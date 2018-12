Sony WH-1000XM3 - Podizanje letvice za noise cancelling slušalice

Iako je Sony već imao najbolje noise cancelling slušalice na tržištu, to ga nije spriječilo da proizvede njihova nasljednika

SPECIFIKACIJE Izvedba Zatvorene, over-ear (držač gore) Zvučnički driver 40 mm dinamički Povezivost Bluetooth 4.2, žica Podržani Bluetooth kodek SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC Mikrofon Da (na slušalici) Rotacija ušnih školjki Da Mogućnost rada bez baterije Da Deklarirano trajanje baterije 30h (s ANC), 38h (bez ANC) Dodatna oprema Čvrsta putna futrola, audio kabel, avionski adapter Masa 255 g

Sonyjeve noise cancelling slušalice WH-1000XM2 suvereno su odnijele pobjedu u našem nedavnom usporednom testu, u kojem smo izravno usporedili sve relevantne modele tog tipa, uključujući njihove najoštrije konkurente, kao što su Bose QuietComfort 35 II i Bowers & Wilkins PX. Premda nismo smatrali nužnim, a ni izglednim da Sony u dogledno vrijeme lansira njihova nasljednika, upravo se to dogodilo – WH-1000XM3 na tržište je stigao sa sitnijim izmjenama dobitne formule, ali i bez povećanja cijene, stoga je sasvim logično da bi kupci u potrazi za najboljim noise cancelling slušalicama na tržištu trebali odabrati upravo ovaj model. S druge strane, ako već posjedujete WH-1000XM2, nadogradnja na njihova nasljednika nema smisla, jer razlike između njih nisu drastične.

Lijeva ušna školjka posjeduje ugrađeni NFC čip

Prva i najočitija razlika odnosi se na vanjštinu dvaju modela. WH-1000XM2 imao je djelomično izloženi metalni kostur, koji povezuje lijevu i desnu ušnu školjku, a kod modela WH-1000XM3 išlo se s klasičnijim dizajnom, gdje je metalna jezgra sakrivena unutar obruča. Time su dobivene nešto ljepše slušalice, a uz zadržavanje izvrsne kvalitete izrade prethodnika. Jastučići su za nekoliko milimetara veći, kako bi još bolje okružili uši korisnika. Ne bismo ih nužno nazvali udobnijima, jednostavno zato što je WH-1000XM2 u ovom aspektu već ponudio sve što bismo od jednih putnih slušalica mogli tražiti. Drugim riječima, WH-1000XM3 jednako je udoban poput svojeg prethodnika te se radi o jednome od dva najudobnija para zatvorenih slušalica u egzistenciji (drugi je Bose QC 35 II). Naravno, ušne školjke još se uvijek mogu zakrenuti za 90° prema unutra i sklopiti.

Poput svih poštenih putnih slušalica, WH-1000XM3 mogu se sklopiti radi lakšeg prenošenja

Još više cijenimo način kako je Sony redizajnirao tipke i konektor za punjenje. Tipke više nisu u ravnini s kućištem lijeve ušne školjke, već su blago izbočene te se lakše koriste. Pronaći ćete ih samo dvije – jedna služi za uključenje i isključenje slušalica (ako ju kratko pritisnete kad slušalice rade, ženski glas će vas informirati o preostalom postotku baterije), a funkciju druge birate sami. Može služiti prebačaju između tri načina rada – Noise Cancelling (aktivno se blokira vanjska buka), Ambient Sound (mikrofoni prenose zvukove okoline u slušalice, korisno kad ne želite poginuti u gradskom prometu) i Off (ANC i mikrofoni su isključeni, blokiranje buke je pasivno), ili aktivaciji Google Assistanta (odnosno Sirija, ako su slušalice spojene na iPhone). Kad koristite potonje, pritisnut ćete spomenutu tipku i izgovoriti pitanje ili naredbu, koju će glasovni asistent tada poslušno izvršiti, čak i ako vam je mobitel u džepu. Također ju možete iskoristiti, primjerice, da bi vam glas pročitao notifikacije. Nažalost, jedna iritantnost zadržana je – slušalice se nakon svakog ponovnog uključenja vraćaju na “početno” stanje, gdje im je ANC uključen. To je osobito frustrirajuće ako ćete ih najčešće koristiti kao obične bežične slušalice, s isključenim ANC-om, a pogotovo u slučaju da spomenutoj tipki dodijelite funkciju aktivacije glasovnog asistenta, zato što ju tada nećete moći pritisnuti dvaput da biste isključili ANC, već ćete to svaki put morati obavljati unutar mobilne aplikacije.

Na lijevoj ušnoj školjki nalaze se obje tipke i 3,5-milimetarski konektor za žični način rada

Što se konektora tiče, zadržan je 3,5-milimetarski port na lijevoj ušnoj školjci, kako bi se slušalice mogle koristiti i žično, bez obzira na stanje baterije, a konektor za punjenje, ugrađen na desnu školjku, pretvoren je iz Micro-USB-a u danas mnogo poželjniji USB-C. Ovo je još jedan odličan (i očekivan) Sonyjev potez.

Pažnja, molim

Vanjska strana desne ušne školjke osjetljiva je na dodir. Klizanjem prsta prebacujemo pjesme, pauziramo glazbu, namještamo glasnoću zvuka i javljamo se na telefonske pozive. Poklopimo li školjku dlanom, aktiviraju se mikrofoni i prenose nam zvukove iz okoline, kako bismo čuli što nam netko govori, a bez skidanja slušalica

Pitate se gdje su kontrole za upravljanje glasnoćom zvuka, javljanje na telefonske pozive, puštanje i pauziranje pjesama te prebačaj između njih? Sve to izvodi se jednako kao kod modela WH-1000XM2 – klizanjem prsta po vanjskoj strani desne ušne školjke, koja je osjetljiva na dodire. Ta funkcija sada radi preciznije nego prije te nam se prestalo događati da bismo se nehotično prebacili na sljedeću pjesmu (klizanje prsta udesno) kad smo htjeli povećati ili smanjiti glasnoću (klizanje prsta gore, odnosno dolje). Pauziranje glazbe i javljanje na telefonske pozive obavlja se dvostrukim tapkanjem po desnom uhu, a podržana je još jedna zanimljiva gesta: kad desnu ušnu školjku poklopimo dlanom, aktivira se takozvani “Quick Attention” način rada, u kojem se glazba jako utišava, a mikrofoni nam počnu glasno prenositi zvuk okoline. Svrha toga je da možete čuti što vam netko govori bez skidanja slušalica. Lijeva ušna školjka ima ugrađeni NFC čip, kojim se može ubrzati uparivanje s uređajima koji ga podržavaju.

Akustičke performanse nisu se značajnije promijenile, što je dobro, jer je WH-1000XM2 u tom aspektu bio zaista izvrstan. Isto vrijedi za WH-1000XM3. Bas je moćan, bogat i uzbudljiv. Uparen s čistim i detaljnim srednjim i visokim tonskim područjem, glazbi daje toplinu i raskoš kojima je teško odoljeti. Ovo, dakle, nisu samo kvalitetne putne slušalice, već odlične zatvorene slušalice za sve tipove korištenja, uključujući uredsko i kućno slušanje. Naravno, svega toga bit ćete osobito svjesni ako vam izvor zvuka podržava neki od naprednijih Bluetooth kodeka, kao što su aptX HD ili LDAC, koje WH-1000XM3 uredno podržava.

Slušalice dolaze s čvrstom futrolom, audio kabelom za žični način rada, USB-C kabelom za punjenje i avionskim adapterom

Za konfiguraciju se koristi mobilna aplikacija Sony Headphones Connect

Aktivno blokiranje vanjske buke marginalno je poboljšano u odnosu na WH-1000XM2, ali to znači da se još uvijek radi o ponajboljem noise cancellingu na tržištu. Iako ta tehnologija još uvijek nije dostatno dobra da bi uspješno zatomila zvukove visokih frekvencija (vrišteću bebu ili dernjavu napornih kolega na poslu, primjerice), ove slušalice vanjski će svijet utišati najviše koliko je to u ovom trenutku moguće, te vam osigurati zavidnu razinu mira i tišine na prekooceanskom letu, ili kad se drndate u autobusu prema Špišić Bukovici.

Baterija im drži između 30 i 38 sati, ovisno o tome koristi li se ANC ili ne, a punjenje baterije traje tri sata. Kad se spoje na punjač s podrškom za brzo punjenje (Sony ga prodaje odvojeno), 10 minuta punjenja bit će dovoljno da im osigura pet sati bežičnog rada.

Tražite li najbolje što svijet slušalica s aktivnim noise cancellingom može ponuditi, Sony WH-1000XM3 nameće se kao očiti izbor. Imajte, međutim, na umu da nikad nije bila bolja prilika ugrabiti njihovog prethodnika, WH-1000XM2, čija se cijena ovih dana kreće oko 2.000 kuna. Ako vam se pobrojane razlike u odnosu na WH-1000XM3 ne čine revolucionarnima - i sami smatramo da nisu - znate što vam je činiti.

Mobilna aplikacija Nekoliko dodatnih funkcija vezanih uz rad slušalica dostupno je unutar aplikacije Sony Headphones Connect. Dotična nam na vrhu svojeg sučelja daje uvid u stanje baterije i aktivni Bluetooth kodek, među kojima su podržani svi za koje biste mogli mariti – SBC, aptX, aptX HD i LDAC. Ispod toga imamo takozvani “Adaptive Sound Control”, funkciju koja u osnovi nastoji pogoditi što trenutačno radimo (mirovanje, kretanje, trčanje, prijevoz) i tome prilagoditi razinu noise cancellinga i zvuka koji nam mikrofoni prenose u slušalice. Primjerice, kad mirujemo, Adaptive Sound Control pojačat će nam zvuk okoline te posebno naglasiti glasove. Isto tako, u prijevozu će nam aktivirati noise cancelling i posve isključiti prijenos zvuka s mikrofona. Te “profile” možemo modificirati ručno pa nije nemoguće postići da se ANC aktivira prilikom mirovanja, ako nam se to više sviđa od pretpostavljene postavke. Druga zanimljiva funkcija u aplikaciji naziva se “Noise Cancelling Optimizer”. Kad se aktivira, dotična napravi kratko mjerenje te optimizira ponašanje sustava za blokiranje vanjske buke s obzirom na atmosferski tlak. Tako se nastoje maksimizirati performanse ANC-a u avionskoj kabini, gdje će tlak biti osjetno drugačiji nego u vašem uredu. Tu su još neke posve beskorisne stvari, poput “Sound Position Controla”, koji nam omogućuje da promijenimo balans između kanala, tako da izvor zvuka iz sredine preselimo straga ili sprijeda. U isti koš smjestili bismo “Surround (VPT)”, set filtara koji simuliraju koncertnu dvoranu, noćni klub i slične bedastoće, a zapravo samo remete akustičke performanse slušalica. Ekvilizator nam nudi nekolicinu profila (Bright, Excited, Mellow, Relaxed, Vocal, Treble Boost, Bass Boost, Speech) i mogućnost izrade vlastitih, ali uz mogućnost namještanja samo pet frekvencijskih raspona. Zaboravite na ekvilizator, jer ništa što u njemu napravite neće vam dati bolji zvuk od onoga koji slušalice imaju kad je on isključen. Usto, korištenje ekvilizatora, Sound Position Controla i funkcije Surround (VPT) moguće je samo kad slušalice s izvorom zvuka komuniciraju preko Bluetooth kodeka SBC. Za naprednije kodeke aptX, aptX HD i LDAC, kod kojih daju svoj akustički maksimum, sve navedeno mora biti isključeno. Još uvijek, međutim, možete koristiti tehnologiju “DSEE HX”, koja radi konverziju (upsampling) kompresiranih audiodatoteka i nastoji se pobrinuti da one zvuče bolje. Prilikom slušanja glazbe sa Spotifya i Tidala nismo imali dojam da od nje ima neke koristi, pogotovo kad smo koristili kodek LDAC, zato što se takvi sadržaji već streamaju u dobroj kvaliteti. Tu je i jedna funkcija koje kod modela WH-1000XM2 nema – možemo odrediti nakon koliko će se vremena slušalice automatski isključiti, nakon što izgube Bluetooth konekciju.