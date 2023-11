Vasco Translator V4 - džepni uređaj za prevođenje do 108 jezika

SPECIFIKACIJE Ekran 5" (576x1.440) Procesor Quad-core MediaTek RAM/ROM 2 GB / 32 GB Povezivost 4G, WiFi (2.4 Ghz) Baterija 2.400 mAh Dimenzije i masa 149 x 55 x 10mm, 134 g Jezici 108 (prijevod fotografija)

76 (glasovno prevođenje)

90 (prijevod teksta)



Što to ima 5-inčni zaslon na dodir, nekoliko namjenskih tipki na bočnoj strani, gumirano kućište, notifikacijske LED-ice, kameru s bljeskalicom na stražnjoj strani te može, među ostalom, prevoditi rečenice i fotografije? Mnogi će pomisliti da je riječ o nekakvom izrazito kompaktnom mobitelu s Google Prevoditeljem, ali ne, riječ je o pametnom uređaju za prevođenje.

Konkretnije rečeno, radi se o uređaju Vasco Translator V4 koji se posljednjih tjedana našao i u našim rukama na opsežnom testiranju. Pametni prevoditelj, kako ga naziva poljski proizvođač u svojim materijalima, dolazi u povećoj i kvalitetnoj kutiji koja sadržava sve što je potrebno za njegovo korištenje – zaštitnu maskicu, detaljna uputstva i ostalu papirologiju, USB Type-C kabel za punjenje, strujni adapter te vezicu da ga stavite oko zapešća.

Pakiranje uređaja Vasco Electronics V4. Foto: Vasco Electronics

Robustan dizajn za avanturistička putovanja

Prvim pogledom na Translator V4, može se primijetiti da ima neobičan i pomalo izduženi oblik. Kućište mu je gumirano, što pridonosi osjećaju izdržljivosti, ali to ga ne čini otpornim na packe od prstiju stoga smo odmah stavili prozirnu zaštitnu maskicu koja se dobije u pakiranju. S desne bočne strane nalaze se tri tipke. Prva po redu odozgora služi za uključivanje i isključivanje, dok su druge dvije svojevrsni prečaci za prevođenje.

S lijeve bočne strane smjestile su se tipke za pojačavanje i smanjivanje zvuka, utor za SIM karticu, dok je na dnu zvučnik i priključak za punjenje, a na vrhu notifikacijske LED-ice i još jedan zvučnik. Iako smo već prije spomenuli izdržljivost, napomenut ćemo kako je Translator V4 otporan na prašinu, prskanje vodom, kišu i udarce, što ga čini idealnim za one koji vole ići na ekstremnije destinacije.

Budući da je ovo uređaj s konkretnom namjenom, postavljanje je poprilično jednostavno, kao i sučelje. Pri prvom uključivanju, na 5-inčnom zaslonu rezolucije 576 x 1.440 potrebno je odabrati jezik sučelja i za svega nekoliko trenutaka prikaže se početni zaslon sa svega šest odjeljaka od kojih je jedan za postavke. Na dnu se nalaze dvije tipke za navigaciju, jedna koja vraća natrag i jedna koja vraća na početni zaslon, dok se povlačenjem prsta od vrha prema dolje otvara ladica s brzim postavkama.

Jezici sučelja arapski, bugarski, katalonski, kineski (pojednostavljeni), hrvatski, češki, danski, nizozemski, engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo), engleski (Sjedinjene Države), finski, francuski (Francuska), njemački, mađarski, talijanski, japanski, norveški (bokmol), poljski, portugalski (Portugal), rumunjski, ruski, slovački, španjolski (Španjolska), švedski, ukrajinski

Proizvođač ne navodi puno detalja kad je riječ o specifikacijama, jer to na koncu i nije toliko relevantno kod ovakvog uređaja. Na njihovoj službenoj stranici stoji da je Translator V4 pogonjen neimenovanim četverojezgrenim MediaTekovim SoC-om uparenim s 2 GB RAM-a i 32 GB interne memorije. U našem testiranju sve je funkcioniralo sasvim glatko, tako da po pitanju specifikacija nemamo zamjerke.

Prevođenje do 108 jezika

Sad kad smo ove tehničke stvari spomenuli, vrijeme je da se bacimo na prevođenje. Naime, ovaj uređaj sadržava četiri načina za prevođenje – Razgovor, Fotografija, Tekst i Grupni razgovor. Prvi način, onaj za glasovno prevođenje, funkcionira baš onako kako i vjerojatno zamišljate. Ima mogućnost glasovnog prevođenje 76 jezika, a povezan je i s onim bočnim tipkama koje smo ranije spomenuli.

Cijeli taj način prevođenja zamišljen je, kao što mu i naziv nalaže, za razgovor. Dakle, potrebno je odabrati jezik kojim govorimo mi te jezik kojim govori sugovornik. Klikom na ikonicu mikrofona ili pak na tipku s desne strane, aktivirat će se mikrofon koji preslušava prvo odabrani jezik. Tada je potrebno govoriti ili pustiti našeg sugovornika da govori, ovisno o situaciji.

Vasco Translator V4 automatski će prevesti ono što je rečeno te će to kod većine jezika automatski biti dostupno i za preslušavanje. Sve što je rečeno zapisano je i u obliku chata. Budući da smo mišljenja kako će upravo ovaj razgovorni način prevođenja biti najčešće korišten u stvarnom svijetu, njega smo najviše i testirali. Prema našem iskustvu, možemo reći da takvu vrstu prevođenja Vascov uređaj obavlja poprilično korektno i brzo.

Lako prepoznaje govor čak i u bučnijim situacijama, a iako smo mislili da će se mučiti s nekim hrvatskim dijalektima, to nije slučaj (naravno, u to ne ubrajamo ulični sleng). Međutim, Vasco Translator V4 ima poteškoća ako sugovornik priča sporo ili zamuckuje, jer može samostalno zaključiti da je dio razgovora gotov i odmah se baciti na prevođenje. No, vjerovali ili ne, funkcionira izvrsno ako sugovornik pjeva ili repa, što nas je ugodno iznenadilo.

Snimili smo za ilustraciju kratku konverzaciju s njemačkim i francuskim sugovornicima:

Fotografije i prijevod tekstova

Nadalje, drugi način prevođenja, onaj za fotografije, može biti koristan za prijevod, primjerice, jelovnika u restoranu ili kojekakvih plakata na koje ćete naići u nekoj stranoj zemlji. Kako bi funkcionirao, potrebno je usmjeriti kameru uređaja na ono što želimo prevesti. Slika je nešto lošije rezolucije, ali se prijevod i dalje vrlo lako može iščitati. Za razliku od glasovnog prevođenja, Vasco Translator V4 podržava čak 104 jezika za prijevod fotografija.

O trećem, odnosno tekstualnom načinu prevođenja, nema se mnogo za reći. Radi se o funkciji koja omogućuje prevođenje teksta kojeg ručno napišete, a može prevesti i nešto što ste rekli, pa nas je jako podsjetila na Google Prevoditelj. Iako dobro zamišljeno, pisanje teksta nije tako jednostavno zbog neobičnog omjera slike, čak i ako imate manje prste. Tipkovnica je poprilično mala i stisnuta, ali zato postoji mogućnost diktiranja. Ovaj način prevođenja, inače, podržava 90 jezika.

Grupni razgovori i tečajevi jezika

Posljednji način prevođenja zapravo služi kao grupni razgovor te omogućuje korisnicima Vasco Translatora da zajedno razgovaraju. Svaka poruka koja se pošalje unutar chata, bit će automatski prevedena na jezik koji je na početku odabran. Usprkos tome što možemo shvatiti ideju iza ovoga, mišljenja smo da to i nije toliko jasno implementirano. Korisnici bi za pridruživanje grupnom razgovoru trebali skenirati QR kod ili upisati određenu kombinaciju brojeva. To u praksi znači da je svaki chat u nekom smislu privatan i da ga je teško pronaći.

Uz navedene načine prevođenja, Vasco Translator V4 ima i odjeljak za učenje jezika prigodno i jednostavno nazvan „Učenje“. Unutar tog odjeljka, moguće je izabrati 28 tečajeva jezika koji se temelje uglavnom na vokabularu. Učenje se obavlja tako da vam se prikaže riječ na hrvatskom, pa zatim na jeziku kojeg učite uz zvuk izgovora. Nakon toga, potrebno je odabrati ikonicu male žarulje koja označava „ne znam“ ili ikonicu velike žarulje koja označava „znam“.

Mogućnost „džepnog“ učenja jezika nije loša ideja, ali je u ovom slučaju poprilično nedefinirana pa tako i bespotrebna. Primjerice, ako se odabere arapski ili pak ruski, a pritom ne znate arapsko pismo ili rusku ćirilicu, bit ćete u potpunosti izgubljeni jer nema uopće dijela koji vam pojašnjava kako se to čita. Lekcije su, također, „in medias res“ bez puno smisla. Iz tog razloga, za ovakvu vrstu učenja jezika radije preporučujemo korištenje aplikacija poput Duolinga.

Besplatan i neograničen internet

Kako bi prevođenje funkcioniralo, a na koncu i tečajevi jezika, potrebna je internetska konekcija. Srećom, to je nešto o čemu korisnici ne moraju brinuti, jer Vasco Translator V4 dolazi s međunarodnom SIM karticom koja osigurava neograničeni i besplatan pristup Internetu u gotovo 200 država svijeta. Cijeli popis zemalja u kojima će ova SIM kartica raditi, možete pogledati na ovoj poveznici.

Što se tiče baterije, ona ima kapacitet 2.400 mAh te možemo ovako „odokativno“ reći da se relativno brzo puni i da bez problema može izdržati nekoliko aktivnih dana korištenja Translatora. Pohvaljujemo što su tijekom punjenja uključene notifikacijske LED-ice koje tako obavještavaju je li uređaj napunjen ili nije.

Zaključak

Sve u svemu, Vasco Translator V4 zanimljiv je uređaj koji može dobro poslužiti onima koji često putuju negdje gdje se slabije govori engleski jezik. Usprkos tome što gotovo svaku funkciju nudi i konvencionalni pametni telefon, ovaj uređaj za prevođenje ima svoje prednosti, poput izdržljive izrade, solidne autonomije, lakšeg rukovanja na terenu i naravno besplatne internetske konekcije u velikom broju zemlja. No, uz cijenu od 389 eura, teško ga je preporučiti nekome tko bi ga koristio vrlo rijetko. Idealan i isplativ je za osobe koja puno putuju svijetom, često mijenjaju destinacije ili borave u zemljama u kojima se teško sporazumjeti bez znanja domicilnog jezika i poznavanja lokalnog pisma.