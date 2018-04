Tt eSports Nemesis Switch Optical RGB - Transformer u šaci

SPECIFIKACIJE Tip senzora PixArt PMW 3360 (12.000 DPI) Broj tipki 8-12 (istovremeno), 16 (ukupno) Masa 100 g Kabel 1,8 m (opleteni) Jamstvo 2 godine

Mnogi proizvođači računalne periferije žele se istaknuti raznim inovacijama, no rijetko kome to zaista pođe za rukom. Gejmerski miš Nemesis Switch Optical RGB u tome uspijeva, što zbog zanimljivog dizajna i patentiranih inovacija, što zbog svoje pristupačne cijene. Već nakon prvog pogleda na Nemesis primjećujemo da on svojim dizajnom neodoljivo podsjeća na Razerovu Nagu, od koje je gotovo upola jeftiniji. Lijeva i desna tipka miša konkavnog su oblika, a izrađene su od mat plastike, ugodne na dodir. Ispod nje nalaze se kvalitetni Omron prekidači, za koje je predviđen vijek od 50 milijuna okidanja. Dno miša produženo je s lijeve strane, što će vam dati dobar oslonac za palac pa tijekom igranja neće biti nehotičnog zapinjanja za podlogu. Zbog pozicije tipki koje se nalaze samo s lijeve strane, prilagođen je dešnjacima, a ergonomijom će najbolje odgovarati korisnicima manjeg do srednje velikog dlana. Desni bok miša nema tipke, plastičan je i pomalo hrapav.

Bočne tipke mogu imati pregršt postavki koje mijenjamo pomoću četiri vertikalna klizača s po jednom ili dvije tipke

Što se spomenute patentirane inovacije tiče, Nemesis se doista ističe personalizacijom tipki. Poput Transformera, daje nam mogućnost odabira tipki koje želimo koristiti na lijevom boku. Naime, kad iz donje strane miša izvučemo plastični modul, otključava se mogućnost prilagodbe bočnih tipki. Tipke su raspoređene na četiri vertikalna “kotačića”, od kojih se svaki od njih okreće zasebno i tako nam daje mogućnost da na to mjesto postavimo jednu ili dvije tipke. To korisniku daje mnoštvo varijacija s minimalno četiri, a maksimalno osam bočnih tipki.

Dobro izvedeno RGB osvjetljenje nalazi se na poleđini (logotip), oko kotačića i uz bočne tipke, a jedina zamjerka je gubitak reda rasvjete prilikom postavljanja bočnih tipki u minimalističku konfiguraciju od njih četiri. Zbog količine tipki, Nemesis će poboljšati igraće iskustvo, prije svega u MMO i MOBA naslovima. Ipak, kad je to u pitanju, doista je svestran, jer je u njega ugrađen PixArtov senzor PMW 3360, ponajbolji optički senzor današnjice, koji krasi praktički savršena preciznost, bez neželjene akceleracije, što je neizmjerno bitno igračima FPS-ova. Uz transformerski segment, na dnu miša su i tri teflonske nožice za glatko klizanje po podlozi. Vanjski prsten kotačića je gumiran, a njegova rotacija je ugodna i dobro balansirana. Valja napomenuti da kotačić nema mogućnost nagiba u stranu, pa nećete moći skrolati ulijevo ili udesno. Ispod kotačića postavljena je tipka namijenjena promjeni korisničkih profila. Kabel miša, dužine 1,8 metara, uvjerljivo je učvršćen i opleten. Uza sve te finese, Nemesis nije opremljen dodatnim utezima pa mu ne možemo mijenjati masu od razumnih 100 grama.

Softverske mogućnosti

Tt eSports Command Center Pro nudi sve mogućnosti potrebne za profesionalno igranje

Nemesis nas nije razočarao niti kada je u pitanju softverska podrška. Apsolutno sve tipke miša su programabilne, korištenjem softvera Tt eSports Command Center Pro. Dotični nam pruža mnoštvo opcija, poput promjene DPI-ja (100-12.000) u koracima od 100, vremena odziva tipki (8-32 milisekunde) te frekvencije uzorkovanja USB sučelja (125-2.000 Hz). Snimanje makro naredbi upotpunjeno je mogućnošću odgode izvršenja akcija (u milisekundama) i naknadnim uređivanjem snimljenih kombinacija tipki. Kvalitetan softver omogućuje čak i prilagodbu senzora vašoj podlozi i podešavanje lift-off distancea. Tu također mijenjamo postavke RGB osvjetljenja. Ponuđeno je devet efekata u 16,7 milijuna boja, koje možete mijenjati zasebno za logotip, kotačić i bočne tipke. Uza sve to, osvjetljenju možete mijenjati smjer, brzinu, intenzitet, uzorak, a možete i kreirati svoj redoslijed boja za efekte. Sve te postavke spremamo na jedan od ponuđenih pet profila. Nemesis sadrži memoriju koja se koristi za spremanje navedenih profila, tako da za korištenje miša na drugim računalima nećete trebati spomenuti softver.

Nemesis Switch Optical RGB ostavlja izrazito pozitivan dojam. To je miš na koji se konkurencija, s obzirom na njegovu cijenu i mogućnosti prilagodbe, može samo ugledati.