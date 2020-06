White Shark Nobori - Ručno njihalo

SPECIFIKACIJE Maksimalna veličina mobitela Do 6,5” i 250 g Mogućnosti naginjanja U svim smjerovima Povezivost Bluetooth Dimenzije 108 x 70 x 299 mm Masa 460 g Jamstvo 2 godine

Za one koji dolaze iz pećine – osnovne stvari: gimbal ima smisla samo prilikom snimanja videa, NE i fotografija. Nitko vam, dakako, ne zabranjuje da snimate i statične slike dok vam mobitel visi na gimbalu, ali stvar nije tome namijenjena. Osnovna funkcija gimbala je stabilizacija pri snimanju videa.

Gimbal nije samo “ljuljačka” za mobitel, već sprava s dosta elektronike, pri čemu su najvažniji motori za panoramsko snimanje i kompenzaciju ljuljanja do kojeg dolazi hodanjem. Ako ste ikad pokušali raditi ozbiljan video za neku širu publiku na YouTubeu, pa ste snimali iz ruke, shvatili ste koliko je finalni rezultat loš, pogotovo ako ste snimali u hodu, iz auta, s bicikla ili bilo kojeg drugog prometala.

Komande se nalaze na ručki za nošenje

Gimbal korištenjem elektronike kompenzira sve – ili gotovo sve – trešnje, lelujanja, drmanja i slično. Ako snimate isključivo statični video, primjerice, neke govorancije za stolom, onda vam gimbal ne treba, dosta vam je neki stalak ili tronožac. Ako snimate iz bilo kakvog pokreta – onda je gimbal esencijalan. Nobori, gimbal koji opisujemo u ovom tekstu, možete koristiti na dva načina – bez Bluetooth veze s mobitelom, i s tom vezom. Čak i bez povezanosti s mobitelom, uređaj omogućuje dosta toga. Nakačite mob na štipalicu (ekran prema vama, kamera od vas), i uključite snimanje. Motori gimbala automatski kompenziraju sve poremećaje i mob snima glatku sliku, čak i za vrijeme laganog trčanja. Ne shvaćam, doduše, zašto bi itko trčao dok snima, tj. zašto bi itko trčao uopće, ikad. U hodu, slika je posve glatka. Gumb-joystick omogućuje zakretanje mobitela panoramski lijevo-desno, ali i gore-dolje.

Mobitel (dimenzija do 6,5”) učvršćuje se na njihalicu štipaljkom

Postoje tri osnovna modusa rada – prvi stabilizira mobitel prema horizontu, i omogućuje panoramsko gibanje lijevo-desno kontrolirano joystickom; drugi omogućuje i lijevo-desno i gore-dolje; treći način rada samo drži mobitel u osnovnom položaju dok gimbal leluja oko njega. Teško je to objasniti riječima bez pokazne vježbe, no budite sigurni da će slika biti stabilna u svim situacijama. Recimo, što ako želite snimanje nakoso? Odaberete jedan od prva dva moda, poželjno drugi, i nakosite mobitel. Ako to napravite u trećem opisanom modu, gimbal će sam izravnati mobitel prema horizontu (a to u opisanom scenariju ne želite). Traži malo navikavanja.

Sve opisano moguće je i bez spajanja mobitela na gimbal Bluetoothom. Ako ih povežete, moguća je i kontrola zuma s ručke gimbala bez diranja mobitela, okidanje pojedinačnih fotki, početak/prekid snimanja kontrolama direktno s gimbala, bez mobitela i slično.

To je u principu to. Usporedba različitih modela gimbala svodila bi se na rigoroznije testiranje koliko koji održava stabilnost pod ekstremnim izazovima i trešnjama. White Shark Nobori posve nas je zadovoljio svojim sposobnostima.