Serija napajanja Focus GX nasljednik je popularne serije Focus Plus kojom Seasonic cilja na zahtjevniju klijentelu. Napajanje nudi polu-pasivno hlađenje, posve modularne kabele te vrlo dobru efikasnost. Pogledajmo kako radi u praksi

specifikacije - seasonic focus gx 650 Ukupna snaga 650 W Snaga po naponskim linijama +3,3 V - 20 A (100 W)

+5 V - 20 A (100 W)

+12 V - 54 A (650 W) Efikasnost 80PLUS Gold - 92% pri 50% opterećenja Ventilator 120 mm - hibridni način rada Dužina 140 mm Broj PCIe / EPS konektora 4 / 2 Broj SATA / molex konektora 10 + 2 (adapter) / 3 Jamstvo 10 godina

Serija Focus GX nije novost od prošle ili ove godine, već je predstavljena 2019. kao nasljednica vrlo popularne i za Seasonic vrlo profitabilne serije napajanja Focus Plus. Seasonic ne navodi listu svih preinaka, no na službenim stranicama možemo saznati da su iz modularnih kabela izbačeni kondenzatori, te da su izmijenjeni kućište, pakiranje i imenovanje napajanja. Naime, Seasonic je prije nekog vremena odlučio pojednostaviti način označavanja svojih napajanja, a ovu su inicijativu nazvali OneSeasonic. Način imenovanja izveden je da na početku imamo slovno ime serije (u ovom slučaju Focus), pa potom oznaku koja se sastoji od dva slova i brojčane oznake ukupne snage napajanja. Prvo slovo označava razinu efikasnosti prema 80PLUS standardu (Brozne, Gold, Platinum i Titanium), a drugo izvedbu kabela (X – posve modularni kabeli, M – polu-modularni kabeli, C – fiksni kabeli).

Serija Focus GX se dakle sastoji od napajanja s posve modularnim kabelima, dok je elektronika certificirana za efikasnost prema standardu 80PLUS Gold, odnosno, efikasnost od 92% pri opterećenju napajanja od 50%. Korisnici mogu birati između pet modela različite snage – od 550, 650, 750, 850 i 1.000 W. Seasonic također nudi bijelu varijantu napajanja, no u ovom su slučaju dostupni samo modeli od 750, 850 i 1.000 W. Nama je u ruke pao jedan od pristupačnijih klasičnih crnih Focusa GX, snage 650 W.

Covid redukcije

Kako je riječ o napajanju visoke klase, ne čudi da se GX-650 isporučuje s bogatijom dodatnom opremom – tri čičak vezice za kabele, desetak jednokratnih plastičnih vezica za kabele, crnim vijcima za montažu i testerom napajanja kojim možemo isprobati da li napajanje radi bez korištenja PC-ja. Dovoljno je na u priloženi tester ubaciti glavni ATX konektor i napajanje će se uključiti. Zanimljivo je da se u pakiranju osim priručnika isporučuje i papir u kojem se Seasonic kupcu ispričava zato što u pakiranju napajanja nema sintetičke tkanine (non-woven material) zbog toga nestašica jer se ovakva tkanina koristi za izradu zaštitnih maski i odjela u borbi protiv Covid-19 pandemije.

Sâmo napajanje je kratko, odnosno dugo 140 mm što ga čini kompatibilnim sa svim ATX kućištima, i opremljeno sa 120-milimetarskim ventilatorom s uljnim odnosno FDB ležajem koji jamči dugotrajnost. Tvornički je omogućen polu-pasivni rad hlađenja tako da se do otprilike 30% opterećenja napajanja ventilator ne vrti, a i nakon uključivanja je krivulja vrtnje vrlo blaga što rezultira vrlo tihim hlađenjem. Ako baš želite, ventilator je moguće natjerati da radi stalno preko tipke na stražnjoj strani napajanja. U skladu s tržišnom nišom, napajanje je pokriveno s 10-godišnjim jamstvom.

Duljina kabela ATX 610 mm EPS 650 mm PCIe 750 mm SATA 450 / 810 / 860 mm Molex 690 mm

Osim glavnog ATX kabela koji je okrugli i opleten crnom mrežicom, svi drugi kabeli su plosnati i dosta fleksibilni. Kabeli su također i vrlo dugi, što olakšavanje organiziranje kabela i spajanje različitih konektora. Iako je riječ o napajanju srednje snage, GX-650 nudi dva 8-pinska konektora za dodatno napajanje matične ploče, te četiri 8-pinska konektora za napajanje grafičkih kartica. Tu su također i dva kabela s po četiri SATA konektora, jedan kabel s dva SATA konektora i jedan kabel s tri molex konektora. Adaptera za spajanje floppy uređaja nema, no zato imamo jedan adapter kojim jedan molex konektor pretvaramo u dva SATA konektora. Sve u svemu, na ovom napajanju konektora ne manjka.

Moćno u praksi

+3,3 V +5 V +12 V Potrošnja Mirovanje Napon 3,3195 V 5,0443 V 12,220 V 84 W Ripple 0,4 mV 3,2 mV 7 mV GPU opterećenje Napon 3,3169 V 5,0746 V 12,201 V 408 W Ripple 0,2 mV 3,1 mV 2 mV GPU + CPU opterećenje Napon 3,3150 V 5,0910 V 12,219 V 585 W Ripple 0,3 mV 1,9 mV 8 mV

GX-650 na 12-voltnoj liniji može isporučiti do 54 ampera, što će reći da je praktički sva snaga napajanja (648 W) dostupna za najveće potrošače u računalu. Na 3,3-voltnoj i 5-voltnoj liniji dostupna je kombinirano 100 W. Napajanje smo isprobali u kombinaciji s PC računalom visoke klase, temeljenom na 12-jezgrenom Ryzenu 9 5900X s uključenim automatskim overklokiranjem (PBO), 16 GB radne memorije, X570 matičnoj ploči, jednim M.2 i dva SATA SSD-a i grafičkom karticom Radeon RX 6800 XT. Vrijednosti napona mjerili smo na glavnom ATX konektoru pomoću multimetra u tri scenarija – kada je PC u mirovanju, kada je opterećena samo grafička kartica, te kada su procesor i grafička kartica maksimalno opterećeni. U sva se tri režima rada napajanje pokazalo izvrsno, s minimalnim promjenama prosječne vrijednost napona te niskim rippleom odnosno maksimalnom izmjerenom oscilacijom vrijednosti napona. Iz perfekcionističke perspektive mogli bi eventualno prigovoriti nešto viši referentni napon 12-voltne linije (12,2 umjesto 12 volta).

Iz svega viđenog možemo zaključiti da je Seasonicov Focus GX-650 vrlo kvalitetno napajanje koje korisniku može ponuditi ne samo odlična elektronička svojstva, već i tih rad, posve modularne kabele i odlično 10-godišnje jamstvo. Ako tražite napajanje visoke klase, ovaj Seasonicov pulen ima našu toplu preporuku.