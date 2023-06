U odnosu na DiskStation DS220+, koji smo opisivali pretkraj prošle godine, Synologyjev NAS DS423+ pretendira na zahtjevnije kućne korisnike i manje urede, kojima su potrebne četiri umjesto dvije ladice za diskove, a samim time, i osjetno veći potencijal pohrane i manipulacije podacima. U osnovi se, međutim, radi o uređaju iz iste linije – Plus Series – čiji su pripadnici pripremljeni za uredno izvršavanje apsolutno svega za što je Synologyjeva softverska platforma DiskStation Manager (DSM) sposobna. "Svaki sljedeći" član te linije nudi neke hardverske funkcije koje su kod prethodnika izostale; primjerice, DS423+ ima, uz dodatna dva utora za 2,5 i 3,5-inčne diskove, dva utora za NVMe SSD-ove, čija svrha može biti pohrana ili keširanje podataka. Skoknemo li na DiskStation DS923+, dobivamo mogućnost ugradnje 10-gigabitne mrežne kartice i proširenja broja podržanih diskova s tvorničkih četiri na čak devet, te prelazimo s Intelove platforme na AMD-ovu (Ryzen R1600). I tako to ide dalje, sve do vršnog modela linije Plus Series, oznake DS2422+, koji je temeljen na četverojezgrenom Ryzenu V1500B, podržava do 32 GB RAM-a i 12 diskova (proširivo do 24), te se može nadograditi 25-gigabitnom mrežnom karticom. Sve to navodimo prije svega kako bismo istaknuli da testirani DiskStation DS423+ ni u kojem obliku nije ekstreman, već se radi o prvom izboru za korisnike kojima je stalo do mogućnosti ugradnje četiri diska, bilo smjesta nakon kupnje NAS-a, bilo da ju doživljavaju zalogom za budućnost.