Philips TAH8506BK/00 - Naglavne, bežične i isplative

Specifikacije Izvedba Zatvorene, naglavne Zvučničke jedinice 40 mm (dinamičke) Povezivost Bluetooth 5.0, 3,5 mm Podržani Bluetooth kodeci SBC, AAC Deklarirano trajanje baterije 60 h (bez ANC-a) / 45 h (s ANC-om) Dodatna oprema Čvrsta putna futrola, 3,5-mm audiokabel, USB-C kabel, avionski adapter Jamstvo 2 godine Dojam Odličan izbor za one koji traže sposobne bežične naglavne slušalice, a nisu spremni platiti visoku cijenu predvodnika kategorije

Otkrit ćemo vam najveći nedostatak Philipsovih slušalica TAH8506BK/00: nose bezvezno, kriptično, generičko ime. Takav naziv pristajao bi kakvom rezervnom dijelu za vešmašinu, ali jednima od najzanimljivijih naglavnih, bežičnih slušalica u kategoriji do nekadašnjih 1.000 kuna – ne. Puka golemost Philipsova kataloga proizvoda zasigurno ne ostavlja prostora za osmišljavanje upečatljivih marketinških imena za svaki uređaj koji siđe s tvrtkinih traka, ali za neke od njih ipak bi vrijedilo učiniti iznimku.

Jastučići od memorijske pjene i umjetne kože izuzetno su udobni. U ljetnim mjesecima pod njima će vam biti vruće, ali to je sa spomenutom kombinacijom materijala neizbježno

Bilo kako bilo, slušalice TAH8506BK/00 pružaju vrlo poželjnu kombinaciju karakteristika: izuzetno su udobne, zvuče apsolutno iznad očekivanja, imaju izdržljivu bateriju (a mogu raditi i žično) te aktivno blokiraju vanjsku buku. Usto donose i poneki koristan dodatak, poput mogućnosti istodobnog bežičnog povezivanja s dva uređaja, a sve to za preporučenu cijenu od 152 eura, koja se u nekim domaćim trgovinama redovito spušta ispod 110 eura. Za taj novac, na pamet nam ne padaju nijedne naglavne bežične slušalice koje bi kvalitetom bile usporedive s Philipsovim nesretno nazvanim modelom.

Prema uzoru na velike

Dizajnom, konstrukcijom, ali i sveprisutnom udobnošću, Philipsove slušalice već pri prvom dodiru podsjećaju na modele iz Sonyjeve linije WH-1000, koji slove kao dugogodišnji predvodnici kategorije naglavnih bežičnih slušalica (i koštaju triput više). Fleksibilni obruč i školjke slušalica prekriveni su glatkom, na dodir vrlo ugodnom plastikom, koja može biti crna ili bijela – ovisno o odabranoj varijanti slušalica. U oba slučaja kućište slušalica vrlo je sklono prikupljanju otisaka prsta, koji su kod crne izvedbe poprilično vidljivi. S bijelim slušalicama situacija je vjerojatno nešto povoljnija, ali kako smo testirali crnu, možemo samo nagađati.

Izrada i udobnost - Mekoća i fleksibilnost

Koliko god navlačili i savijali sam obruč i zglobove Philipsovih slušalica, oni ni u jednom trenutku ne odgovaraju iritantnim škripanjem. Školjke se mogu zarotirati za 90°, prema prsima korisnika, kao i zaklopiti. U takvom, zaklopljenom stanju, potom se s lakoćom mogu spremiti u putnu torbu ili ruksak, ili u priloženu tvrdu futrolu.

Školjke slušalica mogu se rotirati za 90°, kao i sklopiti prema obruču, radi lakšeg prenošenja

Plastična konstrukcija slušalicama daje masu od vrlo razumnih 279 grama, a kada se spoji sa spomenutom fleksibilnošću te izrazito mekanim materijalima – memorijskoj pjeni i umjetnoj koži – na unutarnjoj strani obruča i jastučićima slušalica, postiže se zaista visok stupanj udobnosti. TAH8506BK/00 možemo svrstati u laskavu kategoriju slušalica koje nećete morati skinuti s glave tijekom prekooceanskog leta, kako biste odmorili uši. "Visina" im se namješta uobičajenim klizanjem držača slušalica po obruču, a ukupni raspon dovoljan je i za vrlo velike glavuše.

Sve kontrole i konektore Philips je smjestio na desnu slušalicu. Na njenom obodu nalazimo tipke za odabir načina rada (ANC, Awareness, ANC Off), aktivaciju glasovnog asistenta (Google Assistant, Apple Siri), te uključenje i isključenje slušalica (dublira i za aktivaciju povezivanja preko Bluetootha). Tu su još USB-C priključak za punjenje i 2,5-milimetarski konektor za žično povezivanje, koje može biti korisno u slučaju potpunog pražnjenja baterije, s obzirom na to da Philipsove slušalice mogu raditi (i) pasivno. U paketu se dobiva kabel za spajanje na standardni 3,5-milimetarski izlaz za slušalice, no svejedno bismo preferirali da je Philips na strani slušalica implementirao obični 3,5-milimetarski port, jer bi to pojednostavilo zamjenu kabela. Ipak, kako je žični rad tek zgodna dodatna mogućnost, a ne nešto za što su ove slušalice organski predviđene, ne radi se o prevelikom propustu.

Preko 40 sati svirke

Philips je slušalice TAH8506BK/00 opremio baterijom kapaciteta 800 mAh, dostatnu za 60 sati reprodukcije bez aktivnog poništavanja buke, odnosno do 45 sati s uključenim ANC-om. Ta vremena, naravno, osciliraju u ovisnosti o glasnoći slušanja, ali znakovito je da za vrijeme dvotjednog testiranja bateriju nismo nijednom uspjeli isprazniti do kraja, što nam se ne događa često. U tom razdoblju prikupili smo četrdesetak sati slušanja pri umjerenim i višim glasnoćama – uglavnom na dva-tri koraka nižima od maksimalne, koja je zaista jako glasna, i vjerojatno bi brzo dovela do oštećenja sluha. Slušalice se pune dva sata, a podržano je i brzo punjenje, tako da u 15 minuta punjenja vraćaju dovoljno energije za pet sati bežičnog rada. S takvom autonomijom, baterija praktički prestaje biti stavka o kojoj se razmišlja. Napunite ih jednom tjedno, ili prije većeg puta, i bit ćete mirni.

Dodirne kontrole - Poklopi pa razgovaraj

Manevri, poput prebačaja pjesama, namještanja glasnoće zvuka i javljanja na telefonske pozive, izvode se povlačenjem prsta po vanjskoj strani desne slušalice. Čitav taj dio osjetljiv je na dodir te na podražaje reagira predvidljivo i bez pogovora. Premda se same kontrole ne mogu ručno modificirati, Philips ih je izveo logično: klizanjem prsta prema gore i dolje mijenjamo glasnoću zvuka, pomakom naprijed i natrag prebacujemo pjesme, a dvostrukim dodirom ih pauziramo i pokrećemo. Vrlo nam se sviđa što jednostruki dodir nema nikakvu funkciju, jer se time drastično smanjuje broj nehotičnih aktivacija.

Vanjska strana desne slušalice krije praktične dodirne kontrole. Lijevoj nisu dodijeljene nikakve funkcije

Poklopimo li desnu slušalicu dlanom, istog trenutka događaju se stvari: glazba biva potpuno utišana, a mikrofoni počnu prenositi okolne zvukove u slušalice. Ta se radnja pokazuje izuzetno korisnom u situacijama kada trebamo čuti što nam netko govori, a bez skidanja slušalica s glave. Sama gesta – poklapanje slušalice dlanom – sugovorniku daje indikaciju da slušamo što priča, pa sve zajedno ispadne mnogo prirodnije nego kod nekih drugih slušalica, kod kojih se ista stvar postiže, primjerice, dodirivanjem slušalice s dva prsta.

ANC je na Philipsovim slušalicama solidan, ali ne treba očekivati čuda. U tom aspektu ipak postoje značajne razlike u odnosu na triput skuplje slušalice, kao što su Sony WH-1000XM5, Bose QuietComfort 35 II ili Sennheiser Momentum Wireless 4. Dublji i jednolični zvukovi, kao i uobičajeni kućni i uredski žamor, bit će djelomično prigušeni, no u pauzama između pjesama ipak ćete biti svjesni da stupanj akustičke izolacije od okoline nije jako visok. ANC se u aplikaciji Philips Headphones može namjestiti na razine "ANC high", "ANC low" i "Wind noise reduction", ali zapravo samo postavka ANC high ima smisla. Na druge dvije je aktivna supresija okolne buke preslaba.

Slušalice se isporučuju s tvrdom futrolom za prenošenje, USB-C kabelom za punjenje, audiokabelom za žični rad te avionskim adapterom

Tu je i vrlo upotrebljiv način rada Awareness, u kojem mikrofoni prenose okolne zvukove u slušalice, kako bismo čuli što se događa oko nas. Awareness ima više razina "glasnoće", a tu je i takozvani Voice mode, koji naglašava srednje frekvencije, a praktički posve eliminira basove, vjerojatno s idejom da se koristi za slušanje podcasta, a uz namještenu nižu razinu glasnoće, kako bismo dobro čuli nadolazećeg biciklista, tramvaj ili zaprežna kola.

Najzad, aplikacija nudi i način rada Adaptive, u kojem se razina ANC-a i transparentnosti nastoje balansirati u skladu s onime što trenutačno radimo, poput mirovanja, hodanja i sličnog. Kako svaka promjena načina rada rezultira drugačijim zvukom slušalica, način Adaptive daje nekonzistentno iskustvo slušanja, pa ga u principu ne preporučujemo.

Prilagodba slušatelju

Još jedan bitan dio aplikacije Philips Headphones jest sekcija Sound Effect. Tu se nalaze tvornički profili zvuka (Bass, Voice, Powerful, Treble) i 6-pojasni ekvilizator, u kojem možemo ručno regulirati frekvencije od 100, 400, 1.000, 2.500, 6.300 i 12.000 Hz. Slušalice na tvorničkim postavkama imaju jako naglašen bas, koji u pjesmama i žanrovima s izraženijim basom može (i hoće) biti pretjeran, gotovo zaglušujući. Kad aktiviramo Sound Effect, čime zapravo uključujemo DSP, zvuk smjesta postaje mnogo neutralniji, te se tada očekuje da ga ugodimo prema vlastitim preferencijama, bilo korištenjem nekog od spomenutih profila, bilo pomoću ekvilizatora. Dakle, podignete li basove u ekvilizatoru nakon uključenja Sound Effecta, nećete dodati još više basa na ionako izrazito basovit tvornički akustički potpis slušalica, već će vam polazište biti neka niža, neutralnija razina. Stoga se nemojte začuditi što će vam krivulja u ekvilizatoru izgledati pomalo bizarno, s većinom frekvencija podignutih na gornju trećinu raspona.

40-milimetarske zvučničke jedinice proizvode ogromnu količinu basa, ali u ekvilizatoru ih je moguće lijepo oblikovati

Štoviše, upravo smo tako izvukli najviše što su nam Philipsove slušalice uspjele ponuditi. Uz dobro namješten ekvilizator, postigli smo živahan, energičan zvuk, s brzim, bogatim i iznenađujuće udarnim basom, zadovoljavajuće prisutnim vokalima i vrlo dobrom količinom detalja. Općenito je potpis Philipsovih slušalica nešto tamniji (ili topliji, ako vam je tako draže), s pomalo zauzdanim visokim frekvencijama, ali upravo će takav karakter ciljana publika nalaziti izrazito ugodnim. Zvuk nema veliku širinu ni otvorenost; igranjem u ekvilizatoru nismo uspjeli postići stupanj prozračnosti kakav je prisutan kad je sekcija Sound Effect isključena, iako ni u tom slučaju ne možemo govoriti o osobitom razvlačenju reprodukcije u širinu. Idealna varijanta bila bi da se zvuk može zadržati na tvorničkim postavkama, ali uz redukciju basa od nekoliko decibela, no takvo što nije izvedivo. Ako ove retke čita netko iz Philipsa, eto mu besplatne ideje za neku buduću nadogradnju firmwarea.

Jedini podržani Bluetooth kodeci su SBC i AAC, no ne možemo reći da smo patili za kvalitetnijim kodecima, kao što su aptX (HD) ili LDAC. Jednostavno, ne radi se o klasi slušalica gdje bi za nečime takvim postojala velika potreba.

Vrijede novca

Mobilna aplikacija krije još neke zanimljivosti, poput funkcije Multi-Connection, koja nam omogućuje istodobno bežično spajanje s dva uređaja, primjerice, laptopa i mobitela, pa možete slušati glazbu s laptopa i obavljati telefonske pozive, bez ručnog prebacivanja slušalica s jednog uređaja na drugi. Zgodan je i Sidetone, funkcija koja aktivira vanjske mikrofone prilikom telefoniranja, kako bismo bolje čuli vlastiti glas, što rezultira znatno ugodnijim klafranjem. Usput budi rečeno, mikrofoni za telefoniranje i glasovne naredbe vrlo su dobri; sugovornici nam se nijednom nisu požalili na otežano razumijevanje.

Rado bismo vidjeli funkciju automatskog pauziranja glazbe prilikom skidanja slušalica s glave, ali i bez nje, može se preživjeti. Philipsove slušalice TAH8506BK/00 isplativa su kupnja za preporučenu cijenu od 152 eura, a za 30-40 eura manje, za koliko su redovito dostupne na domaćem tržištu, radi se upravo o odličnom odabiru.