Razer Nari Ultimate - Trese, lupa, udara

Razer Nari Ultimate Izvdeba Zatvorene, over-ear Driveri / Otpor 50 mm, 32 Ω Vrsta priključka Bežični, 3,5 mm Deklarirano trajanje baterije 8 h (RGB rasvjeta i vibracija) / 20 h (bez RGB-a/vibracije) Masa 430 g Jamstvo 2 godine

Usprkos velikoj masi Nari Ultimate na glavi ne djeluje teško, a njegovu udobnost narušava tek činjenica da ne sjeda savršeno na područje glave ispod ušiju

Razer Nari Ultimate na papiru je idealan headset za modernog igrača. Njegova kutija i službene stranice proizvoda ispunjene su opisima brojnih značajki i modernih tehnologija koje koristi. Tehnologije poput bežične povezivosti, ugrađene zvučne kartice s mikserom izvora te pametnih vibracija koje naglašavaju bas, rezervirane su za najskuplje igraće headsete, pa nije neobično što Razer svojim novim uređajem cilja upravo na igrače dubokog džepa.

Razer Nari Ultimate vrlo je velik headset, koji zahvaljujući agresivnom dizajnu, već na prvi pogled otkriva svoju namjenu. Njegove glomazne crne slušalice ukrašene su sivim prstenom koji kao da lebdi oko njih, mrežastim detaljem na vanjskoj strani, te osvijetljenim amblemima tvrtke u sredini. Okvir slušalice izgleda robusno, a načinjen je od kombinacije plastike i metala koji mu osigurava čvrstoću pri savijanju. Nosač za glavu smješten je ispod okvira i od njega je odvojen, pa se sam podešava različitim glavama. Jastučići na velikim, zatvorenim over-ear slušalicama ispunjeni su gelom za hlađenje te obloženi kombinacijom umjetne kože i svilenkaste sintetike, što smanjuje grijanje područja oko uha pri duljem korištenju. Nažalost, slušalice ispod uha ne sjede baš savršeno pa na glavi djeluju labavo, što dodatno smanjuje već prilično lošu izolaciju zvuka prema unutra i prema van. To možda neće biti problem na užim i manjim glavama, no svima ostalima moglo bi stvarati neugodu.

Žičano i bežično Nari Ultimate moguće je povezati s gotovo svim igraćim platformama te na svakoj odvojeno upravljati zvukom igre i zvukom ćaskanja

Ovaj headset podjednako dobro radi na svim platformama za igranje pa ne čudi broj utora i kontrola koje nudi. Na njegovoj lijevoj slušalici nalaze se 3,5-milimetarski utor i Micro-USB priključak, kojem su se pridružile tipke za uključivanje headseta kad ga koristimo u bežičnom načinu rada, te tipka za isključivanje mikrofona. Osim toga, tu je kotačić koji služi podešavanju ravnoteže između zvuka iz igre i zvuka iz omiljene VoIP aplikacije (Discord, TeamSpeak…). Naime, headset podržava kombiniranje više izvora zvuka te ga računalo prepoznaje kao dva odvojena uređaja za reprodukciju zvuka. To je često viđena opcija na konzolama, no rijetko je ugrađena u samu zvučnu karticu unutar headseta. Na lijevoj se slušalici još nalazi mikrofon koji je moguće potpuno sakriti u ušnu školjku, a na desnoj slušalici nalaze se kotačić za podešavanje glasnoće te zgodan utor za wireless receiver kako bismo ga imali gdje pohraniti za vrijeme prenošenja.

Iako se radi o slušalicama zatvorenog tipa, ne očekujte dobru izolaciju zvukova prema unutra ili van

U unutrašnjosti slušalica Razer Nari Ultimatea nalaze se 50-milimetarski driveri uobičajenog frekvencijskog raspona. Ti driveri proizvode dobar, ali ne i posebno impresivan zvuk kakav biste očekivali od uređaja ovog cjenovnog razreda. Srednji su tonovi solidni, no na trenutke ne djeluju precizno koliko bismo voljeli. U dinamičnijim situacijama otežavaju procjenu udaljenosti izvora zvuka, iako njegov smjer nije problem definirati. To je slučaj bez obzira na to imamo li uključen virtualni surround ili ne. Bas je tradicionalno prenaglašen i ne osobito čist, no relativno udaran, čemu pridonosi Razerova tehnologija Hypersense. Radi se o tehnologiji koja vibracijama dodatno naglašava niske tonove. Igrajući Battlefield, primjerice, vibracije možete osjetiti u gotovo svakom trenutku, bilo da ispaljujete metak, primate pogodak, stojite kraj eksplozije ili slušate otkucaje srca u čekanju medica. Voljeli bismo reći da je Hypersense spasio stvar, ali nije.

A stvar ne spašava ni cijena. Naime, preporučenih 1.625 kuna cijena je za koju očekujemo praktički savršen headset na ušima, a Razer Nari Ultimate to, usprkos brojnim korisnim i zabavnim značajkama, ipak nije.