nije upoznat, ovo prepoznatljivo obilježje Philipsa donosi LED-ice koje projiciraju osvjetljenje na zid iza televizora proširujući tako dojam veličine ekrana, a jedna od najpopularnijih mogućnosti je reprodukcija boja u skladu sa sadržajem na ekranu.

Philips OLED910 ima vrlo tanke metalne rubove oko panela, Bowers & Wilkins sustav zvučnika iza tkanine pri dnu televizora i stoji na tankim metalnim nožicama
Ovaj bi se model s četveostranim Ambilightom idealno trebao postaviti na zid, no vizualno je Ambilight efektan i na klasičnom TV ormariću. Philips OLED910 stoji na dvije metalne nožice i oko ekrana ima jedva primjetne tanke okvire, dok je s donje strane smješten audio sustav u obliku koji podsjeća na soundbar. Iza tkanine se nalazi Bowers & Wilkins sustav sa šest zvučnika i niskotoncem ukupne snage od 80 W.

Napredni Tandem OLED panel uz klasične prednosti OLED tehnologije, donosi visoku svjetlinu, podržani su svi HDR formati, a odličan je izbor i za gaming s brzim odzivom i stopom osvježavanja od 144 Hz
Philips u modelu 910 stiže s  META OLED tehnologijom druge generacije, a radi se o panelu kojeg proizvodi LG Displays. Ovaj Primary RGB Tandem imali smo priliku vidjeti u prošlogodišnjem LG G5 flagship modelu. Osim savršenog prikaza crne i ogromnog kontrasta, Philips 910 ima još višu svjetlinu u odnosu na svog prethodnika i sada u vršnim vrijednostima ovaj televizor dostiže 3500 cd/m2, dok je svjetlina cijelog panela 350 cd/m2. Philips i dalje podržava sve poznate HDR formate, uključujući i Dolby Atmos, a za procesiranje slike brine se sad već deveta generacija P5 AI procesora koji može optimizirati prikaz ovisno o detektiranom sadržaju, poraditi na upscaleu sadržaja i još dosta toga.

Cijena ovog premium modela u veličini od 65'' na našem je tržištu 2.278 eura. I dalje se radi o vrlo dobrom izboru i za igrače uz 144 Hz stopu osvježavanja panela i podršku za VRR i ALLM, pa će vlasnici konzola dobiti 4K/120 Hz, a PC igrači 4K/144 Hz uz sliku bez trganja i dodatke poput Game Bar 2.0 sučelja na kojemu možete brzo mijenjati postavke unutar igre.

Panel je kao i kod ostalih OLED-a vrlo tanak, a oko kućišta sa sve četiri strane straga idu LED-ice prepoznatljivog Ambilight sustava
Iako se radi o višoj klasi televizora, nisu sva četiri HDMI konektora verzije 2.1, a od dostupna dva jedan podržava i eARC, pa je prostor za spajanje gaming uređaja ograničen. Srećom, televizor ima napredni audio sustav, pa dodatak soundbara koji bi zauzeo jedan od HDMI-a s većim bandwithom za većinu neće biti potreban.

I dok Philips na sve više modela uvodi svoj Titan OS, ova najviša klasa i dalje je ostala na Google TV platformi, što znači ogroman izbor aplikacija i ujedno jedan od najboljih operativnih sustava za televizore.

⭐ Nevjerojatna slika, nezaboravan Ambilight dojam

