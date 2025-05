Tri velike nadogradnje iz Googlea: Wallet, Wear OS i Play Store dobivaju nova poboljšanja

Većina pažnje na ovogodišnjoj konferenciji Google I/O bila je usmjerena na inovacije vezane uz umjetnu inteligenciju poput Gemini modela i Project Astra, no tvrtka je predstavila i praktične funkcionalnosti koje mogu poboljšati korisničko iskustvo na Android platformama.

Wallet dobiva pametnije obavijesti i nove dokumente

Google Wallet je dobio značajna ažuriranja, uključujući novu značajku "Nearby Passes notification", koja korisnicima šalje obavijesti o korištenju propusnica kada se nalaze u blizini lokacija poput kafića, zračnih luka ili teretana. Osim toga, Google je proširio podršku za digitalne osobne iskaznice na američke savezne države Arkansas, Montana, Portoriko i Zapadnu Virginiju te je dodao podršku za britanske putovnice. Zrakoplovne tvrtke sada mogu automatski slati ukrcajne karte u korisničke novčanike nakon prijave na let, što dodatno pojednostavljuje putovanja.

Wear OS 6 donosi Gemini i Live Updates sljedeće godine

Za Wear OS, Google je najavio dolazak značajke Live Updates na pametne satove u 2026. godini, što će omogućiti prikaz trenutnih informacija poput rezultata sportskih utakmica ili vijesti izravno na zapešću korisnika. Wear OS 6, koji je predstavljen prije konferencije, donosi integraciju Gemini AI-ja koji zamjenjuje Google Assistant te redesignirano korisničko sučelje temeljeno na Material 3 dizajnu.

Prema izvješću Tom's Guidea, ova verzija sustava također obećava bolju energetsku učinkovitość, što bi moglo produžiti trajanje baterije pametnih satova. Ove promjene ciljaju na jačanje konkurentske pozicije Wear OS-a u odnosu na Apple Watch, čiji watchOS dominira tržištem nosivih uređaja s udjelom od oko 40 posto prema podacima Statiste.

Play Store uvodi plaćanje preko drugih i filtre za widgete

Google Play Store također dobiva nove funkcionalnosti, uključujući opciju "Ask Someone Else to Pay", koja omogućuje korisnicima da zatraže od drugih da plate za aplikacije ili sadržaj unutar aplikacija. Ova značajka je posebno korisna za obitelji i mlađe korisnike pod roditeljskim nadzorom. Google dodatno uvodi filtre za pretraživanje aplikacija s widgetima, čime olakšava pronalaženje aplikacija koje nude prilagođene widgete za početni zaslon.