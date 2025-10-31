White Shark Udukku - Za podcaste posvuda

Kondenzatorski mikrofoni standardna su opcija za snimanje glasa u live streamovima i podcastima, ali za one koji nemaju savršene akustične uvjete, oni su jednostavno preosjetljivi na pozadinsku buku. Dinamički mikrofoni ne pate od tog problema pa, unatoč nekim drugim ograničenjima, za mnoge predstavljaju mnogo bolji izbor. Njihov je najveći problem obično u visokoj cijeni, no White Sharkov model Udukku preskače tu prepreku.