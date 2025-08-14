Reolink Elite Floodlight WiFi - Dva oka, dvije lampe
Reolinkove "dvoglave" kamere zaoblile su se i sličnije su Reolinkovim Argusima nego modelima s dva objektiva iz serije Duo, a ova je opremljena i s dvije snažne lampe
TJEDNI Hi-Fi SETUP #004Novosti
U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.
Vrhunski zvuk po akcijskoj cijeniAkcija
Iskoristite priliku i oživite glazbu kod kuće!
Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala
Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!
Bežične slušalice s ANC-om i vrhunskim zvukom.Akcija
Bežične over-ear, Bluetooth 5.2, aptX HD, 37 mm driveri, ANC, 50 h baterija, brzo punjenje, USB-C.
Moćan bas i vrhunska jasnoća zvuka.Akcija
125 mm membrane od ugljičnih vlakana, 25 mm kupolasti visokotonac od ugljičnih vlakana, frekvencijski raspon 30Hz–28kHz, osjetljivost 90dB, maksimalni SPL 113dB, snaga 300W, troputna konstrukcija, impedancija 6 ohma.
Duboki bas i automatska kalibracija.Akcija
Class D pojačalo 350W RMS, 8" dugačak hod membrane, frekvencijski raspon 27Hz–80Hz, mono RCA ulaz, Bluetooth 5.2 s LC3 kodekom, dimenzije cca 27,4x36,9x27,4 cm, težina 8,2 kg.
Kompaktno digitalno pojačalo s Bluetoothom.Akcija
2x15W RMS (4 ohma), Bluetooth ulaz, frekvencijski odziv 20Hz–20kHz, omjer buke i šuma >80 dB, THD <0,1%, ulaz 3,5 mm, dimenzije 150x150x30 mm, težina 250 g, napajanje 8x AA ili 12V DC.
Hi-Fi sustav s Bluetoothom i CD-om.Akcija
60 memorija stanica, 45W snaga, Bluetooth 5.0, USB ulaz, LCD zaslon, drvena kućišta, dimenzije 170x235x150 mm, težina 4 kg.
Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.Preporuka
Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.
Profinjena estetika i performanse bez premca.Preporuka
3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.
Prisma tehnologija za multiroom rad.Preporuka
Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.
Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.
Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.
KEF LSX IINovosti
Doživi KEF LSX II uživo – posjeti nas u Ronisu na Zagrebačkom Velesajmu i uvjeri se u snagu velikog zvuka u malom formatu.