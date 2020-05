Creative Sound Blaster G3 - Kutijica puna zvuka

SPECIFIKACIJE Tip USB zvučna kartica s pojačalom za slušalice DAC 24-bit/96 kHz Podržane impedancije slušalica Do 300 Ω SnR 100 dB Konektori 1 x 3,5 mm TRS izlaz, 1 x 3,5 mm TRS ulaz, optički/line-in kombinirani ulaz, USB Dimenzije i masa 210 x 39 x 15 mm, 32 g Dodaci Optički kabel, USB-C na USB Type-A adapter Jamstvo 2 godine

Postoji mnogo razloga zašto biste pored vrlo dobrog DAC-a ugrađenog u DualShock 4, kontroler PlayStationa 4, poželjeli koristiti odvojenu zvučnu karticu. Jednako je toliko razloga zašto biste poželjeli neku koja istodobno može raditi i na PC-ju ili Nintendo Switchu. Ako kao iz topa možete navesti barem jedan, onda ste upravo vi dio ciljane publike Creativeova novog DAC-a s pojačalom za slušalice. Radi se o Sound Blasteru G3, koji na tržište stiže s primamljivom cijenom i nizom zanimljivih i korisnih mogućnosti, kakvima se često ne mogu pohvaliti ni mnogo skuplji uređaji. Kao šlag na tortu dolazi i njegov više nego solidan zvuk, pa se radi o malenom paketiću koji nudi doista mnogo.

Sound Blaster G3 malen je ali moćan, i ispunjen mogućnostima kakvima se često ne mogu pohvaliti ni mnogo veći, ali i skuplji uređaji

Sound Blaster G3 dostupan je po preporučenoj cijeni od 60 eura, što ga smješta u donji srednji cjenovni razred tvrtkine ponude, netom iznad osjetno jeftinijih, ali i mnogo siromašnijih uređaja, poput Sound Blastera X1. Radi se o DAC-u čija je elektronika upakirana u plastičnu kutijicu dimenzija 210 x 39 x 15 mm. Njegovo je kućište veličinom usporedivo s prosječnim zvučnim karticama koje se ugrađuju na žice brojnih USB headsetova, uključujući Creativeov vlastiti Sound BlasterX H3.

Usprkos njegovim skromnim gabaritima, uređaj je dobro opremljen. Na njegovoj se stražnjoj strani nalazi USB-C kabel, koji služi za povezivanje s računalom, Nintendo Switchem, pa čak i mobitelom, iako potonje nije navedeno u službenim specifikacijama. Uređaj smo uspješno testirali na mobitelu s Androidom, koji ga je napajao bez problema. U slučaju da na računalu nemate USB-C utor, odnosno uređaj želite povezati s PlayStationom 4, možete iskoristiti priloženi USB-C na USB Type-A adapter.

Glasnoću mikrofona moguće je podešavati kotačićem na lijevoj strani uređaja, gdje se nalazi i klizni prekidač za isključivanje mikrofona

Na lijevom boku Sound Blastera G3 nalaze se kontrole mikrofona, uključujući prekidač za isključivanje mikrofona, te kotačić za digitalno podešavanje njegove glasnoće. Desni bok rezerviran je za upravljanje zvukom. Tu se nalaze kotačić za digitalno podešavanje glasnoće zvuka i klizni prekidač kojim možemo prebacivati između dva načina rada kotačića. U jednom načinu rada kotačićem ćemo podešavati glasnoću zvuka, a u drugom načinu rada kotačić će podešavati ravnotežu između zvuka iz igre i zvuka iz aplikacije za chatanje. Na konzoli to će raditi na principu plug & playa, dok na PC-ju moramo definirati koji “uređaj” želimo koristiti za igru, a koji za klafranje sa suborcima. Naime, Windowsi ovu zvučnu karticu prepoznaju kao dva audiouređaja, što je, osim za odvajanje zvuka, vrlo korisno ako poželite streamati i ne želite da zvuk s Discorda dopire do vaših gledatelja, ali i ako samo poželite snimati gameplay, bez neugodnih glasova ekipe s kojom igrate.

Kontrole zvuka na desnoj strani omogućuju podešavanje glasnoće i ravnoteže između dva izvora te mogu biti zbunjujuće dok se njima malo ne poigrate

Na prednjici uređaja nalaze se 3,5-milimetarski izlaz za slušalice i 3,5-milimetarski ulaz za mikrofon, no najzanimljiviji dio ovog DAC-a ono je što se smjestilo između njih. To je kombinirani optički line-in/3,5 mm line-in konektor, vrlo neuobičajen dodatak uređaju ove vrste. Zahvaljujući tom ulazu i optičkom kabelu uključenom u paket, Sound Blaster G3 istodobno može u jedne slušalice, headset ili zvučnik, puštati zvuk s konzole i PC-ja. To je posebno korisno onima koji svoje konzole drže na stolu i igraju na monitoru, onima koji i za vrijeme igranja na konzoli žele koristiti VoIP aplikacije na stolnom računalu, ili onima koji naprosto ne žele iskopčavati svoj headset i mijenjati uređaje kad se požele igrati na drugoj platformi. Mogućnosti koje taj ulaz otvara brojne su i vrlo korisne specifičnom profilu korisnika, pa odluku proizvođača da ga integrira na opisani način s oduševljenjem pozdravljamo.

Neuobičajeni ulaz na prednjici uređaja kombinacija je klasičnog 3,5 line-in i optičkog ulaza. To je najzanimljiviji i nama najdraži dodatak ovom malenom DAC-u

Konačno, na gornjoj strani Sound Blastera G3 nalazi se veliko dugme kojim, prema želji, možemo aktivirati ekvilizator, a na donjoj strani nalaze se dvije gumene nožice, koje bi trebale sprečavati klizanje uređaja po stolu, no zbog iznimno male mase uređaja, ne rade baš savršen posao.

Svestran i odličan

Sound Blaster G3 može raditi sa 16 i 24-bitnim datotekama maksimalne razlučivosti od 96 kHz, a njegovo je pojačalo sposobno “pogurati” slušalice maksimalnog otpora do 300 Ω. Akustične performanse ovog uređaja vrlo su dobre. Čitav spektar tonova jasan je, a zvuk je na svim headsetima koje smo isprobali dobro balansiran. Očekivano, zato što je namijenjen prije svega igračima, bas mu je nešto naglašeniji, iako ni u kojem trenutku ne nadjačava srednje tonove. Dapače, zvukovi koraka na ovoj su zvučnoj kartici iznimno jasni, a izvore zvukova vrlo je lagano smjestiti u prostor, što će sasvim sigurno posebno razveseliti zaljubljenike u pucačke igre, pogotovo one mrežnog tipa. Čak se i u glazbi snalazi dobro, i nedvojbeno, bez problema može zadovoljiti prosječnog korisnika. Napredniji ionako vjerojatno neće ciljati na uređaj ove cijene.

Performanse na konzolama usporedive su s onima koje Sound Blaster G3 nudi kad je povezan na PC. Ako uopće postoje, razlike između USB i optičke veze neprimjetne su. S druge strane, razlike zvuka koji proizvode Sound Blaster G3 i DualShock 4 vrlo su očite. Sound Blaster G3 na PlayStationu 4 zvuči bolje. Kad smo za usporedbu koristili iste slušalice, ustanovili smo da mu je zvuk topliji, a bas dublji, no ipak nedovoljno da bi sam za sebe opravdao kupnju. Ipak, ako želite proširiti mogućnosti zvuka na konzolama, samo naprijed, nećete požaliti, pogotovo jer Creativeova zvjerka stiže s brojnim mogućnostima softverskog podešavanja zvuka, zahvaljujući driveru Sound Blaster Command.

Sound Blaster Command impresivan je komad softvera, koji se može pronaći na PC-ju i mobilnim uređajima. Obje su verzije drivera u srži jednake i nude podešavanje ekvilizatora, glasnoće svakog ulaza i izlaza te mikser. Ekvilizatoru je moguće dodijeliti preko nekoliko unaprijed definiranih profila, poput generičkih za pojedine žanrove igara ili glazbe, te posebnih, koje su za svoje igre napravili developeri, među kojima su profili za Fortnite, Call of Duty, Rocket League i ostale. Očekivano, profil za ekvilizator možemo složiti i sami, ovisno o vlastitim željama i potrebama. PC verzija nudi dvije dodatne mogućnosti, koje se ne mogu naći na mobilnoj verziji drivera. Radi se o SBX profilima, koji osim postavki ekvilizatora, uključuju postavke virtualnog surrounda te postavke takozvanog Audio Enginea koje mogu naglasiti bas, dijaloge, korake, visoke tonove i slično.

Sa svim navedenim, Sound Blaster G3 iznimno je bogat uređaj, koji može biti jednostavan ili složen upravo onoliko koliko želimo. Možemo ga spojiti na PC i/ili konzolu i nastaviti koristiti na principu plug & playa, a ako poželimo – njegov zvuk možemo fino podešavati unedogled. Kad u računicu dodamo njegovu neočekivano nisku cijenu, zaključak je jasan: preporuka velika k’o kuća!