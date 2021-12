Hrvatski Batmobile na Kickstarteru skupio 2,5 milijuna kuna, kampanja traje još kratko

Startup CircuitMess, osnivača Alberta Gajšaka, hrvatski je rekorder po financiranju putem crowdfundinga, a svoj će rekord uskoro i službeno popraviti. Naime, upravo teku posljednji sati njihove četvrte crowdfunding kampanje, u kojoj su javnosti prvi puta ponudili jedan "brandirani" uradi sam set. Vjerojatno već znate kako je riječ o Batmanovom najdražem prijevoznom sredstvu, Batmobileu, posebno za ovu namjenu dizajniranome u Circuitmessu, uz licencu Warner Brosa i DC-a.

Ovaj edukacijski set dolazi, kao i svi proizvodi ovog startupa, u dijelovima, pa ga je potrebno sastaviti – pri čemu će djeca, i svi ostali, ponešto i naučiti o elektronici. Nakon sastavljanja, Batmobile se može programirati i tako dodatno učiti o umjetnoj inteligenciji, računalnom vidu, programiranju, hardveru i tako dalje.

Sastavljanje bez lemljenja

Iako Batmobile dolazi u kitu, sastavljat će ga se bez potrebe za lemljenjem komponenti u osnovnom paketu. To bi trebalo privući nešto širu publiku i one koji se "boje" lemljenja. No, u naprednim i nešto skupljim paketima bit će dodataka koji će se moći lemiti te tako dobiti dodatne napredne funkcionalnosti Batmobilea.

Albertov novi projekt na Kickstarteru je u protekla dva mjeseca podržalo gotovo 2.400 ljudi s ukupno nešto više od 2,5 milijuna kuna. Cilj kampanje je, podsjetimo, postignut tijekom prva dva sata od njezinog pokretanja. Želite li u posljednji trenutak ugrabiti svoj Batmobile po povlaštenoj Kickstarter cijeni, sada je pravo vrijeme za to. Osnovni set stoji 99 američkih dolara, a kampanja završava 4. prosinca u 10 sati.

Komentirajući rezultate kampanje, Albert Gajšak je za Bug.hr rekao:

"CircuitMess Batmobile je napravio fenomenalan rezultat. Ovaj Kickstarter nam je podržalo najviše backera do sada (2,374 u trenutku pisanja ovog komentara). Po pitanju prihoda, STEM Box je još uvijek najveća crowdfunding kampanja u hrvatskoj s 466.996 dolara. No, Batmobile će nastaviti prikupljati novac još dva mjeseca na platformi Indiegogo InDemand te se nadamo da ćemo premašiti STEM Box u količini prikupljenog novca.

Povodom završetka kampanje, htio bih se zahvaliti svima koji su nas podržali i omogućili nam da Batmobile pretvorimo iz ideje u stvaran proizvod. Licencu za DC-jeve superjunake imamo još najmanje 2 godine (a i duže ako produljimo ugovor) te ćemo nastaviti prodavati Batmobile te ga pokušati komercijalno povezati i promovirati u jeku novog nadolazećeg filma o Batmanu.

U glavi nam se kuhaju i brojne druge ideje na koje nas je motivirao uspjeh Batmobilea…", zaključuje Gajšak.