Reolink Elite Floodlight WiFi - Dva oka, dvije lampe

U više navrata testirali smo Reolinkove kamere s dva objektiva, a samim time i dva senzora. To su u pravilu bili modeli iz serije Duo, a osim "dva oka", bili su prepoznatljivi prema robusnoj izradi i ravnim linijama. Zasad nije jasno je li Reolink odlučio napustiti naziv (seriju) Duo, no ova nadzorna kamera iz (nove?) serije Elite, prema većini karakteristika (osim, naravno, dizajnu) doima se kao nasljednik neke od Duo kamera.