Sennheiser Momentum 4 Wireless - Temeljite promjene

Specifikacije Izvedba Zatvorene, naglavne Zvučničke jedinice 42 mm (dinamičke) Frekvencijski odziv 6-22.000 Hz Povezivost Bluetooth 5.2, 3,5-mm, USB Podržani Bluetooth kodeci SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive Deklarirano trajanje baterije 60 h (s ANC-om) Povezivost Bluetooth 5 (SBC, AAC, LDAC), 3,5 mm Dodatna oprema Čvrsta putna futrola, 3,5-mm audiokabel, USB-C kabel, avionski adapter Jamstvo 2 godine Dojam Ozbiljan kandidat za ponajbolje bežične naglavne slušalice na tržištu

Svako dosadašnje izdanje Sennheiserovih najboljih naglavnih bežičnih slušalica, modela Momentum Wireless, krasio je nesvakidašnji, upečatljivi dizajn. Upravo je on bio to po čemu su se drastično razlikovale od brojnih konkurenata, i zbog čega su se doimale kao da pripadaju nekoj vlastitoj, luksuznijoj kategoriji. Baš zbog toga, ostali smo pomalo zatečeni kad smo u ruke uhvatili kutiju najnovije, četvrte iteracije tih slušalica, nekoliko tjedana uoči njihove službene svjetske premijere. Naime, od dosadašnjeg, prepoznatljivog dizajna, nije ostalo gotovo ništa. Momentum 4 Wireless, kako se najnoviji model naziva, sada mnogo više nalikuje izravnim konkurentima, kao što su Sony WF-1000XM5 i Bose QuietComfort 45. Vizualni identitet je, dakle, dobrano izgubljen, no što je sa svime ostalim? Krenimo redom.

Visoka putna klasa

Momentum 4 Wireless dizajnom se drastično odmiče od svojih prethodnika

Ako dosad nije bilo jasno, Momentum 4 Wireless bežične su, naglavne slušalice visoke klase, namijenjene ljudima koji često putuju, kao i svakome tko se želi izolirati od bučne okoline, poput ureda i kafića, ili kad vas, poput autora ovih redaka, život natjera na rad iz kuhinje, koja je dio većeg, otvorenog prostora, koji dijelite s ostatkom obitelji. Iz svega toga je, vjerujemo, jasno kako Momentum 4 Wireless nudi funkciju aktivnog blokiranja buke (Active Noise Cancelling, ANC), kao i brojne druge značajke karakteristične za slušalice tog tipa, poput načina rada Transparency i mobilne aplikacije, gdje možemo upravljati ekvilizatorom, funkcijom automatskog pauziranja glazbe prilikom skidanja slušalica, i nekim drugim postavkama, specifičnim za Sennheiser.

Spomenuti novi dizajn Momentum 4 Wirelessa mnogo je običniji no što je to bio slučaj kod svih njegovih prethodnika. Same slušalice prekrivene su plastikom, što uključuje i nosače, preko kojih su slušne školjke povezane s obručem. Obruč je s gornje strane obučen u tvid, materijal koji Sennheiser rado koristi za svoje bežične slušalice; nedavno smo ga vidjeli na kutijici TWS modela Momentum True Wireless 3. Unutarnja strana obruča, ona koja je u izravnom kontaktu s tjemenom, dobro je podstavljena i izuzetno mekana. Koristi se ispuna od neke vrste memorijske pjene, s omotačem od umjetne kože. Ista kombinacija materijala prisutna je i na jastučićima slušalica. Prilagodba konturama glave i području oko ušiju izuzetno je dobra, a pridodamo li tome pažljivo odmjerenu silu pritiska, dobivamo iznimno udobne slušalice, koje vas neće žuljati ili vam zasmetati ni nakon više sati neprekidnog korištenja.

Vanjska strana obruča prekrivena je tvidom, materijalom koji Sennheiser rado koristi kod svojih najboljih bežičnih slušalica

Kada je riječ o cjelokupnoj kvaliteti izrade, možemo ju nazvati vrlo dobrom. Odabrana matirana plastika ne pokazuje tendenciju škripanju prilikom nošenja slušalica, te je zadovoljavajuće otporna na otiske prsta. Treba, doduše, kazati da neki konkurenti koriste luksuznije materijale, stoga u tom smislu djeluju još uvjerljivije. S obzirom na veliku fleksibilnost okvira Momentum 4 Wirelessa, kao i činjenicu da se same slušalice mogu rotirati za 90° u obje strane, nismo zazirali od njihova ubacivanja u ruksak i prenošenja bez zaštitne futrole. Međutim, ako ju zatrebate, bit će vam nadohvat ruke – isporučuje se u paketu sa slušalicama. Futrola je tvrda, također prekrivena tvidom i posjeduje unutarnji džep, kao i elastične remenčiće za obuzdavanje priloženih kabela (3,5-milimetarski i USB-C) te zrakoplovnog adaptera.

Precizno upravljanje

Sennheiserove slušalice imaju samo jednu fizičku tipku, smještenu na desnu slušalicu. Koristi se za uključivanje i isključivanje, pokretanje Bluetooth uparivanja te aktivaciju pretpostavljenog glasovnog asistenta (Google Assistant, Samsung Bixby, Apple Siri i ostali).

Jastučići i unutarnja strana obruča obloženi su izuzetno mekanom memorijskom pjenom. Čitava vanjska strana desne slušalice osjetljiva je na dodir

Zanimljivo je da se slušalice mogu uključivati i isključivati i automatski. Za to je u aplikaciji Sennheiser Smart Connect potrebno namjestiti vrijeme isključenja slušalica u slučaju mirovanja, koje može biti između 15 i 60 minuta. Kad ugrađeni senzori zaključe da ste ih vratili na glavu, smjesta će ih uključiti. Naravno, opisanu funkciju niste obavezni koristiti; slušalice se mogu uključivati i isključivati ručno.

Sve ostale kontrole prebačene su na vanjsku stranu desne slušalice, gdje se nalazi velika i vrlo responzivna dodirna ploha. Kombinacijom jednostrukog i dvostrukog pritiska te klizanja prsta u četiri smjera, prebacuju se pjesme, pušta i pauzira glazba, odabiru se načini rada (ANC ili Transparency), namješta se glasnoća zvuka te se primaju i odbijaju telefonski pozivi. Podržane su i pinch geste s dva prsta; koriste se za pojačavanje stupnja ANC-a ili količine propuštenog zvuka iz okoline.

Zglobovi slušalica omogućuju njihovo rotiranje za 90° u oba smjera

Premda nam se inicijalno doimalo da je desnoj slušalici dodijeljen prevelik broj kontrola, odnosno da je nabrojane funkcije trebalo ravnomjerno raspodijeliti između lijeve i desne slušalice, praksa je pokazala suprotno. S obzirom na odličnu preciznost dodirnog dijela, kontrole se koriste brzo i intuitivno. Pohvalno je i to što je Sennheiser implementirao nekolicinu zgodnih trikova. Primjerice, slušalice razlikuju kratko i dugačko klizanje prsta, te tome prilagođavaju stupanj pojačanja ili stišavanja zvuka.

Bežično i žično

Od drugih zanimljivosti, na desnoj slušalici također nalazimo kaskadu od pet LED-ica, čija je primarna namjena informirati nas o okvirnom stanju baterije. Aktiviraju se prilikom skidanja slušalica s glave, pa se brzinska provjera stanja baterije može obaviti bez vađenja mobitela iz džepa.

Za punjenje slušalica koristi se USB-C port. Dotični također može poslužiti kao žični ulaz za zvuk, a isto vrijedi za 2,5-milimetarski konektor, smješten u njegovu blizinu

Tu je još i analogni ulaz za zvuk, namijenjen korištenju slušalica u pasivnom režimu rada, neovisno o stanju baterije. Ulaz na strani slušalica je 2,5-milimetarski, pa ćete morati koristiti priloženi audiokabel, jer kabel koji je s jedne strane 2,5-milimetarski, a s druge 3,5-milimetarski, imate samo ako posjedujete druge Sennheiserove prijenosne slušalice. Najzad, tu je i USB-C port. Dotični se koristi za punjenje baterije, ali također funkcionira i kao još jedan ulaz za zvuk. Primjerice, spojite li Momentum 4 Wireless na vaš laptop preko USB-C kabela, one će se u operacijskom sustavu prikazati kao uređaj za reprodukciju zvuka te ćete moći slušati glazbu, uz istodobno punjenje baterije.

Odličan ANC

Učinkovitost tehnologije aktivnog blokiranja buke teško je kvantificirati, ali u izravnoj usporedbi s konkurentima iz Sonyjeva i Boseovog tabora, Sennheiser uspješno drži priključak. Za utišavanje kućne i uredske okoline, prigušenje žamora javnog prijevoza i obuzdavanje urlika avionskih turbina, Momentum 4 Wireless u rangu je ponajboljih slušalica s ANC-om na tržištu. Osim "manualnog", dostupan je i adaptivni ANC, koji se intenzitetom dinamički nastoji prilagoditi okolnim uvjetima. To u praksi funkcionira vrlo dobro; redovito smo bili zadovoljni odabranom razinom ANC-a, stoga smo adaptivni ANC držali uključenim.

Jedina fizička tipka nalazi se na desnoj slušalici, a namijenjena je uključenju i isključenju, aktivaciji glasovnog asistenta te pokretanju Bluetooth uparivanja

Vrlo upotrebljivim pokazao se i način rada Transparency, u kojem vanjski mikrofoni prenose okolne zvukove u slušalice, što je zgodno kad ne želite biti izolirani od okolnog svijeta. Budući da se Transparency Mode aktivira dvostrukim pritiskom vanjske strane desne slušalice, zgodan je u situacijama kad želimo čuti što nam netko govori, a bez skidanja slušalica s glave. Upravo je takav način korištenja Sennheiser dodatno pojednostavio opcijom automatskog pauziranja glazbe u trenutku aktivacije Transparencyja.

Trajanje baterije - Maratonac Osim dizajna, aspekt u kojemu je Sennheiser najviše odstupio od prethodnih izdanja linije Momentum Wireless jest trajanje baterije. Momentum 4 Wireless postavlja nove standarde, ne samo za Sennheiser, već i za sve konkurente, jer s ukupnim baterijskim kapacitetom od 700 mAh nudi impresivnih 60 sati bežičnog rada, i to s uključenim ANC-om. Ako je ANC isključen, autonomija može biti i veća. Moguće ju je, naravno, i donekle skratiti, prije svega vrlo glasnim slušanjem. Bilo kako bilo, riječ je o otprilike dvostruko trajnijoj bateriji od onih kojima raspolažu konkurentski naglavni, bežični modeli, poput Sonyjevih, Boseovih te Bowers & Wilkinsovih. Naravno, podržana je tehnologija brzog punjenja. Svega pet minuta punjenja dostatno je za četiri sata bežičnog rada. Potpuno punjenje baterije traje manje od dva sata.

Reprodukcija se može automatski pauzirati i prilikom skidanja slušalica s glave. U praksi to radi solidno, premda ne i savršeno; povremeno nam se događalo da bi glazba sama od sebe nastavila svirati dok su nam slušalice visjele oko vrata. Srećom, do toga je dolazilo dovoljno rijetko da nismo poželjeli isključiti spomenutu funkciju.

Dva odjednom

Kako se radi o posve novom proizvodu, ne čudi da je Sennheiser u Momentum 4 Wireless ugradio moderni Bluetooth 5.2 čip, koji podržava kodeke SBC, AAC, aptX i, najvažnije, aptX Adaptive. Kako mu ime kaže, to je adaptivni Bluetooth kodek, koji za prijenos audiosignala ne koristi fiksni bitrate, već se on dinamički skalira u ovisnosti o zahtjevima audiodatoteke. Raspon bitratea jest od 279 do 420 kbit/s (kodek aptX "zaključan" je na 352 kbit/s, a aptX HD na 576 kbit/s), a ta metoda bežičnog prijenosa signala podržava zapise kvalitete do 24-bit/48 kHz. Bežične latencije kreću se u rasponu od 50 do 80 milisekundi, što je dovoljno nisko da bi se slušalice mogle koristiti i za mobilno igranje, bez bojazni da ćete na virtualnoj bojišnici prvo pasti mrtvi, a tek tada začuti neprijateljske pucnjeve. To je velika komparativna prednost kodeka aptX Adaptive, čak i u odnosu na LDAC, koji podržava višu kvalitetu reprodukcije (24-bit/96 kHz, s bitrateom do 990 kbit/s), ali mu latencija prelazi 200 milisekundi. Adaptivna priroda kodeka aptX Adaptive odnosi se i na njegovu sposobnost prilagodbe kvaliteti konekcije s izvorom zvuka. U slučaju da u okolini ima mnogo interferencije, kodek će radije spustiti bitrate, nego uzrokovati nestabilnost konekcije i povremene prekide u reprodukciji zvuka. Na kraju, aptX Adaptive automatski se prilagođava vrsti sadržaja, stoga neće inzistirati na istim latencijama prilikom mobilnog igranja, gledanja videa i slušanja glazbe, zato što su u prva dva primjera one vrlo važne, a u potonjem nimalo. Time se u praksi produljuje trajanje baterije slušalica, jer one nisu neprestano "stisnute do daske".

Osim u testiranoj bijeloj, slušalice Momentum 4 Wireless prodaju se i u crnoj izvedbi

Najzad, podržana je tehnologija Bluetooth Multipoint, koja slušalicama omogućuje istodobnu Bluetooth konekciju s dva izvora zvuka. U praksi ćete ih povezati s, primjerice, laptopom i mobitelom, kako biste s laptopa slušali glazbu, a istodobno se bezbrižno javljali na telefonske pozive.

Zreliji zvuk

Za reprodukciju zvuka zadužene su 42-milimetarske dinamičke zvučničke jedinice s deklariranim rasponom frekvencija od 6 Hz do 22 kHz. Naravno da u stvarnosti one ne sežu ni približno toliko duboko, ali svejedno isporučuju vrlo konkretnu količinu basa. Štoviše, kao što je vidljivo iz izmjerenog frekvencijskog odziva, donji dio spektra naglašen je u rasponu od 40 do 60 Hz, čime se zvuku daje zadovoljavajuća punoća. Još više basa možete dobiti igranjem u rudimentarnom ekvilizatoru, ili aktivacijom opcije Bass Boost, smještene ispod samog ekvilizatora. Dobro je što Bass Boost ne rezultira distorzijom membrana, čak ni prilikom slušanja pjesama s ogromnom količinom basa pri maksimalnoj glasnoći, stoga se može koristiti bez ikakva ustručavanja.

Izmjerena izlazna frekvencijska krivulja slušalica Sennheiser Momentum 4 Wireless pokazuje nešto naglašenije basove i relativno neutralan dio srednjih frekvencija

Srednje frekvencije relativno su neutralne u rasponu do 500 Hz, a tada sve do 1 kHz bivaju pojačane, a nakon toga do 2 kHz slijedi njihovo obuzdavanje. Dojma smo kako su prethodna izdanja Momentum Wirelessa zvučala živahnije, odnosno da je Sennheiser ove godine težio ozbiljnijem, manje "oblikovanom" zvuku. Općenito je postignut dobar balans u reprodukciji instrumenata i vokala, gdje se oni međusobno ne zagušuju, niti se nalaze na udaru basova. Pohvalna je i detaljnost zvuka, koja je postignuta bez popratne prodornosti visokih frekvencija – za slučaj da vas je pomalo zabrinuo izgled frekvencijske krivulje oko 5 kHz. Akustički potpis Momentum 4 Wirelessa bolje se slaže s modernom nego garažnom produkcijom, a općenito se doima pitomijim u odnosu na, primjerice, Sonyjev model WF-1000XM5, koji je mnogo "slobodniji" s ulaznim signalom, osobito u području basova, stoga zvuči raskošnije. Boseov QuietComfort 45 ne može se uspoređivati sa Sennheiserovom kvalitetom zvuka ni u jednom pogledu.

Sennheiser Smart Connect - Pregršt mogućnosti

Slušalicama se upravlja preko aplikacije Smart Connect. Dotična omogućuje upravljanje ANC-om, Transparencyjem, automatskim pauziranjem reprodukcije prilikom skidanja slušalica s glave, automatskim isključenjem i uključenjem, te nizom drugih opcija. Također, nudi odabir dvaju uređaja s kojima se slušalice istodobno bežično povezuju, a tu je i sekcija za prilagodbu akustičke prezentacije, sastavljena od neuglednog ekvilizatora i funkcije Sound Check. Ekvilizator ima samo tri klizača – Bass, Mid i Treble – te nekolicinu tvorničkih profila, a ne nudi nikakav vid finijeg ugađanja zvuka. Najkorisnije su opcije Bass Boost i Podcast, pri čemu prva pojačava basove te zvuk čini energičnijim, a potonja stišava basove, a naglašava vokale, za ugodnije slušanje govornih sadržaja.

Sound Check nam omogućuje da kreiramo vlastite zvučne profile, i to tako da pustimo željenu glazbu i tada poslušamo tri seta od po tri uzorka, uz odabir preferiranog uzorka u svakom koraku. Sound Check nam u konačnici pokazuje kakvim je modifikacijama ekvilizatora to rezultiralo, nakon čega ih možemo spremiti. Zgodno je to što tako možete proći kroz veći broj glazbenih žanrova te za svaki od njih kreirati zasebni zvučni profil, prilagođen našim akustičkim afinitetima.

Zanimljiva je i funkcija Sound Zones. Ako aplikaciji dopustimo pristup lokacijskim uslugama našeg mobitela, slušalice će automatski prilagođavati način rada (Adaptive Noise Cancellation i Transparency Mode) i postavke ekvilizatora mjestu gdje se trenutačno nalazimo. Tako nam, primjerice, kod kuće mogu imati isključeno aktivno blokiranje buke i neutralni profil zvuka, a u uredu nam se može aktivirati ANC i neki energičniji akustički profil.

Samim time, procjenjujemo da će se Momentum 4 Wireless više svidjeti starijoj publici, kao i svima onima koji prednost daju odmjerenijem zvuku, koji još uvijek nije toliko pripitomljen da bi postao dosadan. Naravno, promašeno je govoriti o Sennheiserovim slušalicama samo u kontekstu njihovih akustičkih performansi, jer radi se o slušalicama namijenjenim redovitom prenošenju, s nizom drugih aduta, poput kvalitetnog ANC-a, odličnih kontrola, besprijekorne udobnosti i velikog broja drugih korisnih funkcija.