Technics Ottava f SC-C70 Mk2 - Kompaktni kućni glazbeni centar

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice 2x 8 cm bas-srednjetonac, 2x 2 cm visokotonac, 12 cm subwoofer Snaga 2x 30 W bas-srednjetonac i visokotonac, 40 W subwoofer Mrežna povezivost LAN (10/100), Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth (SBC, AAC), AirPlay 2, Google Chromecast Konektori Optički ulaz, 3,5 mm analogni ulaz, USB ulaz, 3,5 mm izlaz za slušalice Dodaci Multiroom podrška, internetski radio i podcastovi (Airable), CD player Dimenzije i masa 450 x 143 x 280 mm / 8 kg Jamstvo 2 godine

Čuveni Technics ozbiljno je zagazio u svijet all-in-one glazbenih sustava, a Ottava f SC-C70 Mk2 tvrtkin je najbolji uređaj te vrste. Radi se, iz naziva je očito, o drugoj iteraciji sustava SC-C70, originalno predstavljenog 2017. godine. Vanjština mu se nije značajnije mijenjala – i dalje se radi o povelikom i prilično teškom kvadru, gotovo u cijelosti načinjenom od srebrnog ili crnog aluminija – ali u utrobi krije preko nekoliko osvježenja, poput nove 8-centimetarske bas-srednjetonske jedinice, opremljene rigidnijom dijafragmom, te obnovljenog 2-centimetarskog visokotonca, s lakšom, svilenom kupolom. Naravno, tu su i brojne novotarije vezane uz streamanje i mrežnu reprodukciju glazbe, s kojima ćemo se detaljnije pozabaviti u ovoj recenziji.

Straga nalazimo bas-refleksne otvore, priključak napajanja, 3,5-milimetarski ulaz, optički izlaz, USB i LAN portove te konektor antene za DAB/DAB+/FM radijske postaje

Ako već nije jasno, Ottava f SC-C70 Mk2 nije samo glazbena komponenta – premda tako izgleda – već punokrvni sustav za reprodukciju zvuka, koji posjeduje vlastite zvučnike i pripadajuća pojačala, njih ukupno tri. Ako ga gledamo sprijeda, lijevo i desno od centralno pozicioniranog statusnog ekrana nalaze se po dvije spomenute zvučničke jedinice, koje reproduciraju pravi stereo zvuk i uspijevaju postići kakvu-takvu stereo separaciju, zato što su fizički ipak donekle razmaknute. Kako se radi o 2.1 sustavu, Ottava f SC-C70 Mk2 raspolaže još jednim zvučnikom. Riječ je o 12-centimetarskom subwooferu, orijentiranom prema dolje i posvećenom reprodukciji moćnih, mesnatih basova, kakve od sustava ove veličine definitivno nećete očekivati.

Tri ugrađena digitalna pojačala isporučuju dvaput po 30 W snage u prednje zvučnike (bas-srednjetonac i visokotonac), a subwoofer hrane s 40 W snage. Ta količina snage dostatna je za dnevne boravke prosječne veličine, kao i za sva druga mjesta gdje biste mogli poželjeti koristiti jedan takav glazbeni sustav, poput spavaće sobe ili ureda.

Mrežno orijentiran

Na stražnjoj strani Ottave f SC-C70 Mk2 nalaze se dva bas-refleksna otvora, konektor napajanja, analogni 3,5-milimetarski ulaz (AUX), optički ulaz (TOSLINK), USB i Ethernet portovi te antenski priključak. USB port namijenjen je spajanju vanjske memorije s glazbenim sadržajima. Podržani su formati MP3, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, AAC te DSD (2,8, 5,6 i 11,2 MHz). PCM zapisi mogu biti kvalitete do 32-bit/384 kHz. Ugrađena je i bežična mrežna kartica, koja podržava Wi-Fi standarde 802.11b/g/n/ac te se uredno povezuje na bežične mreže u 2,4 i 5-gigahercnom frekvencijskom pojasu.

Ottava f SC-C70 Mk2 dostupna je u crnoj i srebrnoj boji. U oba slučaja kućište joj je načinjeno od aluminija

Još jedan “izvor zvuka” na gornjoj je strani uređaja – radi se o CD playeru, koji se otvara pomicanjem okruglih vratašca u stranu. Postojanje CD svirača dobro će doći korisnicima koji još uvijek ponekad vole poslušati neki CD iz svoje kolekcije, a ne čine to toliko često da bi spajali vanjski CD svirač na optički ulaz. Optički ulaz ionako ćete koristiti za povezivanje Technicsova sustava s televizorom, jer on u tom slučaju funkcionira poput, uvjetno rečeno, vrlo naprednog soundbara.

Svi ostali mehanizmi reprodukcije glazbe, mahom bežični, integrirani su u sam uređaj. Oni su Google Chromecast, zacijelo najpraktičniji “dodatak” za bežično streamanje glazbe, zatim AirPlay 2, Bluetooth, Spotify Connect i DAB/DAB+/FM radioprijamnik. Od Bluetooth kodeka, podržani su samo najosnovniji, SBC i AAC, pa se može naslutiti kako Technics Bluetooth ne doživljava kao preferirani način korištenja svojeg glazbenog sustava. Tome unatoč, zato što govorimo o uređaju koji košta 7.200 kuna, podrška za naprednije kodeke aptX, aptX HD i LDAC, svakako se očekuje. Izostala je i podrška za MQA, no streamanje Deezerovih i Tidalovih lossless formata radi uredno.

Odozgo je ugrađen CD player, s dopadljivim načinom otvaranja ladice

Pripadajuća mobilna aplikacija također nudi internetski radio (koristi se servis Airable, koji sadrži sve relevantne domaće i brojne strane radijske postaje), kao i konektore za glazbene servise Tidal i Deezer, premda vas ništa ne sprečava da glazbu iz njih puštate pomoću službenih aplikacija, u kojima ćete Ottavu f SC-C70 Mk2 vidjeti na listi dostupnih zvučnika, zahvaljujući spomenutoj podršci za Chromecast. Štoviše, zbog toga što su službene aplikacije Deezera i Tidala dotjeranije i jednostavnije za korištenje no njihovi konektori unutar Technicsove aplikacije Audio Center, preko njih je ujedno preferirani način slušanja glazbe.

Robusno upravljanje

Daljinski upravljač nepotrebno je golem, ali za upravljanje ćete ionako najviše koristiti mobilnu aplikaciju

Ottava f SC-C70 Mk2 isporučuje se s nepotrebno golemim daljinskim upravljačem, koji može poslužiti za namještanje glasnoće, prebacivanje ulaza, preskakanje pjesama na CD-u i pristup postavkama sustava. Međutim, za upravljanje mnogo ćete češće koristiti mobitel, kako za castanje glazbe iz proizvoljnih glazbenih servisa, tako i za pristup svim drugim funkcijama sustava, za što se koristi aplikacija Technics Audio Center.

S dotičnom smo se posljednji put družili pretkraj prošle godine, kada smo testirali Technicsov manji i jeftiniji all-in-one sustav Ottava S SC-C50. Aplikacija se tada ponašala ćudljivo i kvarila je dojam o inače vrlo dobrom komadu hardvera. Sa zadovoljstvom možemo kazati da kod Ottave f SC-C70 Mk2 to nije slučaj. Audio Center se za čitavog testa ponašao poslušno i predvidljivo – nije gubio vezu sa sustavom, brzo je prebacivao ulaze, uredno je upravljao glasnoćom zvuka te je cjelokupno korisničko iskustvo činio sasvim ugodnim. Teško je reći je li za to zaslužan hardver u Ottavi f SC-C70 Mk2, ili su pokrpani softverski nedostaci ranijih verzija aplikacije – skloniji smo vjerovati u potonje, što bi značilo da je i Technicsova jeftinija Ottava S SC-C50 izgubila svoje najisturenije mane.

Početna konfiguracija sustava može se obaviti na dva načina, pomoću aplikacije Audio Center, ili Googleove aplikacije Home, koja će vas odmah nakon uključenja obavijestiti kako je prepoznala uređaj s kojim zna surađivati. U nekoliko jednostavnih koraka pobrinut će se da ga bežično umreži, pridoda željenoj prostoriji (sami birate kako će se ona zvati) i deklarira kao mrežni zvučnik, koji potom postaje vidljiv i upotrebljiv u svim glazbenim servisima.

Glavni ekran aplikacije podijeljen je na tri sekcije: Streaming, Device i Home Network. U kategoriji Streaming biramo internetske servise kojima želimo pristupiti unutar same aplikacije (internetski radio, podcastovi, konektori za Deezer i Tidal). Kategorija Device služi odabiru ulaza – tu nam se nude CD, USB, DAB/DAB+, FM, AUX, OPT i Bluetooth. Najzad, kategorija Home Network sastoji se od opcija Music Server i Music on this device. Prva pristupa glazbi koju unutar kućne mreže dijelimo preko DLNA servera, a druga zvučnim zapisima pohranjenim na mobitelu.

Na lijevoj strani prednjeg statusnog ekrana našlo se mjesta za ugradnju 3,5-milimetarskog izlaza za slušalice

Tab Favourite služi brzom pristupu sadržajima koje smo označili zvjezdicom, njih maksimalno devet. To mogu biti DAB/DAB+/FM postaje, sadržaji na USB-u, internetske radijske postaje, podcastovi te sadržaji na Tidalu i Deezeru, uz pretpostavku da smo do njih došli preko aplikacije Audio Center, a ne službenih aplikacija tih servisa. U praksi ćete tu dodati omiljene radijske postaje, i jednim dodirom natjerati Ottavu f SC-C70 Mk2 da ih zasvira.

Tab Room namijenjen je multiroom načinu korištenja, dakle koristi se u situacijama kad raspolažemo s više Technicsovih all-in-one glazbenih sustava, kako bismo se prebacivali između njih i određivali što će na kojem svirati.

Najzad, tu su brojne postavke sustava, u kojima možemo namještati na koje dane, u kojim vremenima i koje sadržaje će automatski reproducirati, kad će se automatski isključiti (sleep), kolika će biti svjetlina prednjeg ekrana i – kako će zvučati. Određivanju akustičkih karakteristika namijenjeni su izbornici Tone control, gdje možemo određivati razinu basa, srednjih i visokih frekvencija (skala je ±10), te Space Tune. Tehnologija Space Tune namijenjena je optimizaciji zvuka prema prostoriji u kojoj se sustav nalazi. Konkretan položaj u prostoru možemo odabrati ručno (blizina zida, kut sobe ili slobodni prostor), ili prepustiti sustavu da, pomoću ugrađenog mikrofona i serije testnih signala, ispita prostor te kreira optimalni akustički profil. Prilikom testiranja, Space Tune u nekolicini nam je prostorija bio iznimno koristan za obuzdavanje basa, a bez gubitka živosti i bogatstva zvuka.

S obzirom na kompaktne gabarite sustava, koji nije širi od klasične linijske komponente, kvaliteta zvuka iznimno je dobra. Zvuk je čist, zadovoljavajuće detaljan, neočekivano širok, ali i pun energije, ponajviše zahvaljujući zaista mesnatom i udarnom basu, koji reproducira ugrađeni subwoofer. Premda ovo definitivno nije rješenje koje zagriženim slušateljima može zamijeniti pravi hi-fi sustav, čak će i takvim korisnicima odlično poslužiti kao sekundarni, iznimno kompaktni sustav, koji će postaviti u spavaću sobu ili ured te u jednom potezu riješiti problematiku ozvučenja odabrane prostorije. Treba tek istaknuti da Technicsov sustav nije pogodan za slušanje iz neposredne blizine. Na udaljenosti od jednog metra ili manje, gubi se osjećaj širine zvuka, a samim time i cjelokupni doživljaj biva mnogo manje dojmljiv. No kad mu date prostora da se razmaše, mnogi vaši gosti neće ni biti svjesni da glazba dopire iz kompaktnog, metalnog kvadra, smještenog ispod televizora.