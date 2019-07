QNAP HS-453DX-4G-EU SilentNAS - Ušminkani kućni skladištar podataka naprednih mogućnosti

SPECIFIKACIJE Procesor Intel Celeron J4105 1,5-2,5 GHz (4 jezgre) RAM 4 GB DDR4 SO-DIMM (2 utora) Mreža 1x GbE, 1x 10 GbE Podržani diskovi 2x 3,5” HDD ili 2,5” HDD/SSD, 2x M.2 SATA SSD Podržani RAID RAID 0 i 1, JBOD Konektori 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x HDMI 1.4b, 1x HDMI 2.0 Operacijski sustav QTS 4.4 Jamstvo 2 godine

Ovisno o tome koliko ste duboko zagazili u svijet NAS-ova, moguće je da ih još uvijek doživljavate kao nezgrapne i bučne kutije, koje se napune diskovima i služe priprostom spremanju i dijeljenju podataka unutar kućne mreže. U 2019. godini to ne može biti dalje od stvarnog stanja stvari. Kućni NAS-ovi, osobito napredniji među njima, u novije su doba izuzetno napredovali, stoga više ne obavljaju samo posao pohrane i mrežnog dijeljena podataka, već se radi o punokrvnim računalima, koja umiju transkodirati video u stvarnom vremenu, funkcionirati kao lokalni server za glazbu, i općenito odigrati ulogu kućnog multimedijalnog centra, posve samostalno, dakle, bez posredovanja “pravog” stolnog ili prijenosnog računala.

Što se nezgrapnosti i buke tiče, QNAP-ov model HS-453DX (i) u ta dva aspekta razbija predrasude. Dizajniran je poput linijske komponente, s niskim profilom i aluminijskim pokrovom, kakav viđamo na poleđini nekih mobitela. Buku mogu proizvoditi samo ugrađeni diskovi, jer ventilatora unutar NAS-a – nema. Hlađenje je u potpunosti pasivno, a to znači da ovaj NAS, uz pretpostavku da u njega ugradite SSD-ove, neće proizvoditi apsolutno nikakav zvuk.

Skidanjem prednjeg plastičnog pokrova otkrivaju se dvije ladice za ugradnju 2,5 i 3,5-inčnih diskova ili SSD-ova

Kako pasivno ohladiti diskove, procesor, memoriju i ostatak sustava, kad se sve to smjesti u prilično tanko kućište? Ponovno se vraćamo na spomenuti aluminijski pokrov. On, naime, dublira kao masivni pasivni hladnjak. U izravnom je kontaktu s ladicama diskova i procesorom, kako bi se toplina nakupljena na tim komponentama smjesta raspršila po prostranoj površini pokrova i prenijela na okolinu. Zbog toga će gornja strana NAS-a uvijek biti prilično topla. Netko će pomisliti da je to znak da dolazi do pregrijavanja, ali treba istaknuti da u praksi nismo naišli ni na kakve probleme u radu vezane uz temperature unutar ili izvan kućišta, čak ni u nehumano vrućim danima, kakve smo u Zagrebu imali sredinom lipnja. Doduše, NAS smo držali na komodi i pazili smo da ništa ne stavljamo na njega – nipošto ne bismo sugerirali da ga ugurate između polica i zatrpate knjigama ili prekrijete drugim uređajima.

Za ugradnju diskova predviđene su dvije ladice, kojima se pristupa skidanjem plastičnog pokrova s prednjeg dijela uređaja. Dovoljno je otpustiti mehanizam, izvući ih van te vijcima fiksirati 3,5-inčne SATA mehaničke diskove ili 2,5-inčne SATA SSD-ove (ili samo jedan disk bilo kojeg tipa – nitko vas ne tjera da koristite dva, premda je to pogodnija varijanta, zbog mogućnosti kreiranja RAID 0 ili 1 polja). Nakon što ladice s umetnutim diskovima “kliknu” na svoje mjesto, NAS je spreman za uključenje i početnu inicijalizaciju.

Na stražnjoj strani NAS-a nalazimo dvije mrežne kartice (gigabitnu i 10-gigabitnu), USB-C port, po dva USB 2.0 i dva USB 3.0 porta, dva HDMI izlaza (jedan je HDMI 2.0), linijski izlaz za zvuk te dva ulaza za dinamične mikrofone. Potonji se koriste uz aplikaciju OceanKTV, koja NAS pretvara u – sustav za karaoke

Osim para SATA diskova, QNAP HS-453DX prima i dva M.2 SATA SSD-a (veličina do 2280). Dotični se mogu koristiti za klasičnu pohranu, ali i keširanje najčešće korištenih podataka, u slučaju da ih želite koristiti kao “ispomoć” velikim mehaničkim diskovima. Za njihovu instalaciju potrebno je skinuti vijke s donje strane uređaja i ukloniti spomenuti plastični pokrov, čime se otkrivaju M.2 utori, pozicionirani u prostor između ladica. Svjestan činjenice da su neki M.2 SSD-ovi vrlo osjetljivi na toplinu i da visoke temperature uzrokuju throttlanje (pad performansi), zbog čega im okolina bez ikakvog aktivnog hlađenja ne pogoduje, QNAP je u kutiji priložio pozamašnu zalihu termalnih pločica, kojima ćete prekriti memorijske čipove s obje strane M.2 SSD-ova te osigurati izravni transfer topline na kućište uređaja. Još jednom ističemo da su podržani SATA, a ne NVMe M.2 SSD-ovi – kako se ne bi dogodilo da kupite pogrešne.

Na stražnjoj strani NAS-a nalazimo neočekivano mnogo konektora. Za početak, tu su dva HDMI porta – jedan HDMI 1.4b i jedan HDMI 2.0, pri čemu će vam potonji trebati da biste na televizoru mogli prikazati 4K video u 60 sličica u sekundi. Lijevo od videoizlaza smješteni su 3,5-milimetarski konektori za zvuk: dva ulaza za dinamičke mikrofone te jedan linijski izlaz. U njihovu blizinu ugrađen je i zvučnik, pomoću kojeg nam NAS daje neke informacije, poput toga da je spreman za rad, da smo pokrenuli resetiranje na tvorničke postavke, i slično. Zatim imamo ukupno pet USB portova: dva USB 3.0, dva USB 2.0 i jedan USB-C. Najzad, tu su dva konektora mrežnih kartica – jedan klasični, gigabitni, te sekundarni 10-gigabitni. Budući da 10-gigabitne mrežne kartice još nemaju širu primjenu u kućnim uvjetima, potonji vam vjerojatno zasad neće trebati, ali njegova je prisutnost dobar zalog za budućnost.

Neograničene mogućnosti

Ladice su plastične i ne impresioniraju kvalitetom izrade, premda nismo naišli na probleme prilikom ugradnje i skidanja diskova

Više je načina da se NAS počne konfigurirati, a zacijelo najjednostavniji jest skidanje aplikacije Qfinder Pro, dostupne za Windowse, macOS i Linux. Ako ste NAS spojili na kućni router, aplikacija će ga smjesta prepoznati i dozvoliti vam da pristupite njegovom web-sučelju, mrežno dijeljenim podacima, Resource Monitoru, detaljima o IP-u, spojenim diskovima i slično. Web-sučelje zapravo vas vodi u QTS 4.4, operacijski sustav koji QNAP koristi na svim svojim NAS-ovima. Radi se o grafički vrlo bogatom OS-u, u kojem se sva konfiguracija odvija unutar središnje kontrolne ploče, a pojedini njegovi dijelovi izvedeni su u formi odvojenih modula, odnosno aplikacija, koje prema potrebi, preuzimamo s QNAP-ovog App Centera. Valja istaknuti da je količina opcija i dubina u koju svaki pojedini modul ulazi impresivna, tako da je teško zamisliti neku mogućnost koja vam unutar pripadajućih modula neće biti dostupna.

S glavnog ekrana QTS-a imamo brz pristup tražilici, glasnoći ugrađenog zvučnika, listi pozadinskih taskova, sinkronizaciji s uređajima spojenima preko USB-a, sistemskim notifikacijama, korisničkom profilu te Dashboardu, sekciji gdje u jednom kliku dobivamo informacije o stanju diskova, temperaturama i opterećenju sustava, mrežnoj propusnosti, privatnom cloudu i koječem drugom

Kućnim korisnicima najzanimljiviji će biti modul HybridDesk Station. Radi se o paketu koji omogućuje da se NAS ponaša kao HTPC kad ga spojimo na televizor, projektor ili monitor. Nakon instalacije HybridDesk Stationa, na spojenom ćemo ekranu vidjeti sučelje unutar kojeg možemo pristupiti raznim aplikacijama, poput Kodija, YouTubea, Chromea, Spotifya, glazbenog svirača, Skypea, preglednika fotografija i datoteka na NAS-u, LibreOfficea i drugih. Ako vam već sam Kodi nije dovoljan, zanimat će vas da QNAP HS-453DX, odnosno operacijski sustav QTS 4.4, također podržava instalaciju Plex servera, a ljubitelje glazbe i vlasnike velikih fonoteka također će razveseliti da NAS može funkcionirati i kao Roon server. Uz dodatak Media Streaming Add-Ona, QNAP-ov NAS također dobiva sposobnost castanja pohranjenih sadržaja (video, fotografije, glazba) na Chromecast, AirPlay i DLNA-kompatibilne uređaje. S modulom Download Station, NAS također dobiva sposobnost samostalnog skidanja torrenta. Kako ćete upravljati Kodijem i drugim aplikacijama kad NAS spojite s televizorom? Pomoću priloženog daljinskog upravljača, ili žičnih, odnosno bežičnih periferija, koje možete spojiti u stražnje USB portove na samom NAS-u.

Od “ozbiljnijih” mogućnosti, QNAP-ov NAS pomoću odgovarajućih aplikacija nudi širok spektar mogućnosti za sigurnosnu pohranu i sinkronizaciju podataka (Hybrid Backup Sync), može raditi kao centralno mjesto za videonadzor (Surveillance Station – pregledavanje i snimanje videa s IP kamera, alarmiranje korisnika i slično), može pokretati virtualne strojeve (Virtualizaton Station 3 – za ovo želite imati više od 4 GB RAM-a) i koješta drugo.

Privatni oblak

Za potpuno iskorištenje mogućnosti QNAP-ovog NAS-a potrebno je kreirati korisnički račun za uslugu myQNAPcloud. Ona nam omogućuje da NAS-u pristupimo s bilo kojeg uređaja povezanog na Internet, bez obzira na to nalazimo li se unutar naše kućne mreže ili ne. Tada možemo koristiti razne mobilne aplikacije, poput Qgeta, koji služi praćenju, dodavanju i brisanju svega što se skida unutar modula Download Station, ili Qsynca, koji nam omogućuje da NAS koristimo kao privatni cloud.

Daljinski upravljač dobro će vam doći nakon instalacije HybridDesk Stationa, modula koji NAS pretvara u HTPC. Druga opcija je da na njega spojite žične ili bežične periferije pa aplikacije onda tako koristite

Unutar Control Panela nalazi se istinska gomila opcija vezanih uz konfiguraciju diskova (podržani su RAID 0, RAID 1 i JBOD), dodavanje korisnika i korisničkih prava, i sve ostalo što bi se od jednog NAS-a moglo očekivati. Mogućnosti QTS-a naprosto je previše da bismo ih pobrojali u ovom opisu, no neka bude rečeno da se u smislu funkcionalnosti i brzine rada radi o jednom od najnaprednijih operacijskih sustava za NAS-ove današnjice.

Sve u svemu, riječ je o zaista moćnom kućnom NAS-u, s impresivnom listom mogućnosti, dobrim performansama (osobito kad se umjesto mehaničkih diskova ugrade SSD-ovi) i tihim, odnosno bešumnim, radom – ovisno o tipu odabranih diskova. Hladan tuš tek je njegova cijena; bez diskova, i u varijanti s 4 GB RAM-a, QNAP HS-453DX košta gotovo 6.000 kuna. Iako istodobno može biti moćni multimedijalni centar, sustav za sigurnosnu pohranu važnih podataka, središte videonadzora, stroj za virtualke i kućni cloud, te mu sve navedeno daje pozamašnu vrijednost, samo će vrlo napredni korisnici znati iskoristiti sve što ovaj NAS nudi. Samim time, za prosječne korisnike radi se o (pre)velikom zalogaju.

Hardverska platforma Hardverska platforma ovog NAS-a temeljena je na Intelovom Celeronu J4105. Riječ je o četverojezgrenom procesoru s osnovnim taktom od 1,5 GHz, koji može burstati do 2,5 Hz, čiji je TDP 10 W. U procesor je ugrađen Intelov grafički čip UHD Graphics 600, koji hardverski enkodira i dekodira video do 4K razlučivosti te to radi sa svim relevantnim kodecima (H.254, H.265 i VP9). Potonje je esencijalno da bi QNAP HS-453DX mogao funkcionirati kao kućni multimedijalni centar. Uređaj smo testirali u varijanti s 4 GB DDR4 SO-DIMM RAM-a, a dostupna je i ona s 8 GB RAM-a. Memorija nije zalemljena za matičnu ploču, već je ubačena u dva lako dostupna utora, stoga ju je lako, prema potrebi, nadograditi.