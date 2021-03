JBL Quantum 100 i Quantum 400 - Svirači među igračima

JBL-a se obično sjetimo kad nam je na pameti slušanje glazbe, no tvrtka je nedavno svoju ponudu proširila i na headsetove za igrače

Iz pogona tvrtke JBL, poznate po svojim rješenjima za sve tipove zaljubljenika u glazbu, na naše je stolove sletio par uređaja za igrače. Radi se o analognom headsetu Quantumu 100 i USB modelu Quantum 400, koji predstavljaju neke od najjednostavnijih gejmerskih uređaja tog tipa, a s cijenama od 319, odnosno 799 kn, konkuriraju uređajima najnižeg i srednjeg cjenovnog razreda.

Iako su cijenama prilično daleko jedan od drugoga, ti headsetovi dijele mnogo. Načinjeni su od identičnih materijala i oblikovani u identičnim kalupima.

Štoviše, čitava linija Quantum nudi čak šest drugih headsetova, koji se međusobno razlikuju prije svega prema dodatnim mogućnostima i načinima povezivanja (izuzev modela Quantum 50, koji je in-ear izvedbe). Ovo su gejmerski headsetovi razumnih gabarita, ni preveliki niti premali, koji svojom vanjštinom djeluju poput kakvih studijskih slušalica. Uređaji su načinjeni od lagane crne plastike, s vrlo malo detalja koji upadaju u oči.

Jeftiniji model, Quantum 100, na vanjskom dijelu svojih slušalica ima urezani amblem tvrtke, obojen sjajnim premazom, dok je taj amblem na skupljem modelu, Quantum 400, osvijetljen.

Okviri oba headseta identični su, a skuplji se može pohvaliti tek nešto većim jastučićem na donjoj strani naglavnog nosača, iako su oba uređaja na glavi podjednako udobna. Tome pridonose vrlo meki jastučići, obloženi umjetnom kožom. Oni su na modelu Quantum 400 nešto deblji, no to ne utječe drastično na njihovu udobnost. Headsetovi su na glavi vrlo laki. Model Quantum 100 ima odvojivi mikrofon te bez njega teži svega 210 grama, dok skuplji model Quantum 400 ima sklopivi mikrofon, pa teži oko 270 grama bez kabela. To je više nego prihvatljivo, pa smo za vrijeme testiranja često potpuno zaboravili da uređaje imamo na glavi, pogotovo jer tamo stoje bez neočekivanog klimanja.

Kvaliteta izrade oba headseta dobra je, no spojevi između zaokretnih nosača slušalica i okvira slaba su im točka. Ti spojevi krckaju i pucketaju prilikom savijanja, pa bismo na njima rado vidjeli metalna ojačanja, ili nešto slično.

JBL Quantum 100

Specifikacije Izvdeba Naglavni, over-ear Driveri / Impedancija 40 mm, 32Ω Vrsta priključka 3,5 mm TRRS + TRS adapter Masa 210 g (bez mikrofona i kabela) Jamstvo 2 godine

Model JBL Quantum 100 analogni je headset s neodvojivim TRRS kabelom, koji izlazi iz njegove lijeve slušalice. Takav kabel omogućuje povezivanje headseta s mobilnim uređajima i kontrolerima za konzole, a da ima priloženi 3,5 mm TRRS na TRS adapter sa splitterom, mogli bismo ga koristiti i na PC-ju. Budući da odgovarajući splitter nije priložen u kutiji, trebat ćete ga kupiti odvojeno – uz pretpostavku da Quantum 100 planirate spajati u uređaj koji koristi odvojeni ulaz i izlaz za zvuk.

Na lijevoj slušalici ovog headseta nalaze se kotačić za analogno podešavanje glasnoće te prekidač za utišavanje mikrofona, a tu je i nestandardni utor za odvojivi mikrofon. Unutar slušalica nalaze se 40-milimetarski driveri, vrlo očito konfigurirani specifično za igrače. Zvuk koji puštaju vrlo je naglašenog basa, no istodobno razmjerno čistih srednjih tonova. To osigurava ugodne eksplozije u igrama, uz dobro pozicioniranje izvora zvuka. Visoki tonovi nisu osobito dobri, i na većoj glasnoći može se dogoditi da puknu. Ipak, to se ne događa često, i ukupan dojam koji je ovaj headset ostavio na nas za vrijeme igranja omiljenih igara, vrlo je dobar.

Kontrole zvuka na oba su headseta smještene na lijevu slušalicu, no jeftiniji je model, očekivano, nešto slabije opremljen

Za gledanje filmova headset je podjednako dobar, no za glazbu ga ne bismo preporučili. Za tu mu namjenu nedostaje preciznosti, no za nezahtjevne korisnike odradit će i taj zadatak. Zapravo, odradit će ga mnogo bolje nego većina sličnih uređaja usporedive cijene.

Mikrofon na ovom headsetu solidan je. Hvata razmjerno prirodan zvuk, no na maksimalnoj glasnoći ima određen šum, koji može smetati. Postavljen na 80% glasnoće, mikrofon se ponaša mnogo bolje, pa bismo ga bez problema koristili za videopozive, uvjereni da sugovornicima neće smetati.

JBL Quantum 100 svakako je uređaj o kojem bi igrači koji ne žele potrošiti mnogo novca trebali razmisliti. Udoban je, performanse su mu dobre, i dopadljivo izgleda. Ako ne želite potrošiti mnogo novca, a želite sposoban gejmerski headset, ovo bi trebao biti jedan od konkurenata.

JBL Quantum 400

Specifikacije Izvdeba Naglavni, over-ear Driveri / Impedancija 50 mm, 32Ω Vrsta priključka USB, 3,5 mm TRRS Masa 270 g (bez kabela) Jamstvo 2 godine

Lijeva slušalica skupljeg brata JBL obitelji opremljenija je, pa se na njoj osim kotačića za digitalno podešavanje glasnoće nalazi kotačić za analogno podešavanje omjera glasnoće između dva izvora zvuka (o tome nešto kasnije), te prekidač za isključivanje mikrofona, analogni TRRS utor, te utor za USB-C kabel. Quantum 400 možemo koristiti kao analogni headset (ako se igramo na konzolama ili mobilnim uređajima), te kao USB headset, ako ga koristimo na PC-ju. Računalo će ovaj uređaj prepoznati kao dva izlaza, što je vrlo korisno ako za komunikaciju s prijateljima koristite Discord, odnosno ako streamate ili snimate gameplay videa. U tim slučajevima zvuk iz igre i Discorda potpuno su odvojeni i možemo im individualno podešavati glasnoću ili ih individualno snimati.

Slušalice na ovim headsetovima nisu predimenzionirane, no mogu pokriti čak i veće uši

Quantum 400 za reprodukciju zvuka također koristi 50-milimetarske drivere uobičajenih specifikacija. Osim sterea, ovaj headset ima i podršku za virtualni višekanalni zvuk. U kojem ga god načinu rada koristili, Quantum 400 ima solidne performanse. Nešto naglašeniji bas ugodan je za vrijeme igranja igara i gledanja akcijskih filmova, no uređaj koči ako ga koristimo za slušanje glazbe (osim ako volite deep house, jasno). U igrama je uz virtualni surround i bez njega lako precizirati gdje se nalaze protivnici, a za razliku od jeftinijeg uređaja, ovaj solidno reproducira i visoke tonove, odnosno ne pokazuje znakove pucanja ili nečeg sličnog.

Mikrofon je na ovom headsetu nešto lošiji od onog na analognom modelu, no samo ako ga koristimo u USB načinu rada. U analognom načinu rada mnogo je bolji. Kad je spojen USB-om, headsetov mikrofon hvata nešto hladniji i neprirodan glas. Ovo ne znači da je loš ili nejasan, jer nije, no voljeli bismo da je topliji. Za ćaskanje s prijateljima ili poslovnim partnerima bit će OK.

Ono što neće biti OK je njegova cijena. Naime, za 799 kuna koliko ovaj uređaj košta na domaćem tržištu može se pronaći bolje, a njegova je cijena još manje prihvatljiva kad u obzir uzmemo činjenicu da više nego dvostruko jeftiniji brat pruža tek nijansu lošije performanse. Ugrađeni mikser i podrška za više platformi veliki su plus, no u konačnici Quantum 400 ipak ne vrijedi toliko više od svog brata.

JBL Quantum 100 Solidne performanse

Udobnost

Elegancija Spojevi nosača slušalica i okvira ne ulijevaju povjerenje

Ne dolazi s 3,5 milimetarskim TRRS na TRS splitterom Zvuk 7 Udobnost 9 Mikrofon 8 Kvaliteta izrade 7 Isplativost 8 UKUPNI DOJAM 8