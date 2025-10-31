White Shark Udukku - Za podcaste posvuda
Dinamički mikrofon s praktičnim dizajnom mogao bi biti zanimljiv izbor za snimanje u raznolikim uvjetima
HI-FI SETUP TJEDNANovosti
U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.
Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.Top izbor
A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.
Čisti britanski Hi-Fi zvuk.Akcija
2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.
Hi-Fi set na akcijiAkcija
Hi-Fi setup JBL HDI 1600 + JBL MA710 + PROSON Arctic AV receiver JBL MA710 i zvučnici JBL HDI 1600 čine izuzetno uravnotežen i dinamičan sustav koji donosi prepoznatljiv JBL karakter – snagu, jasnoću i preciznost, uz kontroliran i dubok bas.
Sada u Ronisu Velesajam.Novi finiš
Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma
Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotomNovo u ponudi
Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.
Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.Akcija
125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet
Potpuno uranjajući surround doživljaj.Akcija
Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.
Signature Marshall sound.
100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.
Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.
Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.
Wireless audio streaming player.
Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.
