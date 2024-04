Reolink Argus Track - Dvostruko praćenje, sada i na bateriji

SPECIFIKACIJE Senzor 1/2,7” CMOS Kut snimanja (horizontalni) 105° ultraširoka / 43° telefoto Maksimalna razlučivost 3.840x2.160 @ 15 FPS ultraširoka / 1.920x1.080 @ 15 FPS telefoto Napajanje USB-C (5 V/2 A) Povezivost Wi-Fi (802.11b/g/n, 2,4 i 5 GHz) Baterija 4.800 mAh (punjiva, fiksna) Mogućnosti Ethernet (10/100) Mogućnosti PIR senzor pokreta, dvosmjerna zvučna komunikacija, IR LED-ice i reflektori za noćno snimanje u boji, Detection Alarm (prepoznavanje pokreta, osobe, vozila, životinja) Jamstvo 2 godine Dojam Dvije videonadzorne kamere u jednoj, ovaj put s mogućnošću rada bez strujne instalacije

Najkraći opis Reolinkove videonadzorne kamere Argus Track jest: radi se o fizički manjoj i baterijski napajanoj izvedbi kamere TrackMix WiFi, koju smo nedavno recenzirali. S njome dijeli većinu značajki, a najvažnija među njima postojanje je dvaju objektiva, različitih žarišnih duljina i kutova (širina) snimanja. Radi se o ultraširokom objektivu, koji pokriva kut od 105° (f=2,8 mm, F=1,6) i senzor hvata zapis u 4K razlučivosti, te telefoto objektivu (f=8 mm, F=1,6), s kutom pokrivenosti od 43° i senzorom sposobnim bilježiti video u Full HD-u. Kutovi snimanja Argus Tracka za par su stupnjeva veći u donosu na spomenuti TrackMix WiFi, ali u praksi je sve to "tu negdje". Svrha tako koncipirane videonadzorne kamere u oba je slučaja ista: istodobno zabilježiti što širu i što "zumiraniju" sliku, kako bismo mogli pratiti zbivanja na većem prostoru ispred kamere, ali ujedno i detaljno pregledati ljude, životinje i druga zbivanja pred njenim budnim očima. Za takvo što u klasičnim bismo uvjetima trebali dvije kamere.

Puni krug

Jedna leća je širokokutna, a druga telefoto. Video snimaju istovremeno, pokrivajući dva vrlo različita kuta snimanja

Argus Track je PT (pan i tilt) kamera, sa sposobnošću horizontalne rotacije za 355°, a vertikalne za 50°. Zahvaljujući tome, ne treba se polomiti oko kadriranja prilikom njene instalacije, jer se konkretan kadar ionako bira naknadno. Taj se kadar za vrijeme korištenja kamere može promijeniti. Naime, poput TrackMix WiFija, Argus Track podržava automatsko praćenje ljudi, životinja i vozila, pri čemu ga može izvesti digitalno ili fizičkim pomicanjem kamere. Odaberemo li u postavkama Digital Tracking First, kamera će objekt pratiti šesterostrukim digitalnim zumiranjem kadra sa širokokutne kamere, a kad se objekt približi rubu kadra, kamera aktivira vlastiti elektromotor, rotira se te nastavlja s praćenjem objekta dok god je to moguće.

Druga opcija, Pan/Tilt Tracking First, radi suprotno – tu se detektirani objekt prvenstveno prati fizičkim pomicanjem kamere, što također znači kako on biva držan u kadru telefoto kamere, umjesto da se koristi digitalni zum. No, kad izađe iz kadra telefoto kamere, još neko vrijeme biva praćen pomoću digitalnog zuma telefoto kamere. Budući da se kamera može rotirati za velikih 355°, Reolink se sjetio ubaciti funkciju kalibracije željenog raspona rotacije. Nakon što ju montiramo na zid, jednostavno ćemo joj reći gdje joj se nalazi krajnja lijeva i desna točaka, izvan kojih više neće pokušavati pratiti detektirani objekt.

Po običaju, Reolink s kamerom isporučuje apsolutno sve što bi vam moglo zatrebati za njenu instalaciju. Solar Panel 2 kupuje se odvojeno, ali ne predstavlja ogroman trošak; bundle sa solarnim panelom samo je 16 eura skuplji od "same" kamere

Da bi se kamera nakon svih tih manevara vratila na mjesto, u Reolinkovoj mobilnoj aplikaciji, koja je glavno sredstvo pristupa kameri, moguće je definirati Monitor Point, "defaultni" kadar, na koji se kamera po završetku praćenja automatski vraća. Također možemo definirati više takozvanih Preset Pointova, zapravo položaja kamere, između kojih se tada brzo prebacujemo. Primjerice, jedan Preset Point mogu biti ulazna vrata, a drugi vrata od garaže, pa ćemo pritiskom jedne tipke kameru prebacivati između tih dviju pozicija, umjesto da ju svaki puta ručno okrećemo.

Osebujnosti baterije

Mobilna aplikacija slike s dvaju objektiva prikazuje jednu ispod druge. Koristi se za konfiguraciju kamere i pregledavanje zapisa, a u iste svrhe može poslužiti i aplikacija za Windows i macOS, koja je nedavno dobila nekoliko suvislih poboljšanja

Aspekt u kojem se Argus Track drastično razlikuje od modela TrackMix WiFi jest izvedba napajanja. Naime, dok TrackMix WiFi iziskuje da se u njegovu blizinu ugradi strujna utičnica, Argus Track energiju potrebnu za rad crpi iz vlastite baterije, kapaciteta 4.800 mAh. Dotična se puni pomoću Reolinkovog 6-vatnog solarnog panela, maštovito nazvanog Solar Panel 2, kojeg je poželjno naručiti zajedno s kamerom. Takva izvedba ima jednu pozamašnu prednost: kameru je mnogo lakše instalirati, budući da ne moramo provlačiti strujne kabele i postavljati razvodne kutije, niti zapravo brinuti o njihovoj dostupnosti na željenom mjestu ugradnje. Pomoću priloženih šablona, tipli i vijaka, Argus Track jednostavno ćete fiksirati na zid, u njegovu blizinu učvrstiti solarni panel, povezati ih s USB-C kabelom i – to je sve. Naravno, u kameru biste prije toga još svakako trebali ubaciti microSD karticu (do 256 GB) te se pobrinuti da se nalazi u dometu kućnog Wi-Fija (podržani su standardi Wi-Fi 4 i stariji, u pojasevima od 2,4 i 5 GHz), kako biste ju mogli umrežiti. Umrežavanje je poželjno obaviti prije montaže kamere, jer procedura iziskuje skeniranje QR koda na kameri te skeniranje koda, koji se prikazuje na ekranu mobitela, objektivom kamere.

Ovisnost o bateriji donosi i neka ograničenja. Prije svega, ako se u kadru neprestano nešto događa – primjerice, uperili ste ju prema prometnoj cesti pa danonoćno prolaze auti – kamera će se preko noći isprazniti i isključiti. Kako bi se to izbjeglo, Argus Track ima smisla koristiti samo za praćenje pozicija na kojima se "akcija" baš nije konstantna. Pratite li, primjerice, ulazna vrata, ali ne možete izbjeći prometnicu u dijelu kadra, imat ćete dvije opcije: da "obojite" prometnicu i na taj način kameri kažete da u tom dijelu kadra ne prati pokrete, ili da joj odredite da pokreće snimanje samo kad prepozna ljude i životinje, no ne i automobile. Potonja opcija zanimljiva je i u kontekstu sprečavanja kamere da biva "okinuta" padanjem kiše, puhanjem vjetra i sličnim (ne)prilikama.

Monitor Point je točka na koju se kamera vraća određeno vrijeme nakon promjene položaja

Za vrijeme višetjednog testiranja Argus Track koristili smo za praćenje ulaznih vrata, s namještenom detekcijom ljudi i životinja. Kapacitet baterije nam nijednom nije pao ispod 80%.

Drugo ograničenje, izravno vezano uz ovisnost kamere o bateriji, jest to što se kamera aktivira samo kad ugrađeni pasivni infracrveni (PIR) senzor prepozna pokret, što uzrokuje malu zadršku u početku snimanja. Kamere s konvencionalnim napajanjem neprestano čuvaju dio zapisa u bufferu pa nam, nakon što algoritmi za analizu snimke prepoznaju pokret, ne spremaju samo ono što se dogodilo nakon prepoznavanja pokreta, već i desetak sekundi zbivanja prije toga. To nam može dati potpuniju informaciju o događajima oko našeg doma. Kod Argus Tracka toga nema – na zapisu ćete vidjeti samo ono što se dogodilo dvije-tri sekunde nakon detektiranog pokreta. Ako je snimanje okinula životinja, koja je projurila kroz kadar, tada na zapisu ponekad nećete vidjeti ništa, jer se kamera nije dovoljno brzo "probudila" da bi snimila događaj. Iz istog razloga se baterijski napajane kamere, poput Argus Tracka, ne mogu povezati s mrežnim videosnimačima (NVR), koji bilježe video 24 sata dnevno.

Sve to samo znači da treba razmisliti o konkretnom položaju baterijske kamere, pa tako i Argus Tracka. Ako želimo da nam pazi na ulazna vrata, treba joj dati barem tri-četiri metra odmaka od vrata, kako bi mogla dovoljno rano prepoznati da im se netko približava, probuditi se iz stand-byja i započeti sa snimanjem. Pametno odaberite položaj kamere i konkretan kut snimanja pa s opisanom zadrškom prilikom okidanja nećete imati nikakvih problema. Domet detekcije PIR senzora jest desetak metara. Što se tiče duljine snimanja, ono može trajati do 30 sekundi nakon prepoznatog pokreta.

Sigurnosni aspekt

Kvaliteta videa standardno je vrlo dobra. Boje su tonalno nešto hladnije, a oštrina obaju ugrađenih objektiva zapise čini posve upotrebljivima, kako danju, tako i noću. Pogledajte primjer iste situacije uhvaćene ultraširokim i telefoto objektivom, gdje možete vidjeti kako oni međusobno surađuju, odnosno što vidi jedan, a što drugi.

Prilikom noćnog snimanja kadar je obasjan infracrvenim LED-icama, a tu su i dva spotlight reflektora, jakosti 295 lumena, koji se mogu konfigurirati za aktivaciju u slučaju prepoznatog pokreta, nakon čega se noćni snimci bilježe u boji. Praktična svrha reflektora više je u plašenju uljeza i eventualnom osvjetljavanju puta gostima, nego što funkcioniraju za postizanje kvalitetnih noćnih kolor-zapisa. Slijedi primjer.

Zapisi s obaju objektiva snimaju se u maksimalnih 15 sličica u sekundi; usporedbe radi, TrackMix WiFi snima u maksimalnih 25 FPS.

Poput većine novijih Reolinkovih kamera, Argus Track posjeduje sirenu, zvučnik i mikrofon (zgodno za dvosmjernu komunikaciju s osobom u kadru, premda zvučnik nije osobito glasan), a ima i sve druge poznate i priznate softverske mogućnosti Reolinkovih videonadzornih kamera, kojima smo se na ovim stranicama već mnogo puta bavili.

U varijanti s uključenim Solar Panelom 2, Argus Track stoji 190 eura. Radi se o vrlo sposobnoj videonadzornoj kameri, ponajprije namijenjenoj mjestima gdje nema jednostavnog (ili estetski prihvatljivog) načina za dovlačenje strujne instalacije. U konačnici, vrijedi razmotriti i sigurnosni aspekt baterijskog načina rada. Dogodi li se da vam uljez isključi struju prije pokušaja provale, Argus Track će još uvijek snimiti njegovu njušku, a kombinacijom reflektora i sirene ga i vrlo vjerojatno natjerati na bijeg. Štoviše, kad nesretnik shvati da vam videonazdor radi bez struje, šok će mu biti utoliko veći, a opcija odustajanja od plana privlačnija.