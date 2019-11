XFX RX 5700 XT RAW II - Crni vitez bez RGB-a

specifikacije Broj Compute Unita / stream procesora 40 / 2.560 Takt GPU-a (Base / Boost) 1.605 / 1.905 MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR6, 1.750 MHz (14 Gb/s efektivno) Napajanje 1 × 8pin PCIe, 1 × 6pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a

XFX je jednom davno prodavao samo grafičke kartice temeljene na GeForce GPU-ovima, a danas je ekskluzivni AMD-ov partner. Kada govorimo o modelima RAW, tvrtka u ponudi ima dva modela – obični RAW II i RAW II Ultra koji je tvornički overklokiran. Mi smo na test dobili slabiju varijantu, no ako se ubrajate među one koji overklokiranjem izvlače maksimalne performanse iz svog hardvera, ionako će vam biti zanimljivi ovaj jeftiniji model. Kartica se isporučuje s minimalnom opremom koja se sastoji od dva naponska adaptera koji će biti zgodni vlasnicima starijih napajanja koja nemaju 8-pinske PCIe konektore. Napajanje je inače osigurano kombinacijom jednog 8-pinskog i jednog 6-pinskog konektora što je standardna konfiguracija za RX 5700 XT.

Zanimljivo je da u kutiji nema DVD-a s driverima što je u današnje doba pohvalan potez jer mnogi nemaju čitač optičkih medija, a uz to se i driveri non stop nadograđuju, pa je najbolje skinuti friške s AMD-ovih stranica. S druge strane, ekologija je malo otišla u drugom smjeru po pitanju pakiranja jer je XFX vanjske dijelove kartice odlučio oblijepiti s plastičnom zaštitnom folijom, a sve konektore zaštiti s plastičnim kapicama. U konačnici ipak morao pohvaliti XFX po pitanju ambalaže jer kartica leži u kartonskom ležištu dok mnogi drugi proizvođači za istu svrhu koriste hrpu tvrde plastične spužve.

Dizajn i hlađenje

Kartica je prilično velika – solidno duga (278 mm) i prilično debela, pa na matičnoj ploči zauzima tri utora. Dizajn će se sigurno svidjeti svima koji mrze današnje trendove ukrašavanja hardvera s RGB ledicama. RAW II je primarno crna, a jedini elementi drugačije boje su boje metala – rebra hladnjaka, pločica s video-konektorima i centralni dio ventilatora. Ok, kartica ima osvjetljenje, no ono je za današnje pojmove vrlo suptilno – XFX-ov logo na gornjem dijelu kartice ima bijelo pozadinsko osvjetljenje, a imamo i dvije plave ledice kod naponskih konektora. Kao što smo spomenuli u uvodnom dijelu, preko masivnog hladnjaka svježi zrak raspiruju dva velika ventilatora koji podržavaju i pasivni rad. Pod opterećenjem dostižu maksimalnu brzinu od 1.820 rpm pri čemu hladnjak na oko 40 cm emitira buku od 43 dBA što je za naše pojmove srednja razina buke.

Primjerice, nedavno testiran Gainwardova RTX 2080 Super kartica u istom testu emitira svega 40,5 dBA, dočim je pozadinska buka u našem uredu na razini od 39 dBA. Ipak, ovakvi rezultati su tipični za sve RX 5700 XT kartice koje smo do sada isprobali. Izvor nešto više razine buke leži u agresivnijem programiranju brzine ventilatora u zavisnosti od temperature GPU-a. Temperatura GPU-a tako ni u jednom trenutku nije prešla vrijednost od 75 °C dočim temperatura GPU hotspota, najtoplijeg temperaturnog senzora unutar GPU-a, koji služi za automatsko podešavanje GPU takta, nije prelazila 95 °C na tvorničkim postavkama odnosno 101 stupanj prilikom overklokiranja. Najviša interna temperatura memorijskih modula bila je 86 stupnjeva nezavisno o radnom taktu što je malko više od očekivanja, a isto možemo reći za temperaturu naponskog modula koji je dosezao 79 °C na tvorničkim postavkama, a 81 prilikom overklokiranja. Kartica inače ima dva BIOS-a koja se razlikuju prema ciljanoj brzini ventilatora. Primarni BIOS cilja na brzinu od 1.600, a sekundarni, tiši, na brzinu od 1.350 rpm. U praksi su brzine bile više (koristili smo primarni BIOS) zbog visokih opterećenja. U manje zahtjevnim naslovima kartica bi bila tiša.

Taktovi i performanse

Tvornički definirani radni taktovi kartice ne razlikuju se u odnosu na one s referentnog AMD-ovog Radeona RX 5700 XT – 1.605 MHz kao baza, Boost takt od 1.905 MHz te Game takt od 1.755 MHz. Isto vrijedi i za memoriju koja radi na 14 Gb/s odnosno sirovih 1.750 MHz. Zanimljivo je da ni kod ove kartice jedan od naših omiljenih alata GPUZ ne očitava takt GPU-a kako treba. Iz XFX-a smo dobili informaciju im je poznat ovaj problem i da nisu pogođene samo njihove kartice, pa da nam preporučaju da mjerimo prosječni takt GPU-a pod opterećenjem – dakle de facto Game takt. Pod opterećenjem 3DMarkovog testa First Strike Ultra, prosječan takt GPU-a je 1.867 MHz, uz prosječnu potrošnju od 193 W. Performanse kartice su odlične, pa čak u razini tvornički "nasviranih" kartica konkurencije.

radne značajke Standardno OC GPU takt prosječno (MHz) 1.867 2.049 GPU temperatura (°C) 75 75 Hotspot temperatura (°C) 95 101 Temperatura memorije (°C) 86 86 VRM temperatura (°C) 79 81 Brzina ventilatora maks. (rpm) 1820 2.579 Prosječna potrošnja (W) 193 236 Buka, maksimalna (dBA) 43 47

Ako se pak želite pozabaviti overklokiranjem, poslužit će vam, kao i nama, AMD-ov Wattman, jer XFX nema vlastiti alat. Maksimalni Boost takt smo na ovoj kartici podigli na 2.130 MHz uz zadržavanje napona od 1,2 V, a povećavanjem napona nismo mogli ništa više stabilnih megaherca. I dok je oveklokiranje GPU-a prošlo dobro (u rangu sa svim drugim RX 5700 XT karticama koje smo isprobali), memorija se oveklokirala slabije – 14 na 14,4 Gb/s odnosno 1.750 na 1.800 MHz prema GPUZ-u. Više performanse ćete naravno morati "platiti" višom potrošnjom, zagrijavanjem i bukom. Prosječna potrošnja kartice skače na 236 W, GPU hotspot temperatura na 101 stupanj (što je i dalje niže od AMD-ovog maksimalca od 110 stupnjeva), a buka na ne baš ugodnih 47 dBA. Tu se opet vraćamo na onu agresivnu kalibraciju brzine ventilatora koja je vezana za standardnu temperaturu GPU-a, a koja kod overklokiranja i dalje ne prelazi 75 °C. Samim time predlažemo vam da se poigrate s krivuljom ventilatora koja je također dostupna u Wattmanu i podesite nešto niže vrijednosti ako vam smeta viša razina buke. Ako baš ekstremno mrzite buku, možete krenuti i u drugom smjeru – umjesto da overklokirate možete smanjiti napon GPU na najnižu stabilnu vrijednost.

XFX-ov model RAW II odrađen je dosta dobro u pogledu mogućnosti hlađenja, no voljeli bi da sekundarni BIOS, fokusiran na tiši rad, ima drugačiju kalibraciju brzina ventilator na način da je buka niža, a temperature nešto više. Dizajn kartice je jako lijep i odudara od do sada isprobanih modela, a posebno će se svidjeti korisnicima koji ne vole napadno RGB osvjetljenje. Performanse kartice su na tvorničkim taktovima vrlo dobre, a dodatno si možemo pomoći s overklokiranjem, no tu dolazi do izražaja agresivan profil ventilatora zbog kojih kartica postaje vrlo bučna.