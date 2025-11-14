Reolink Elite XPro PoE - Ultraširokokutna noćna ptica

Jedna od dvije nove Reolinkove kamere koje su nam stigle na test, izgledom (ako izuzmemo relativno snažne vanjske reflektore) gotovo je identična toj drugoj kameri (Elite Floodlight WiFi), no sirovim karakteristikama snimanja bliže je starijem, ali nazivno jačem Reolinkovom modelu Duo 3. Naime, dok Elite Floodlight snima u razlučivosti 5.120 x 1.552, Duo 3 i kamera kojom se bavimo u ovom tekstu, Elite XPro PoE, snimaju u razlučivosti od 7.680 x 2.160 piksela. Ta razlučivost odgovara razlučivosti koja bi se dobila kada bi se uzele dvije 4K snimke i horizontalno stavile jedna do druge, uz malo preklapanja.