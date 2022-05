Reolink RLC-811A - Oštrooki čuvar

Reolink RLC-811A Senzor 1/2,8" CMOS Kut snimanja (hor./vert.) 105-31° / 55-17° Maksimalna razlučivost 3.840x2.160 (4K) @ 25 FPS Napajanje PoE, strujni adapter (nije priložen) Zaštita kućišta IP66 Povezivost LAN (10/100) Mogućnosti 5x optički zum, prepoznavanje i praćenje vozila i ljudi, dvosmjerna zvučna komunikacija, reflektor za noćno snimanje u boji Dojam Moćna videonadzorna kamera, s gomilom korisnih funkcija i iznimno oštrim 4K prikazom

Hiperaktivni Reolink, proizvođač videonadzornih kamera i snimača s izrazito dobrim omjerom cijene i mogućnosti, u svoju je ponudu uvrstio model RLC-811A. Kad govorimo o tehničkim karakteristikama, riječ je o najmoćnijoj tvrtkinoj kameri koju smo dosad imali prilike iskušati, utoliko što maksimalnu razlučivost snimanja podiže na 4K i donosi peterostruko optičko zumiranje. Tome su pridružene brojne mogućnosti na koje smo od Reolinkovih uređaja već navikli, poput reflektora (spotlighta) za noćno snimanje u boji, dvosmjernog zvuka, integriranog zvučnog alarma, automatskog prepoznavanja vozila i osoba te stabilne i pouzdane aplikacije, koja je ove godine dobila nekoliko značajnih nadogradnji.

Kućište kamere RLC-811A načinjeno je od aluminija te nosi IP66 rejting otpornosti na vanjske utjecaje

Poput drugih ozbiljnijih videonadzornih kamera iz Reolinkova kataloga, RLC-811A raspolaže robusnim kućištem od aluminija, koje nosi IP66 rejting otpornosti na vanjske utjecaje te štiti optiku i elektroniku od svih oblika prašine, kao i visokotlačnih mlazova vode sa svih strana. Drugim riječima, nema bojazni od vjetra, jake kiše, snijega i ostalih atmosferskih (ne)prilika. Predviđena radna temperatura kreće se od -10 do +55 °C, uz vlažnost od 10 do 90%. Naravno, kamera će podnijeti i kraću izloženost uvjetima koji izlaze ih tih okvira. Na gornji dio tijela kamere postavljen je pokrov, nalik šiltu kape, koji funkcionira kao zaštita leće od nakupljanja snijega, a u mnogim slučajevima i izravnog bubnjanja kišnih kapi.

Zglobni nosač znatno olakšava kadriranje nakon fiksiranja kamere na zid

Tijelo kamere fiksirano je za zglobni nosač, koji olakšava njezino precizno pozicioniranje (odnosno kadriranje) nakon montaže na zid. Vijci i tiple, potrebni za zidnu montažu, priloženi su u kutiji pa ih ne treba tražiti po lokalnim željezarijama.

Napajanje preko mreže

Iz kamere izlaze tri grane: 100-megabitni mrežni konektor, priključak vanjskog napajanja (ako ne koristimo PoE) i tipka za resetiranje kamere

Iz kamere izlaze konektor vanjskog napajanja (pripadajući adapter nije priložen), modul s tipkom za resetiranje te 100-megabitni mrežni konektor s podrškom za PoE (Power Over Ethernet), što je ujedno i preferirani, odnosno najpraktičniji, način napajanja, osobito u slučaju instalacije na otvorenom. Naravno, za napajanje preko PoE-a trebat ćete kupiti odgovarajući PoE injektor, što je trošak od pedesetak kuna. Posjedujete li Reolinkov NVR (mrežni videosnimač), kao što je RLN8-410, tada injektor nije potreban, jer mrežni konektori na samom snimaču već podržavaju PoE. Klasično napajanje, preko standardnog 12-voltnog adaptera, također može poslužiti, iako u tom slučaju do kamere treba dovući dva kabela. Za potrebe ovog testa, kameru smo probali napajati pomoću najobičnijeg no name adaptera za tridesetak kuna (12 V/2 A) te je ta kombinacija funkcionirala bez poteškoća.

Brtve i plastična zaštita namijenjeni su postavljanju na mjesto gdje se mrežni kabel spaja s kamerom, kako bi i taj dio bio zaštićen od atmosferskih neprilika

Mislilo se i na zaštitu mrežnog konektora od vanjskih utjecaja, stoga se s kamerom isporučuje plastično kućište i pripadajuće brtve, koji će spriječiti prodiranje vode.

MicroSD kartica, maksimalnog kapaciteta do 256 GB, ugrađuje se iza zabrtvljenih vratašca na stražnjoj strani kamere. Nju ćete morati kupiti ako ne posjedujete NVR, kako bi kamera imala na što bilježiti zbivanja koja se pred njom odvijaju.

Donjom stranom kućišta kamere dominira zvučnik, čija je svrha dvojaka. Prvo i očitije, uz posredovanje Reolinkove mobilne aplikacije, može poslužiti za komunikaciju s osobom koja se nalazi ispred kamere. To može biti zgodno kako biste, bez izlaženja iz kuće, dostavljača uputili gdje da vam ostavi paket, ili otpravili nekoga tko vam izgleda sumnjivo. Naravno, u blizini zvučnika nalazi se i mikrofon, stoga ćete čuti što vam dotična osoba odgovara. Njihova pozicija na donjoj strani kućišta kamere nije slučajna – upravo će tu biti najupotrebljiviji, uzmemo li u obzir da će se kamera nalaziti na visini.

Zvučnik i mikrofon nalaze se na donjoj strani kamere, što ima najviše smisla zato što će ona u većini slučajeva biti postavljena na povišenu poziciju

Zvučnik se također može iskoristiti za povećanje razine sigurnosti prostora koji RLC-811A štiti. Ako ju tako konfigurirate, kamera će u slučaju prepoznatog pokreta oglasiti alarm. Premda on svakako nije dovoljno glasan da bi uzbunio susjedstvo, doima se dostatno upečatljivim da se uljez uplaši i pobjegne, djelomično i jer neće biti u situaciji da razmisli odakle zvuk alarma dolazi, i tko ga još može čuti.

Reflektorom ili infracrveno

Konačno dolazimo i do prednje strane Reolinkove kamere, koja je prekrivena lećom i kaskadom od pet LED-ica visokog intenziteta (spotlight), snage 4 W, temperature od 6.500 K i svjetlosne snage od 450 lumena. Tu su i četiri infracrvene LED-ice, namijenjene noćnom osvjetljavanju kadra u crno-bijeloj tehnici.

Objektiv je okružen nizom od pet LED-ica visokog intenziteta, koje funkcioniraju kao reflektor (spotlight) te s četiri infracrvene LED-ice

Ovisno o visini montaže kamere, reflektor (spotlight) može poslužiti kao priručna senzorska rasvjeta, koja će vam obasjati put do ulaznih vrata, ulaz u garažu ili neko treće mjesto. Također, ima i očitu sigurnosnu svrhu, nevezanu uz obasjavanje kadra: kad iznenada obasja i zaslijepi uljeza, vrlo je izgledno da će nesretnik dati petama vjetra, osobito ako ga koristite u paru sa zvučnim alarmom. Pogledajte kako prebačaj s infracrvenih LED-ica na reflektor izgleda u praksi (dogodi se u 37. sekundi videa, nakon što kamera prepozna ljude na nogostupu).

U slučaju aktivacije reflektora, kamera se automatski prebacuje na noćno snimanje u boji, pa u tom slučaju dobivamo više informacija o situaciji u kadru no u slučaju korištenja infracrvenih LED-ica, kod kojih je snimak crno-bijeli. Primjerice, možemo doznati detalje, poput boje automobila ili odjeće osobe koja nam se nepozvana vrzma oko kuće. Doduše, treba imati na umu da infracrvene LED-ice omogućuju da RLC-811A noću vidi mnogo dalje no kad se koristi reflektor – sve do 30 metara. Zbog toga, u praksi se ta dva načina noćnog osvjetljavanja kombiniraju, a ako zbog nekog razloga niste zadovoljni izgledom slike nakon aktivacije reflektora, ništa vas ne sprečava da ga trajno isključite te pustite kameri da noću koristi isključivo IR LED-ice.

Prepoznavanje ljudi i vozila - Pametno filtriranje RLC-811A jedna je od Reolinkovih kamera u koju je tvrtka integrirala svoj "AI" sustav za prepoznavanje ljudi i vozila. Prepoznavanje automobila i osoba u praksi funkcionira izvrsno, osobito na udaljenostima manjim od dvadesetak metara. Ta se funkcija (i) kod ove kamere najkorisnijom pokazuje prilikom pregledavanja snimljenih sadržaja, gdje nam omogućuje jednostavno filtriranje pohranjenih videa. Naime, umjesto mukotrpnog pregledavanja apsolutno svih trenutaka kad je kamera prepoznala pokret i snimila video na microSD karticu, u izborniku Playback, koji se nalazi u Reolinkovoj mobilnoj aplikaciji (Android, iOS), jednostavno možemo odabrati ikone automobila ili osoba (ili obojeg), te će nam vremenska traka za odabrani datum tada pokazivati samo one zapise gdje se u kadru našlo nešto od toga. Drugim riječima, nećemo morati prolaziti kroz desetke ili stotine zapisa u kojima je senzore pokreta okinula susjedova mačka, svjetla vozila koje je prošlo po ulici, ili nešto tome slično. Sposobnost prepoznavanja vozila i ljudi pomaže i u filtriranju notifikacija, koje nam kamera može slati na mobitel, zato što ne moramo primati obavijesti za apsolutno svaki pokret (što će većinu natjerati na isključenje notifikacija), već samo onda kad kamera prepozna vozilo ili osobu, dakle, kada se pred njenim objektivom događa nešto što bi nam moglo biti važno. Reolink je u svemu zajedno otišao korak dalje te nudi opciju konfiguriranja na koje ćemo dane, i u koja vremena, primati notifikacije o detektiranim vozilima i ljudima. Zahvaljujući tome, moći ćete namjestiti da primate obavijesti o ljudima i vozilima, primjerice, samo onda kada ste na poslu.

Okolinu kamera RLC-811A motri kroz objektiv sa žarišnom duljinom od 2,7-13,5 milimetara, otvorom blende f/1.6-3.3 te horizontalnim kutom snimanja od 105° do 31°, odnosno vertikalnim od 55° do 17°. Podržano je peterostruko zumiranje, i to optičko, stoga prilikom zumiranja ne dolazi do degradacije kvalitete prikaza. Fokusiranje je automatsko i izvršava se u otprilike dvije sekunde nakon promjene stope zuma.

Zidna montaža kamere krajnje je jednostavna, a svi potrebni vijci i tiple isporučuju se u kutiji

Iza objektiva nalazi se 1/2,8-inčni CMOS senzor, čija je maksimalna razlučivost snimanja 3.840x2.160 točaka (4K), pri 25 sličica u sekundi i uz bitrate od 8.192 kbps. Druge podržane razlučivosti snimanja su 2.560x1.440 i 2.304x1.296. Framerate se ne može povećati preko 25 FPS ni za jednu od njih.

Osim glavnog streama, koji se u Reolinkovoj aplikaciji naziva "Clear", kamera bilježi i substream, nazvan "Fluent", gdje video ima razlučivost od 640x480 točaka, maksimalnih 15 sličica u sekundi i najviši bitrate od 512 kbps. Svrha substreama jest jednostavnije gledanje videa preko internetske konekcije, osobito u situacijama kada se kameri pristupa preko mobilne mreže s ograničenim podatkovnim prometom. Naravno, ništa vas ne sprečava da video uvijek pregledavate u najvišoj kvaliteti (Clear). Video se na microSD karticu uvijek sprema u kvaliteti odabranoj za glavni stream.

Odlična slika

Ne možemo reći da nas je kvaliteta slike iznenadila, jer smo od Reolinkovih kamera već navikli da bilježe ispravno eksponiran video, s dobrom dinamikom i prirodnim bojama. No ostali smo impresionirani oštrinom i pukom količinom detalja, koje RLC-811A hvata prilikom snimanja u 4K razlučivosti. Stvari poput registarskih pločica, ljudskih lica ili natpisa na njihovoj odjeći, s lakoćom se prepoznaju te ostaju oštri i čitljivi čak i kad ručno povećamo neki dio kadra (kao da želimo proučiti neki detalj na fotografiji), dakle, bez optičkog zumiranja. Sve to ulijeva veliko povjerenje u kameru, osobito kad sveprisutnoj oštrini pridodamo i vrlo dobru detekciju pokreta, čija se osjetljivost u mobilnoj aplikaciji precizno može ugoditi. Te napomene u podjednakoj mjeri vrijede za dnevno i noćno snimanje, kao i za snimanje u lošim vremenskim uvjetima. Pogledajte nekoliko primjera videa u različitim dijelovima dana. Za puni dojam, svakako prebacite razlučivost videa na 4K.

Premda RLC-811A nismo iskušali po snijegu, kamera se odlično nosila s nekolicinom jakih svibanjskih pljuskova. Kut snimanja zadovoljavajuće je širok, pa kamera, uz promišljeno pozicioniranje, može obuhvatiti veliko područje, a agresivnog izobličenja (efekt ribljeg oka) ima samo na rubovima kadra. Naravno, to se područje povećanjem stope zumiranja proporcionalno smanjuje.

Mobilna aplikacija - Pregršt korisnih funkcija

Reolinkova mobilna aplikacija u posljednjih je nekoliko mjeseci dobila blagi redizajn i nekoliko novih funkcija. Pritom je zadržala svoje temeljne karakteristike – posve stabilan rad i jednostavno upravljanje kamerom.

Kad ju pokrenemo i odaberemo kameru, smjesta nam se prikazuje snimak uživo te sve relevantne prečice i kontrole. To uključuje funkciju Talk, namijenjenu dvosmjernoj komunikaciji s osobom pred kamerom; zatim Playback, gdje se nalazi vremenska traka s pregledom svih snimljenih zapisa; PTZ, gdje imamo kontrole za optičko zumiranje i ručno fokusiranje kadra (ako zbog nekog razloga nismo zadovoljni automatskim fokusom); te relativno beskoristan Clip, namijenjen brzinskom uvećanju željenog dijela kadra. Clip automatski prebacuje video na najnižu kvalitetu pa ćete mnogo bolje rezultate dobiti jednostavnim izvođenjem pinch geste na snimci uživo, kako biste brzinski približili proizvoljni dio kadra i razgledali ga u punoj, 4K razlučivosti.

Na glavnom ekranu aplikacije možemo još ručno aktivirati reflektor i zvučni alarm, uzeti fotografiju ili snimiti video onoga što kamera trenutačno vidi (pohranjuje se u memoriju mobitela), te aktivirati istodobni prikaz feeda s četiri, devet ili 16 kamera, uz preduvjet da koristimo veći broj Reolinkovih modela.

Kroz aplikaciju također se pristupa izborniku Settings, gdje se obavlja konfiguracija kamere. U sekciji "Display" tako namještamo razlučivost, broj sličica u sekundi i bitrate za glavni stream i substream. Tu također aktiviramo automatsko prebacivanje iz dnevnog u noćni način rada, biramo u kojem ćemo dijelu kadra vidjeti datum, vrijeme i naziv kamere, hoće li se prikazivati Reolinkov vodeni žig, te koji će dio kadra biti trajno sakriven (Privacy Mask). Reolink je tu dodao i klizač za povećanje ili smanjenje svjetline videa te sekciju Brightness & Shadows, gdje možemo ručno upravljati dinamikom prikaza, odnosno svjetlinom dobro obasjanih dijelova kadra i sjena.

Izbornik "Device Volume" sadrži klizač za upravljanje glasnoćom ugrađenog zvučnika i njegovo testiranje.

Kategorija "Detection Alarm" namijenjena je reguliranju osjetljivosti senzora za detekciju pokreta i za pametno prepoznavanje objekata, kao i definiranju zona gdje ne želimo da pokreti budu prepoznati (dio kadra kroz koji se cijeli dan odvija ulični promet, primjerice). Zanimljivo je da možemo ručno odabrati najmanji i najveći mogući objekt (čovjeka i vozilo), kako kamera ne bi upozoravala na objekte manje od najmanjih i veće od najvećih zadanih.

U izborniku "Camera Recording" definiramo na koje dane i u koje vrijeme će kamera automatski snimati zapise u slučaju prepoznatog pokreta, koliko će dugo snimati nakon prestanka prepoznavanja pokreta, i hoće li prepisivati preko najstarijih snimki nakon što popuni microSD karticu, što je svakako poželjno.

U izborniku "Share Camera" generira se QR kôd za dijeljenje pristupa kameri drugim korisnicima s instaliranom Reolinkovom aplikacijom, a u sekciji "Advanced" nalazimo preostale opcije, poput aktivacije snimanja zvuka, ponašanja ugrađenih infracrvenih LED-ica i reflektora te namještanja datuma i vremena.

Najzad, tu je sekcija "Notification Settings", gdje određujemo hoće li nam kamera slati notifikacije o prepoznatim pokretima na mobitel, hoćemo li primati e-mailove o zabilježenim pokretima, hoće li se zapisi uploadati na proizvoljni FTP server te hoće li se, u slučaju detektiranog pokreta, oglasiti zvučni alarm.

Naj kraju, mobilna aplikacija dozvoljava kreiranje takozvanih scena – profila, pomoću kojih brzopotezno možemo definirati ponašanje jedne ili više Reolinkovih kamera. Primjerice, kreiramo li profil koji ćemo aktivirati kada stignemo kući, u njemu možemo odrediti da nam unutarnje kamere prestanu slati notifikacije o detektiranim pokretima te da prestanu snimati video.

U Reolinkovoj mobilnoj aplikaciji naišli smo na problemčić s beskonačnim učitavanjem prilikom pokušaja pregledavanja videa u 4K razlučivosti, bilo da se radilo o sadržajima zabilježenim na microSD kartici, bilo o videu uživo. Suočite li se s tim, rješenje je jednostavno: u postavkama aplikacije potrebno je isključiti opciju "Hardware Decoding", nakon čega se sav video izvodi posve uredno. Zanimljivo je da se spomenuti problem javio na Samsungovom mobitelu Galaxy S22+, dok na OnePlusu 7 Pro nije postojao. Kako god, prebačaj na softversko dekodiranje u cijelosti ga je otklonio.

Reolink Cloud - Odsad službeno dostupan Reolink kupcima svojih videonadzornih kamera velikodušno daje mogućnost besplatnog korištenja do 1 GB prostora za pohranu snimaka u tvrtkin cloud. Hrvatska donedavno nije bila među podržanim zemljama za tu uslugu, ali ona se ipak mogla koristiti, odabirom bilo koje druge "kompatibilne" zemlje. Međutim, za time više nema potrebe, jer je Reolink Cloud od 26. travnja službeno dostupan u čitavoj Europi. Osim besplatnog pretplatnog modela, ograničenog na spomenutih 1 GB zabilježenog sadržaja, europskim se korisnicima nude pretplatni modeli Standard (3,59 eura mjesečno za pet podržanih kamera, 30 GB podataka i 30 dana čuvanja videa) te Premier (7,19 eura mjesečno za 10 kamera, 80 GB podataka i 30 dana čuvanja videa). Reolink za svoj cloud koristi usluge Amazon Web Servicesa te ističe da koristi 2.048-bitnu RSA, 128-bitnu AES i TLS enkripciju za transmisijske kanale. Naravno, baš vas ništa ne tjera na korištenje clouda. Preferirate li isključivo lokalnu pohranu videonadzornih snimaka, oni mogu biti zabilježeni na microSD karticu ili NVR.

S cijenom od 130 eura, ogromnim brojem korisnih (i potpuno upotrebljivih) sigurnosnih i inih funkcija te odličnom kvalitetom slike, Reolink RLC-811A se ne doima samo kao kvalitetan izbor za kućni, a potencijalno i poslovni videonadzor, već i kao razborita investicija. Prijateljski savjet: kameru naručite sa službenog web-shopa, jer je poštarina besplatna, a stići će vam iz njemačkog skladišta, bez rizika od carine i ikakvih drugih troškova. U domaćim trgovinama cijena Reolinkove kamere napuhana je na preko 1.500 kuna, dakle, na više od 50% preko njene stvarne vrijednosti. Neukusno!