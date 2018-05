Wacom Cintiq Pro 24

SPECIFIKACIJE Tip Interaktivni monitor s olovkom Ekran 24” (3.840x2.160), IPS Dimenzije 677 x 394 x 47 mm Težina 7 kg

Wacom, tvrtka koja je umalo sinonim za grafičke tablete, najčešće namijenjene profesionalcima, predstavila je dva nova interaktivna ekrana dijagonale 24 i 32 inča, a na testu nam se našao manji 24-inčni model. Kao što mu i ime govori, Wacom Cintiq Pro namijenjen je profesionalcima, ilustratorima, 3D umjetnicima i inima koji su za svoj glavni alat spremni izdvojiti skoro 18.000 kuna, koliko Wacom traži za ovaj uređaj.

Iako se radi o manjem ekranu iz nove serije, njegove dimenzije i masa neće vas ostaviti ravnodušnima prilikom raspakiravanja. Težak je solidnih sedam kilograma, a iako se radi o 24-inčnom ekranu, zbog širokih rubova ukupne dimenzije tableta iznose 68 x 39 centimetara. U kutiji ćete primijetiti i brojne kabele koji odgovaraju novoj lepezi priključaka. Wacom je odgovorio na prigovore korisnika ranijih modela tako da se Cintiq Pro na Macove ili Windows PC može spojiti samo jednim USB-C kabelom ili kombinacijom standardnog USB kabela te DisplayPort ili HDMI kabela. Kućište ekrana ima ugrađene nožice koje ekran naginju pod kutom od 20°, a na bokovima se nalaze ukupno četiri USB priključka i 3,5-milimetarski audio port. Povezivanje se u našem slučaju svelo na spajanje DisplayPort i USB kabela te skidanja i instalacije drivera sa Wacomovih stranica.

Interaktivna mapa za crtanje

Prva stvar koja upada u oko nakon uključivanja, impresivni je IPS 4K ekran (3.840 x 2.160 piksela), za koji Wacom tvrdi da pokriva 99% Adobeova RGB spektra. Razlika u odnosu na ranije modele, kako u prikazu boja, tako i u ujednačenosti svjetline na cijeloj površini ekrana, lako je vidljiva. Ovdje želimo naglasiti da za preciznije biranje boje ekran treba gledati potpuno okomito. Razlog tome je nova površinska obrada ekrana, koja mu daje hrapavost ili zrnatost, kako bi se prilikom povlačenja pena dobio osjećaj crtanja po papiru. Zrnatost ekrana lomi svjetlo kada se u ekran gleda pod kutom pa boje na ekranu izgledaju nešto bljeđe nego kad se gledaju okomito.

Poklopac na poleđini ne skriva samo priključke za napajanje i video, nego je to i prostor za Wacom Cintiq Pro Engine – modul koji Cintiq interaktivni ekran pretvara u samostalno računalo, opremljeno procesorima Intel i5 ili Xeon i grafikom NVIDIA Quadro. Kupuje se, naravno, odvojeno

U paketu sa Cintiqom Pro 24 dolazi prošle godine predstavljeni Wacom Pro Pen 2 s deklariranih 8.000 razina detekcije pritiska. Nismo baš sigurni da smo u stanju detektirati stoji li ta tvrdnja, ali kombinacija Pro Pena 2 i novog hrapavog ekrana zaista pruža dosad najuvjerljiviji doživljaj crtanja na nekom tabletu koji smo imali prilike iskusiti. Zumiranje i zakretanje omogućeno je multitouch kretnjama prstiju, a posebno nas se dojmilo to što je efekt paralaksa – kako se naziva zaostajanje prikaza traga ne ekranu za fizičkom kretnjom olovke na ekranu – smanjen gotovo do neprimjetnosti. Nije još na razini koju pruža kombinacija Apple Pencila i iPada Pro, ali nije ni daleko od toga.

Unutrašnjost postolja za Pro Pen 2 skriva brojne alternativne nastavke koji simuliraju različite vrste olovki

Oni koji su neko vrijeme radili na ovom tipu alata znaju kakva je gnjavaža povremeno posezanje za tipkovničkim kraticama, pogotovo ako na radnom stolu imate ekran dimenzija Cintiqa Pro. Zbog toga se u paketu nalazi i daljinski upravljač sa 17 programabilnih tipki, koji se magnetski hvata na lijevi ili desni rub ekrana. Prilagođavanje tog praktičnog dodatka vašim potrebama i navikama zahtijeva određeni trud i vrijeme, ali isplati se, jer u većini slučajeva može potpuno zamijeniti tipkovnicu.

Već smo pomislili da je kod Cintiq Proa sve pozitivno, no tada smo shvatili da je u tihoj sobi uređaj razmjerno bučan, i to pri defaultnoj svjetlini od 50%. Povećavanje svjetline prema 100% dovodi do skoro nepodnošljive buke. Sumnjamo da ćete ikad trebati svjetlinu od 100%, ali za obradu fotografije povećavanje prema 70% rezultirat će osjetnim povećanjem buke ventilatora. Ako radite u uredu, to vam vjerojatno neće biti osobito važno, ali za kućne dizajnere, pogotovo one koji najradije rade u potpunoj tišini, buka Cintiqa Pro predstavljat će problem.

Sumnjamo da će cijena od 17.867 kuna biti mamac povremenim izletnicima u svijet digitalne umjetnosti, ali profesionalci koji se bave ilustracijom, 3D-om ili obradom fotografije i žele veliki ekran visoke razlučivosti s vjernim prikazom boje, precizan i brz odziv prilikom crtanja, a uz to i kombinaciju kvalitetne olovke i obrađene površine po kojoj se crta, teško će pronaći bolji alat od ovog.