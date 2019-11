Revel Concerta2 M16 - Dobrodošli u visoku klasu

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice 6,5” bas-srednjetonac + 1” visokotonac Frekvencijski odaziv 45 Hz (gornja granica nije specificirana) Impedancija 6 Ω Osjetljivost 86 dB Potrebna snaga pojačala 50 – 120 W Dimenzije i masa 37 x 22 x 27 cm / 7,3 kg Jamstvo 2 godine

Revelovi zvučnici Concerta2 M16 na tržištu postoje oko tri godine. Od tada do danas redovito se spominju u raspravama o najboljim bookshelfovima u kategoriji 10.000 kuna, a ono što nas je motiviralo da ih konačno sami testiramo i opišemo, jest drastičan pad cijene. Umjesto za uobičajenih 8.999 kuna, trenutačno se prodaju za 5.599 kuna, što ih automatski smješta u područje interesa kupaca koji su na zvučnike spremni potrošiti “oko 5.000 kuna”.

Aluminijska visokotonska i keramičko-aluminijska bas-srednjetonska jedinica koriste pregršt inteligentnih konstrukcijskih zahvata kako bi zvučale što povezanije i skladnije

U slučaju da dosad niste imali prilike čuti za Revel, zanimat će vas kako se radi o američkoj tvrtki koja se fokusira isključivo na hi-fi uređaje više klase, a djeluje od 1996. godine. Zvučnici Concerta2 M16 sa svojom su novom cijenom zapravo jedan od najjeftinijih proizvoda s Revelovim potpisom.

Ovo su, kažimo to odmah, zvučnici za dnevni boravak, kako u smislu vanjskih gabarita (37 x 22 x 27 centimetara), tako i akustičkih karakteristika. Jedna od najistaknutijih svakako je puka veličina zvuka koji su sposobni stvoriti, a koja dobrano nadilazi njihove dimenzije i ono što zamišljamo kad kontempliramo o zvučnicima bookshelf formata. No da bi se taj efekt postigao, potrebno ih je udaljiti od pozicije slušanja barem dva do tri metra; u nearfieldu (slušanje s male udaljenosti) ta se grandioznost gubi.

Dašak luksuza

Dobri stalci itekako su poželjni za izvlačenje najboljih performansi. Moćan bas mogao bi stvoriti podosta problema ako zvučnike odložite na komodu bez ikakva odvajanja od podloge

Drvene kutije zvučnika izvanredno su uvjerljivo sklopljene i precizno lakirane u sjajnu bijelu ili crnu boju. Sprijeda su šire nego straga, a bokovi su im zaobljeni. Zvučnici izgledaju profinjeno i luksuzno, ali se i vrlo lako i upadljivo prljaju, upravo zbog spomenutog glossy finiša. Prednjicu im je moguće zaštititi pomoću priloženih mrežica, koje se za zvučnike hvataju pomoću magneta.

Kad zaštitnih mrežica nema, pogled pada na dvije prednje jedinice – 1-inčni aluminijski visokotonac te poveliki, 6,5-inčni bas-srednjetonac, načinjen od keramičkog kompozita, gdje je sloj aluminija smješten u sendvič između dva sloja keramike, kako bi čitava kontrapcija bila čvršća. Ispred visokotonske jedinice smještena je akustična leća, precizno namještena kako bi što bolje pratila usmjerenost bas-srednjetonske jedinice, a sve s ciljem brisanja prijelaza između srednjih i visokih frekvencija (događa se pri 2.100 Hz – nešto niže od uobičajenog za ovaj tip zvučnika), odnosno što prirodnije integracije dvaju drivera. Kojekakve pametne trikove za postizanje što boljeg zvuka Revel koristi i kod spomenutog bas-srednjetonca. Primjerice, sendvič-konstrukcija keramike i aluminija povećava detaljnost i preciznost tonova zato što se na prijelazu između materijala umrtvljuju nepoželjne vibracije.

Stražnji bas-refleksni port konstruiran je tako da je pritisak zraka u čitavom portu uvijek jednolik, čime se eliminira mogućnost da izlazak zraka iz porta prilikom glasnijeg slušanja postane čujan. Straga još nalazimo kvalitetne terminale za spajanje na pojačalo. Radi se o jednom paru terminala po zvučniku – Revel nije zamislio da se bavimo ekshibicijama (ludorijama, ako vam je tako draže) poput bi-wiringa i bi-ampinga.

U smislu optimalnog pozicioniranja zvučnika Revel ne daje nikakve konkretne brojke, već samo sugerira da se zakrenu prema unutra (toe in) sve dok ne gledaju izravno prema slušalačkoj poziciji, te da nastojimo sjediti na jednom od vrhova istostraničnog trokuta. S obzirom na veličinu prednjeg bas-srednjetonca i stražnjeg bas-refleksnog porta, savjetujemo vam da im sa svake strane date barem tridesetak centimetara slobodnog prostora. Također je takorekuć obavezno postaviti ih na stalke, ili postaviti na visokokvalitetne stolne stalke (IsoAcoustics ISO-L8R, primjerice), u slučaju da će počivati na komodi.

Odlični za sve

Poveliki stražnji bas-refleksni port ostaje nečujan čak i prilikom vrlo glasnog slušanja, ali iziskuje da se zvučnici malo odmaknu od zidova

Deklarirana osjetljivost im je 86 dB, a preporučena snaga pojačala između 50 i 120 W. Zvučnike smo testirali u kombinaciji s Cambridge Audijevim pojačalom CXA60, koje se sa svojih 60 W snage po kanalu nalazi blizu Revelove donje preporučene granice za amplifikaciju. Unatoč tome, performanse zvučnika su nas oduševile, a treba kazati i to kako ni u jednom trenutku nismo imali dojam da ih spomenuto pojačalo ne može dobro “nahraniti”.

Dobiva se istinsko hi-fi iskustvo, sa svime što to podrazumijeva: besprijekornu čistoću zvuka, jednu od najboljih dinamika koje smo dosad čuli u svijetu bookshelfova, izuzetno široku zvučnu sliku, ali i nezanemarivu osjetljivost na kvalitetu materijala. Itekako je bila čujna razlika između dobro i manje dobro produciranih pjesama, ali i između kvalitete zapisa na Spotifyu i Tidalu, ponajviše u čvrstoći basa i čujnosti finijih detalja.

Revelovi zvučnici osobito su talentirani za reprodukciju vokala, koji redovito zvuče izuzetno prirodno i gotovo opipljivo, čak i u pjesmama gdje su snimljeni preko vrlo kompleksnih instrumentalnih dionica. Impresivno se snalaze i s donjim dijelom frekvencijskog spektra. Bas je upadljivo dubok i mesnat, a istodobno detaljan, konkretan i brz kad se to od njega traži. Dojma smo da ni najveći ovisnici o basu neće osjećati potrebu za dodavanjem subwoofera u sustav. Pridodamo li tome otvorene visoke frekvencije, koje uspješno izbjegavaju pretjeranu prodornost i umaranje ušiju prilikom dugotrajnijeg slušanja, postaje očito da se performanse ovih zvučnika mogu opisivati isključivo superlativima.

Revel ove zvučnike proizvodi u crnoj i bijeloj boji. U oba slučaja radi se o sjajnom laku te obje varijante tvornički dolaze sa zaštitnim mrežicama, koje se za zvučnike fiksiraju magnetski

Nismo u mogućnosti izdvojiti neki glazbeni žanr u kojem su osobito dobri ili manje dobri. U tom su smislu vrlo agnostični; pristaju im klasika i jazz, rock i metal sa svim podžanrovima, MTV hitovi, elektronika, prljavi rap – ukratko, što god vam može pasti na pamet, a uz pretpostavku da nije snimljeno na diktafonu u nečijoj garaži, na Concerti2 M16 zvučat će bogato i moćno. Ako im nešto baš moramo prigovoriti, tada bi to bila činjenica da ih za puni zamah treba potjerati barem na umjerenu glasnoću. Prilikom tihog, pozadinskog slušanja još uvijek su dobri, ali definitivno ne dosežu svoj puni potencijal te se ne izdvajaju od konkurentskih bookshelfova.

Kad sve spomenuto uzmemo u obzir, ne padaju nam na pamet zvučnici koji bi vam za traženih 5.600 kuna mogli ponuditi više zadovoljstva. Štoviše, ni njihova uobičajena cijena od 9.000 kuna se, s obzirom na performanse, ne doima nebuloznom, premda je sasvim jasno da će oni za taj novac biti pristupačni mnogo manjem krugu ljudi. Za mnoge ljubitelje dobrog zvuka ovo će biti posljednji zvučnici koje će ikad kupiti, jer jednostavno neće osjećati potrebu za nečim boljim. Usto, za prelazak na stepenicu više morat će se oprostiti od ozbiljnog novca, kakav zasigurno neće biti voljni potrošiti, ako su inicijalno tražili zvučnike u kategoriji od “oko 5.000 kuna”.