Xiaomi Redmi Note 6 Pro 64 GB - Još bolji šampion isplativosti

specifikacije Ekran 6,26" IPS / 1.080x2.280 (19:9) / 403 PPI Čip Qualcomm Snapdragon 636 (8 jezgri) Memorija / RAM 64 GB + microSD (do 256 GB) / 4 GB RAM Stražnje kamere 12 MP (f/1.9, 1,4 µm, PDAF) + 5 MP depth info. Prednja kamera 20 MP f/2.0, 1,8 µm + 2 MP depth info. Kapacitet baterije 4.000 mAh (neizmjenjiva) Konektor za slušalice Da (odozgo) Vrsta USB konektora micro USB Dimenzije i masa 157,9 x 76,4 x 8,3 mm / 182 g Operacijski sustav MIUI Global 10.2 Jamstvo 2 godine

Redmi Note 6 Pro kod nas je dostupan u dvije inačice, s 32 GB memorije i 3 GB radne memorije te u jačoj varijanti (nekoliko stotina kuna skupljoj), sa 64 GB memorije i 4 GB radne memorije. Iako razlike u performansama između dvije inačice trenutačno nema, svakako vam preporučujemo kupnju skuplje jer će mnogo lakše podnijeti zub vremena. OK, memoriju možete proširiti microSD karticom (u tom slučaju gubite sekundarni SIM utor), no radnu memoriju nije moguće naknadno pojačati. Na domaćem su tržištu tri različite boje – crna, svijetloplava te zlatno-ružičasta, no možda možete pronaći i atraktivnu crvenu izvedbu.

Povećanje ekrana

Novi ekran dodatno je izduljen, pa zauzima veću površinu na prednjoj strani telefona. Tu je neizbježan notch kojeg je softverski moguće maskirati

Ovo je prilično velik telefon. Hvali se ekranom dijagonale 6,26 inča i razlučivosti 1.080 × 2.280 piksela, što znači da je omjer stranica 19:9. Iako je ekran veći nego na starijem modelu (5,99 inča), dimenzije kućišta su slične, što uključuje i masu (182 grama novi, 181 gram stari telefon). Štos je u tome da Note 6 Pro ima veći ekran u odnosu na tijelo (81,1% pokrivenosti). Iskreno, malo sam se bojao kako će moja partnerica prihvatiti prelazak s minijaturnog Mi 4c (5-inčni ekran) na ovako velik telefon, ali kao i u mnogo slučajeva dosad, pokazalo se da korisnik vrlo brzo prihvaća prednosti većeg ekrana i ne želi se vraćati na manje dimenzije. Ista je stvar s monitorima, ali o tome drugom prilikom.

Dakle, ekran ima prilično tanke bočne rubove, a tu je i trendovski notch, iliti urez u gornjem dijelu ekrana, u koji su smješteni zvučnik za telefoniranje, bijela notifikacijska LED-ica te dvije selfie kamere – primarna od 20 MP i sekundarna od 2 MP, koja služi za portretni način rada. U tom smislu, Note 6 Pro bolji je od svog prethodnika. Urez prema želji možete isključiti softverski, što će malo smanjiti visinu ekrana. Selfie kamere rade sasvim fino, no preduvjet je, dakako, dobro osvjetljenje.

Osim većeg ekrana u istom tijelu, najveća razlika u odnosu na stariji model jest nova kombinacija prednjih kamera

Sâm ekran temeljen je na IPS tehnologiji te s obzirom na klasu uređaja, izgleda vrlo impresivno. Maksimalna svjetlina je solidnih 480 cd/m2, uz prilično dobru kalibraciju boja ako odaberete standardni profil prikaza. Doduše, tvornički je odabran Automatic Contrast profil, koji malo vuče na plavu, odnosno hladnu stranu. U svakom slučaju, s obzirom na cijenu, ekranu je teško naći zamjerke.

I dalje sporo puni

Kućište uređaja izrađeno je od kombinacije anodiziranog aluminija i plastike. Plastika je iskorištena kao okvir, a poleđina je načinjena od metala. Na kvalitetu izrade nemamo zamjerki, iako treba napomenuti da telefon prema specifikacijama nije vodootporan. U svakom slučajno, fino leži u ruci i nije super sklizak kao, primjerice, telefoni s keramičkom ili staklenom poleđinom. Kao i s mnogim drugim Xiaomijevim telefonima, s ovim također dolazi jednostavna silikonska navlaka koja će ga zaštititi od udaraca, poboljšati grip, ali, dakako, i poružniti. Uz nju, u kutiji ćete dobiti adapter za napajanje i micro USB kabel.

Na vrhu telefona su IR odašiljač i konektor za slušalice, a dole solidno glasan zvučnik te micro USB port

To je vjerojatno jedna od glavnih mana ovog uređaja – ne koristi moderni USB-C port (premda ga je prastari Mi 4c imao). Uz to, nije podržano brzo punjenje, iako ga sam čipset tehnički podržava, pa će za punjenje ugrađene baterije kapaciteta 4.000 mAh biti potrebno relativno mnogo vremena – oko dva i pol sata. Sâm kapacitet baterije je izvrstan, i tu nemamo nikakvih zamjerki.

Natprosječno moćna baterija kombinirana je s Qualcommovim osmerojezgrenim SoC-om srednje klase. QuickCharge nažalost i dalje nije podržan

Na desnoj bočnoj strani telefona imamo dvije tipke za podešavanje glasnoće te tipku za uključivanje i zaključavanje mobitela. Otključati ga je moguće, naravno, i preko čitača otiska prsta koji je ergonomski smješten na poleđini telefona i radi iznimno brzo. S donje strane imamo micro USB port i solidan mono zvučnik, a na gornjem rubu telefona postavljeni su konektor za slušalice, sekundarni mikrofon i IR LED-ica koja omogućuje uporabu mobitela kao univerzalnog daljinskog upravljača. Ugrađeno pojačalo za slušalice sasvim je prosječno, ali barem postoji.

Impresivna kamera

Glavna kamera, odnosno kamere, smještene su u ispupčenju s lijeve strane poleđine telefona, baš kao i na Redmiju Note 5. Konfiguracija kamera također je posve jednaka. Imamo primarnu od 12 MP, s otvorom blende f/1.9 i veličinom piksela od 1,4 µm te sekundarnu od 5 MP, namijenjenu stvaranju bokeh efekta prilikom fotkanja portreta. Uređaj ima dvije LED-ice za bljeskanje, no obje su iste boje. Autofokusiranje radi preko sustava DPAF, koji daje izvrsne rezultate. Kvaliteta fotki prilično je dobra, iako su tu standardne “mobitelske” boljke – previsoka razina oštrenja, koja vodi do gubitka finih detalja. HDR način rada daje vrlo prirodne rezultate, no, naravno, nije na razini uređaja visoke klase. Lošiju situaciju imamo prilikom fotkanja u lošijim svjetlosnim uvjetima. Iako si u statičkim scenama tu možemo pomoći Xiaomijevim HHT-om, koji pegla šum kombiniranjem više fotografija načinjenih automatski, daleko je to od rezultata kakve nude premium telefoni. No to, naravno, od uređaja s cijenom nižom od 2.000 kn nema smisla ni očekivati.

Kamera nema optičku stabilizaciju, no elektronička stabilizacija dostupna je prilikom snimanja videa. On je ograničen na FHD razlučivost pri 30 fps. Iako je u nekim drugim aplikacijama koje podržavaju snimanje videa (recimo Open Camera) moguće odabrati i još višu razlučivost (4K pri 30 fps), snimljeni video je nažalost i dalje FHD razlučivosti.

rezultati testiranja AnTuTu 111.917 Geekbench 4 (Single-Core / Multi-Core) 1.338 / 4.826

Uređaj se interno oslanja na isti Qualcommov Snapdragon 636 SoC kao i prethodnik. Riječ je o osmojezgrenom SoC-u vrlo dobrih performansi, koji se bez problema nosi, kako s operacijskim sustavom telefona, tako i s aplikacijama i igrama. Kad smo već kod OS-a, Redmi Note 6 Pro isporučuje se sa Xiaomijevim MIUI 9 OS-om, no moguće ga je nadograditi na mnogo skladniji MIUI 10.2, temeljen na Androidu 8.1 Oreo. Xiaomi je dosta dobar glede dugoročnosti softverskih nadogradnji za svoje telefone, a nemamo razloga sumnjati da će Redmi Note biti iznimka. Ako želite još ažurnije nadogradnje, potrebno je odabrati neki od uređaja na Android One platformi, no to u Xiaomijevom slučaju (Model A2) rezultira i lošijom hardverskom stranom priče.

Redmi 6 Note Pro predstavlja inkrementalnu nadogradnju na stariji model. Poboljšani su ekran i selfie kamere, a ostatak značajki ostao je jednak. S obzirom na to da dva telefona koštaju praktički isto, kupnja novije verzije toplo je preporučena. Doduše, treba imati na umu da je Xiaomi u sklopu svojeg agresivnog ciklusa predstavljanja novih modela mobitela lansirao i Redmi Note 7, no ovaj uređaj još uvijek nije dostupan na domaćem tržištu.