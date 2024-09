Asustor Drivestor 2 Pro Gen2 (AS3302T v2) - NAS za po doma

Druga iteracija Asustorova kućnog NAS-a Drivestor 2 Pro donosi moćniji ARM procesor, s kojim dolaze više performanse transkodiranja videa, no tu su i neke druge, nove, zanimljive mogućnosti

Specifikacije Procesor Realtek RTD1619B 1,7 GHz (4 jezgre, ARM) RAM 2 GB DDR4 (nije moguće proširiti) Mreža 1x Ethernet (2,5 GbE) Podržani diskovi 2x 2,5" ili 3,5" SATA Podržani RAID JBOD, RAID 0, RAID 1 Ostali konektori 3x USB 3.2 Gen 1 Operacijski sustav ADM 4.0 Jamstvo 2 godine Dojam Tih, oku ugodan i vrlo sposoban kućni NAS, koji nudi praktički sve što bi ciljanoj publici moglo zatrebati

Zbog svoje multifunkcionalnosti, NAS-ovi su zacijelo jedan od najkorisnijih dodataka u kućnoj mreži. Inicijalno ćete ih kupiti zbog backupa računala i pohranjivanja najvažnijih datoteka, no ubrzo ćete na njima također upogoniti Plex server, privatni cloud, kontinuirano snimanje videonadzora, i koješta drugo – mogućnosti su zaista brojne.

Sjajna prednjica sastoji se od magnetskog pokrivala ladica za diskove te dijela s tipkama, notifikacijskim LED-icama i prednjim USB portom

Premda Asustorov Drivestor 2 Pro Gen2 nosi riječ "Pro" u nazivu, radi se o NAS-u za kućno korištenje. Testirani model, oznake AS3302T v2, opremljen je s dvije ladice za diskove, te se na domaćem tržištu prodaje za oko 350 eura. Sami diskovi kupuju se zasebno, pa predstavljaju dodatni trošak. Svatko će za sebe odabrati koliko će velike (i koje konkretno) diskove odabrati, ali uzmemo li kao logičan orijentir dva diska od 2 TB, to će cijenu čitavog sustava povećati oko 150 eura. Ističemo kako neke trgovine još uvijek prodaju i prvu iteraciju Asustorova NAS-a, koja ima slabiji procesor i integriranu grafičku karticu te nešto skromnije mogućnosti – pripazite da odaberete model s oznakom Gen2.

Brušeni dijamant

Za potrošeni novac, dobiva se vizualno dopadljiv NAS, koji je istodobno prilično sposoban i blagonaklon prema početnicima. Estetika vjerojatno nije prva stvar o kojoj razmišljate kad kupujete NAS, ali svejedno treba spomenuti kako se Drivestor 2 Pro Gen2 skladno stapa sa životnim prostorom. Plastično kućište sprijeda i na bokovima oponaša dijamantni rez, čime se uspješno izbjegava dojam "još jedne neugledne crne kutije". Sve stranice NAS-a matirane su, a prednjica je sjajna, što nas ostavlja podijeljenima – izgleda lijepo, ali strastveno hvata otiske prsta. Srećom, NAS nije uređaj koji treba puno pipkati; štoviše, ako radi onako kako bi trebao, njime ćete manipulirati samo prilikom inicijalne ugradnje diskova.

Pokrivalo ladica za diskove magnetski se hvata za metalno kućište NAS-a

Taj zadatak, kod Asustorova modela obavlja se bez korištenja alata. Prvo valja skinuti prednju masku, koja je magnetski fiksirana za metalni okvir uređaja. Time se otkrivaju dvije plastične ladice s uobičajenim mehanizmom s polugom. Nakon što se izvade, sa svake od njih potrebno je odvojiti dvije plastične letvice za fiksiranje diskova. Taj dio posla pomalo je pimplav, jer su letvice prilično čvrsto fiksirane na svoje pozicije, no to također znači da uspješno sprečavaju pomicanje ubačenih diskova, pa se radi o prihvatljivom kompromisu. Nakon postavljanja diskova na ladice i vraćanja letvica, ladice naprosto kliznu natrag na svoja mjesta, i čitav mehanizam se zatvara. Nema mogućnosti zaključavanja diskova ili neke druge metode sprečavanja pristupa ladicama – ako vam je to bitno, morat ćete potražiti neki drugi NAS.

Diskovi se u ladice ugrađuju bez alata, nakon čega ih na mjestu drži uobičajeni mehanizam s polugom

Pomnije proučavanje kućišta otkriva neke inteligentne inženjerske detalje, poput blage, gotovo neuočljive odmaknutosti magnetske prednjice od samog kućišta, koja postoji zbog bolje cirkulacije zraka kroz kućište. Istu svrhu imaju i prorezi na donjoj strani kućišta, a čije je djelovanje pospješeno podizanjem kućišta od radne površine, pomoću četiri diskretne, gumirane nožice.

Strateški pozicionirani otvori za zrak olakšavaju posao ugrađenom ventilatoru

Kad već spominjemo provjetravanje, vrijedi kazati da je za ispuhivanje zagrijanog zraka iz utrobe uređaja zadužen 70-milimetarski ventilator, koji svoj posao u automatskom režimu rada, kada samostalno odlučuje koliko će se brzo i sporo okretati, obavlja uz vrlo nisku razinu buke. Štoviše, kad se NAS ne bavi zahtjevnijim zadacima, ventilator se ni ne čuje – tada ćete čuti samo karakteristično mrmljanje mehaničkih diskova. To je još jedna osobina koja Drivestor 2 Pro Gen2 čini pogodnim za držanje u blizini računala, u slučajevima kad nemamo mogućnost skloniti ga u tehnički ormar.

Sigurnosna pohrana dodirom

Na lijevoj strani prednjice Asustorova malog NAS-a nalazimo notifikacijske LED-ice, koje nas informiraju o aktivnosti lokalne mreže, spojenog vanjskog USB diska i ugrađenih diskova. Tu su još USB 3.2 Gen 1 port i One Touch Backup tipka, koja omogućuje pohranjivanje podataka s povezanih USB medija (ili kopiranje sadržaja NAS-a na USB medij), bez ikakve interakcije sa softverom NAS-a. Nakon što jednom konfigurirate kako će se spomenuta tipka ponašati, svaki idući put bit će dovoljno da spojite USB disk i pritisnete ju. Dogodit će se upravo ono što ste namjestili, a bez potrebe da ručno odabirete što ćete kopirati, i gdje.

Tipka One Touch Backup prebacuje sadržaj spojenog vanjskog USB medija na NAS, ili kopira sadržaj NAS-a na USB medij, ako ju tako konfiguriramo

Pozadinom dominira spomenuti 70-milimetarski ventilator, a tu još nalazimo dodatna dva USB 3.2 Gen 1 porta, priključak napajanja, tipku za resetiranje NAS-a te 2,5-gigabitni mrežni konektor. Odabirom 2,5-gigabitnog Etherneta, umjesto uobičajenog gigabitnog, Asustor nastoji zahvatiti kupce kojima ide silno na živce to što konkurenti iz Synologyja i QNAP-a u nižim cjenovnim kategorijama ni ne pomišljaju na išta više od gigabitne mreže. Naravno, priča ima smisla samo ako u kućnoj mreži koristite router ili switch s 2,5-gigabitnim mrežnim sučeljem. U suprotnom, svejedno ćete završiti na gigabitnim brzinama.

Velik dio pozadine uređaja otpada na 70-milimetarski ventilator, no tu su i dva USB 3.2 Gen 1 porta, 2,5-gigabitni mrežni konektor te priključak napajanja

Hardverski temelj Drivestor 2 Proa druge generacije jest Realtekov četverojezgreni ARM procesor RTD1619B, čije jezgre kucaju pri maksimalnih 1,7 GHz. Radi se o izravnoj nadogradnji procesora RTD1296, koji je koristio prethodnik. Sa snažnijim procesorom dolaze više performanse u zadacima, poput transkodiranja 4K videa, koje se na našim testnim zapisima izvodilo glatko i bez zagušenja NAS-a. Spomenutom je procesoru pridruženo 2 GB DDR4 RAM-a, koji, nažalost, ni na koji način nije moguće nadograditi. Samim time, Drivestor 2 Pro Gen2 nije sretan izbor za virtualizacijske zadatke, s obzirom na to da nemamo prostora za dodjeljivanje RAM-a virtualnim strojevima.

Jednostavnost prije svega

Nakon namještanja hardvera, slijedi softverska konfiguracija uređaja. Tu dolazi do izražaja jednostavnost korištenja Asustorova NAS-a. Inicijalno mu možete pristupiti na dva načina – pomoću stolne aplikacije Asustor Control Center, koja će ga pronaći u lokalnoj mreži i spojiti vas na njegovo web-sučelje, ili pomoću mobilne aplikacije AiMaster. Tradicionalnija, prva varijanta učinila nam se zgodnijom, no ako vam namještanje preko mobitela djeluje manje zastrašujuće, tada ćete, naravno, krenuti tim putem.

Asustor Data Master 4.3.1 - Poznato okružje

Glavno sučelje mobilne aplikacije AiMaster

Asustor Drivestor 2 Pro Gen2 temeljen je na operacijskom sustavu Asustor Data Master (ADM), koji u aktualnoj inačici 4.3.1 jako podsjeća na Synologyjev DiskStation Manager i QNAP-ov QTS. Radi se o operacijskom sustavu s oku ugodnim dizajnom i vrlo intuitivnim korisničkim iskustvom. Velike ikone pružaju nam jasnu informaciju gdje moramo kliknuti za pregledavanje datoteka na NAS-u (File Explorer), gdje možemo pogledati opterećenje sustava (Activity Monitor), gdje se upravlja korisnicima i razinama pristupa (Access Control), gdje moramo zaviriti da bismo konfigurirali razne oblike backupa podataka (Backup & Restore), i tako dalje.

Opcija za izradu sigurnosnih kopija podataka je mnogo, a uključuju replikaciju između NAS-a i rsync servera, između NAS-a i računala, između dvaju NAS-ova, između NAS-a i vanjskih medija te između različitih odredišta unutar samog NAS-a. Kako Drivestor 2 Pro Gen2 u izvedbi AS3302T v2 podržava dva diska, broj mogućih RAID polja ograničen je na RAID 0, RAID 1 i JBOD. Zanimljivo je da se diskovi mogu formatirati u tradicionalni ETX4, ali i Btrfs podatkovni sustav; štoviše, Asustor ističe kako se radi o prvom NAS-u, temeljenom na arhitekturi ARM, gdje se Btrfs nudi kao opcija. Ključna beneficija korištenja Btrfsa jest mogućnost uzimanja snapshotova podataka – svojevrsnih zabilješki njihova trenutačnog stanja – a sve to s ciljem lakog povratka na bilo koje od tih zabilježenih stanja u slučaju havarije, poput zaključavanja aktualne verzije podataka u slučaju ransomware napada. Raspored uzimanja snapshotova konfigurira se unutar modula Snapshot Center, gdje je također moguće pokrenuti ručno snimanje snapshota. Asustorov NAS ukupno ih može zapamtiti do 256.

Intuitivno i prijateljski nastrojeno web-sučelje Asustorova NAS-a

Naravno, ADM nudi i "tržnicu" s aplikacijama (App Central), unutar koje se nalaze na stotine zanimljivih aplikacija, pomoću kojih možemo drastično proširiti funkcionalnost NAS-a. On, tako, može postati Plex server, Home Assistant server, preglednik fotografija u maniri Google Photosa (ali bez narušavanja privatnosti korisnika), snimač zapisa s videonadzornih kamera (besplatno su podržane do četiri kamere, više no što nude izravni konkurenti), klijent za skidanje torrenta, i štošta drugo.

Ugrađeni hardver uspješno se nosi s istodobnim izvršavanjem većeg broja nabrojanih aktivnosti, što potvrđuje da je Realtekov procesor dobro dimenzioniran za (kućne) potrebe Asustorova NAS-a. Ni u jednom trenutku nismo naišli na neobjašnjiva usporenja ili ikakve druge probleme u radu. Do njih bi moglo doći kada bi se pretjeralo s istodobnim brojem korisnika, što bi saturiralo ugrađena 2 GB RAM-a, ali tome je lako doskočiti: nemojte stavljati AS3302T v2 u urede, već ga držite u kućnim uvjetima, za koje je predviđen.

Za napajanje je zadužen vanjski 65-vatni adapter

Brzine sekvencijalnog prijenosa podataka, u slučaju korištenja 2,5-gigabitnog sučelja, uredno dosežu brzine od oko 280 MB/s za čitanje i pisanje. Gigabitno sučelje u istim uvjetima srozava propusnost na stotinjak megabajta u sekundi, što je još uvijek više nego dostatno za uobičajene kućne potrebe. Time zapravo želimo reći kako ne treba očajavati u slučaju da vam kućna mreža još uvijek nije tehnički sposobna za 2,5-gigabitnu propusnost.

Kao cjelina, Asustor Drivestor 2 Pro Gen2 ostavlja vrlo pozitivan dojam. Radi se o sposobnom i dobro zaokruženom kućnom NAS-u, zadovoljavajućih performansi, izuzetno tihog rada i brojnih mogućnosti, među kojima ne izostaje apsolutno ništa što bi prosječnom kućnom korisniku moglo zatrebati.