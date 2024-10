Welock Smart Lock (Touch41) - Prstom do otvorenih vrata

SPECIFIKACIJE Tip Pametna brava Način otključavanja Otisak prsta, RFID kartice, mobilna aplikacija Podržana debljina vrata 50-100 mm Cilindar Euro (standardni) Zaštita IP65 Napajanje 3x AAA baterija, Micro-USB Jamstvo 2 godine Dojam Odlična pametna brava s pouzdanim čitačem otiska prsta i širokom kompatibilnošću s vratima budućih domaćih korisnika

POPUST ZA ČITATELJE BUGA Za čitatelje Buga Welock je pripremio promotivni kod, kojim se cijena Welock Smart Locka (Touch41), s uključenom dostavom, spušta na 132 eura. Kliknite na ovaj link te prije zaključenja narudžbe unesite kod AHS57. Napominjemo kako se proizvod šalje iz europskog skladišta pa na hrvatske adrese stiže unutar nekoliko dana, bez carinskih ili ikakvih drugih troškova. Kod je aktivan do 15. listopada.

Fundamentalni problem, na koji će nabasati svatko tko odluči kupiti pametnu bravu za svoj dom, jest kompatibilnost s vratima. U obzir valja uzeti niz faktora, poput debljine vrata, vrste cilindra, udaljenosti cilindra od ruba vrata, tipa mehanizma za zaključavanje, te postojanja kvake s obje ili samo s unutarnje strane. Mnogi će se u svemu tome pogubiti, a ubrzo nakon toga i odustati od kupnje, jer ne radi se o nečemu što se kupuje "na blef", s obzirom na to da pametne brave redovito koštaju 200 ili više eura.

Welock Smart Lock nastoji se nametnuti upravo takvim kupcima, koji ne žele razbijati glavu s pitanjem kompatibilnosti. Brava je, naime, izvedena tako da eliminira većinu navedenih faktora iz jednadžbe. Dolazi s vlastitim cilindrom i prihvatima s obje strane vrata, pa je posve svejedno imate li trenutačno kvaku s jedne ili obje strane vrata, jer će se, nakon ugradnje Welockove brave, vrata moći otvoriti s obje strane. Također, manje-više svejedno je koliko su vam vrata široka; cilindar se s obje strane može raširiti i stisnuti u rasponu od nekoliko centimetara, pa je pametna brava iskoristiva za sva standardna, ali i poprilično debela, protuprovalna vrata, poput onih na koja smo ju, za potrebe testa, ugradili. Službeno su podržane debljine vrata od pet do deset centimetara. Uz sve to, Welock Smart Lock uredno funkcionira s vratima koja nije dovoljno samo otključati, već prije otvaranja treba učiniti još jedan djelomični okret ključa i pogurnuti ih naprijed.

Ako vam vrata imaju standardni europski cilindar, odnosno rupu za njega, te je on od ruba vrata odmaknut barem 40 milimetara, koliko je potrebno da unutarnji i vanjski prihvati ostanu unutar granica vrata, Welock Smart Lock sigurno ćete moći ugraditi i koristiti.

Instalacija bez bušenja

Ako nikad u životu niste promijenili cilindar na vratima, za instalaciju i početnu konfiguraciju Welock Smart Locka trebat će vam otprilike pola sata. Ako jeste, to vrijeme skraćuje se na desetak minuta, vjerojatno i manje.

Postupak se sastoji od uklanjanja postojećeg cilindra, koji je za vrata fiksiran jednim dugačkim vijkom, te umetanja i fiksiranja Welock Smart Locka, tako da srebrni prihvat, koji je inicijalno potrebno ukloniti, dođe s unutarnje strane vrata, a onaj s tipkom i čitačem otiska prsta, logično, s vanjske. Nakon prvog umetanja, potrebno je procijeniti treba li neku stranu cilindra razvući. Ako vam rupa za fiksiranje cilindra ne doseže do otvora za vijak, razvući ćete vanjsku stranu cilindra, a u slučaju da vam je prekratak dio cilindra na koji biste trebali fiksirati unutarnji prihvat, rastegnut ćete s te strane. Vanjska strana cilindra može se razvući 15 milimetara, a unutarnja 30 milimetara, pa se tako postiže spomenuta kompatibilnost s vratima debljine do 10 centimetara.

Nakon namještanja duljina i fiksiranja unutarnjeg prihvata pomoću priloženog vijka i imbus-ključa, preostaje rasklopiti vanjski prihvat i u njega ubaciti tri AAA baterije. Tu je bolje konzultirati se s priloženim korisničkim priručnikom, koji prikazuje ispravnu metodu ugradnje baterija za tu konkretnu pametnu bravu, za razliku od Welockova službenog videa, gdje je postupak demonstriran na modelu koji prima četiri baterije i rastvara se na drugačiji način. Na tom smo koraku izgubili više vremena no što bismo htjeli priznati, prije svega zato što smo pokušavali skinuti poklopac kojeg kod testirane verzije Welock Smart Locka, nazvane Touch41 – nema. Taj konkretan model baterije krije iza gumiranih vratašca, koja ujedno služe kao brtva, s ciljem sprečavanja prodora tekućina. Čitava brava nosi IP65 rejting otpornosti na vanjske utjecaje, ali da bi on bio takav, valja se pobrinuti da spomenuta vratašca budu čvrsto zatvorena. Welock također ističe kako bravu treba koristiti na vratima koja nisu sve vrijeme na udaru kiše i sunčevih zraka. Drugim riječima, poželjno je da ona budu natkrivena, što u većini domaćih kućanstava jest slučaj.

Kad već spominjemo AAA baterije, vrijedi istaknuti da njihovu izdržljivost nismo mogli provjeriti, s obzirom na to što prema službenim podacima, mogu potrajati između osam i deset mjeseci, ako vrata otključavamo deset puta dnevno. Na malenom ekranu, smještenom na vanjskom prihvatu, prikazuje se informacija o niskom preostalom kapacitetu baterije, a na to ćete biti opetovano upozoreni i preko mobilne aplikacije, stoga ćete imati više nego dovoljno vremena da ubacite nove baterije. No, ni ljenjivci ne trebaju očajavati – ako se baterije posve isprazne, još uvijek ćete moći ući u kuću, tako da skinete pokrov s vanjskog prihvata, otvorite ranije spomenuta gumena vratašca te u Micro-USB konektor, koji se ispod njih nalazi, spojite power bank. Doduše, kad ste već došli do te točke, vjerojatno vam je jednostavnije prošetati do prvog susjeda ili najbliže trgovine te nabaviti tri svježe AAA baterije.

Korištenje bez aplikacije

Jednom kad je brava instalirana, pristupa se njezinoj konfiguraciji – dodavanju administratora (može ih biti najviše tri) i korisnika, dakle, svih onih kojima želite omogućiti pristup vašem domu. Budući da se na vanjskom prihvatu nalaze tipka i dvoredni ekran, administratori i korisnici mogu se dodati bez korištenja mobilne aplikacije, što je odlična vijest za svakoga tko se ne želi natezati s još jednom u beskrajnom nizu aplikacija za upravljanje pametnim uređajima.

Vanjski prihvat ima tipku "Set", koju je potrebno pritisnuti prije skeniranja prsta ili RFID kartice, a tu su i čitač otiska prsta i dvoredni ekran. Kad su vrata zaključana, beskonačno se okreće "u prazno"

Jednom kad registrirate otisak prsta administratora, što je prvi korak u korištenju brave, on se svaki idući put koristi za autorizaciju svih ostalih radnji. Drugim riječima, kad u blizini nema vas (ili druga dva administratora, ako ste ih dodali), nitko nema pristup konfiguraciji brave.

Dodavanje korisnika krajnje je jednostavno: pet sekundi drži se tipka "Set" na vanjskom prihvatu, prisloni se prst administratora, ponovno se pritisne tipka Set i tada novi korisnik triput prisloni prst koji namjerava koristiti za otključavanje. U slučaju da pristup korisniku želite omogućiti pomoću RFID kartice, umjesto otiska prsta, postupak je gotovo isti, samo se tipka Set, nakon autorizacije administratora, pritisne pet puta. Brava može zapamtiti do 20 RFID kartica. Podržane su RFID kartice koje rade na frekvenciji od 13,56 MHz, a s bravom se isporučuju tri takve kartice.

Unutarnji prihvat fiksiran je za cilindar pa funkcionira poput ključa, u smislu da okretanjem otključava i zaključava vrata

Na isti način, korištenjem neke kombinacije pritisaka tipke Set, administratori i korisnici se brišu, a obavljaju se i neke druge radnje, poput isključenja zvuka brave, namještanja vremena i deaktivacije Bluetootha (s ciljem produljenja autonomije – zgodno za korisnike koji naprosto nikad ne žele koristiti mobilnu aplikaciju).

Dodatne mogućnosti

Ideja izbjegavanja Welockove mobilne aplikacije primamljiva je, jer je ona, najblaže rečeno, smušena. Pametna brava u nju se dodaje skeniranjem QR kôda na vratašcima pretinca za baterije, a da je baš vaša, potvrdit ćete unosom identifikacijskog broja otisnutog na kutiji i cilindru te vlastitog broja mobitela, koji će biti osnova vašeg "korisničkog računa". Kreiranje Welockova računa, korištenjem broja mobitela, morat će proći i svi drugi korisnici, koji žele preko mobilne aplikacije biti dodani za administratore ili goste. Potonje je vrlo zanimljivo, jer vam omogućuje da, primjerice, omogućite pristup vašem domu prijatelju koji vam hrani mačku i zalijeva cvijeće dok ste na godišnjem odmoru, a da mu ne predajete RFID karticu ili dodajete njegov otisak prsta. Prilikom takvog dodavanja gosta, u aplikaciji ćete odrediti između kojih datuma i vremena će mu pristup biti omogućen, te koliko ukupno otključavanja vaših ulaznih vrata dotični ima na raspolaganju.

Welock WIFIBOX 3 - Otključavanje na daljinu

Welock Smart Lock (Touch41) s tvrtkine službene stranice može se naručiti za 189 eura, a za 279 eura ista je pametna brava dostupna u kompletu s uređajem WIFIBOX 3. Kao što se iz naziva može naslutiti, riječ je o gatewayu koji pomoću Bluetootha komunicira s pametnom bravom, a žično ili bežično povezuje se na vašu kućnu mrežu i Internet. Svrha mu je omogućavanje upravljanja bravom na daljinu, dakle u situacijama kad se ne nalazite u dometu njezina Bluetooth odašiljača, pa čak ni vlastitog doma. To podrazumijeva dodavanje i brisanje korisnika, kao i samo otključavanje brave, primjerice, osobi koja vam je došla prošetati psa ili očistiti kuću (od prljavštine, ne od imovine). Također, nužan je u slučaju glasovnog upravljanja bravom, koje je trenutačno izvedivo preko Amazon Alexe, dok pored Google Assistanta stoji oznaka "Coming soon".

WIFIBOX 3 fizički se mora nalaziti dovoljno blizu pametnoj bravi da s njome uspostavi Bluetooth konekciju te je to stavka o kojoj treba povesti računa kad razmišljate o njegovoj kupnji. Omogućuje upravljanje s do osam Welockovih pametnih brava. Može se kupiti i naknadno, premda je tada nešto skuplji; košta 100 eura.

Iako nije osobito intuitivna, mobilna aplikacija ubrzat će i neke druge stvari, kao što su namještanje vremena na bravi, dodavanje RFID kartica i vraćanje na tvorničke postavke. Aplikacija također može neke stvari, koje sama brava ne može, poput prikaza povijesti otključavanja, gdje ćete vidjeti tko je i kada otključao vaša vrata. Osobe će, doduše, biti predstavljene kriptično, pa nećete vidjeti da su vam u kuću ušli Zdenko i Mirjana, već "ID:2" i "ID:6", a tko se iza tih identifikacija krije, nadajte se da ste zapamtili onda kad ste ih dodavali. Ne znamo radi li se o sigurnosnoj mjeri, začkoljici vezanoj uz GDPR, ili propustu same aplikacije, ali korisnike nije moguće ručno (pre)imenovati, pa zapravo ni pregledati. Samim time, kad nekoga od njih poželite obrisati, morat ćete unijeti broj njegovog "ID-a"; ako niste sigurni koji je pa počnete "nabadati", obrisat ćete korisnike koje niste trebali. Nezgodno.

Najzad, kada se nalazite u (Bluetooth) dometu brave, aplikacija se može iskoristiti i za njeno otključavanje, što može biti zgodno u raznim situacijama – primjerice, kad vam se prijatelj nađe pred vratima dok kuhate, pa mu omogućite ulazak bez micanja od štednjaka.

Ugodna svakodnevica

Za svakodnevnu interakciju s Welock Smart Lockom u praksi smo najviše koristili otisak prsta. Jednostavno priđete bravi, pritisnete tipku Set i prislonite prst. Sekundu kasnije, začuje se zvuk "aktivacije" brave. Preostaje okretati vanjski prihvat, sve dok se vrata ne otključaju. Za Welockovu bravu svejedno je kakav mehanizam za zaključavanje vaša vrata koriste. Ako je cilindar standardni, tada će on pokretati sve mehanizme. Bravu smo testirali na vratima koja imaju relativno elaborirano zaključavanje u pet točaka; Welockov cilindar uredno je okretao čitav mehanizam u oba smjera, što je i logično, jer se sam za sebe, ni po čemu ne razlikuje od "tvorničkog" cilindra.

U paketu se dobivaju tri RFID kartice, koje je prije korištenja potrebno povezati s bravom. Kartica se ponaša poput otiska prsta – potrebno je pritisnuti tipku "Set" i prisloniti ju u blizinu čitača otiska prsta

Kad je brava zaključana, vanjski se prihvat beskonačno okreće "u prazno", dakle, ne pomiče cilindar. Unutarnji prihvat trajno je fiksiran za cilindar i uvijek ga okreće, pa se on s lakoćom koristi za otključavanje i zaključavanje vrata. Oba prihvata prekrivena su legurom čelika i cinka te na dodir djeluju zadovoljavajuće robusno.

Cijena od 190 eura ne doima se nebuloznom za pametnu bravu s funkcijama Welock Smart Locka, osobito kad uzmemo u obzir njezinu pametnu izvedbu, koja osigurava kompatibilnost s velikom većinom hrvatskih vrata, kao i pouzdan rad, u smislu brzine i preciznosti detekcije otisaka prsta i RFID kartica. Mobilna aplikacija mogla bi (morala!) biti bolja, ali u tom smislu olakotna okolnost je to što ona nije potrebna za svakodnevno korištenje brave; štoviše, ako ne želite, uopće ju ne morate instalirati.

Odlučite li se za kupnju, svakako se poslužite promotivnim kodom, koji cijenu Welock Smart Locka spušta na 132 eura. Sve informacije o ostvarivanju popusta potražite na samom početku recenzije.