Elon Musk (opet) najavljuje vojsku inteligentnih humanoidnih robota

Tesla, Muskova kompanija sa sjedištem u Teksasu namjerava u svojim i drugim tvornicama implementirati tisuće, ako ne i milijune robota s ljudskim obličjem, nazvanih Tesla Bot ili Optimus.

Na Teslinoj web stranici posvećenoj razvojnim projektima posvećenim "humanoidnim dvonožnim robotima“ opažene su indicije da tvrtka počinje širiti svoje aktivnosti i izvan domene standardnih tvorničkih robota. Tesla sada potvrđuje raniju najavu da će 30. rujna 2022. predstaviti Optimusa, svog humanoidnog robota, čiji je prototip prvi puta predstavio tijekom Teslinog Dana umjetne inteligencije (Tesla A.I. Day) u kolovozu 2021.

Tadašnja prezentacija je u medijima i u krugovima stručnjaka za robotiku i primjenu umjetne inteligencije doživjela prilično mlak ili čak hladan prijem, a kod nekih prokomentirana i s neskrivenim podsmjehom, prvenstveno zbog toga što nije pokazala ništa puno više od groteskno priglupog plesa živog čovjeka u kostimu humanoidnog robota.

Tesla međutim sada najavljuje kako će ovoga puta prezentacija pokazati daleko više od toga. "U osnovi, ako razmislite o tome što trenutno radimo s automobilima, Tesla je nedvojbeno najveća svjetska kompanija za robotiku jer naši automobili su poput robota s kotačima i s umjetnom inteligencijom koja ima mogućnost određenog stupnja humane interakcije s ljudima u vozilu", izjavio je Musk još prije godinu dana.

Od montaže automobila do seksualnog partnera

Musk već neko vrijeme najavljuje kako za svoje robote predviđa vrlo skoru budućnost u kojoj se koriste za osobnu interakciju s ljudima. Dugoročno gledano, rekao je Musk na TED Talku, roboti se mogu koristiti u domovima, pripremati večeru, kositi travnjak i brinuti se za starije osobe, pa čak i postati "prijatelj" ili "cat-girl", seksualni partner.

Robot kao potencijalni seksualni partner? Ma, daj, Elone, nemoj me... Dope! Gallery

Ipak, na Teslinoj web stranici se novoga robota Optimusa najavljuje nešto suzdržanije, no svejedno ambiciozno -- kao robota koji će hardverski i programski biti osposobljen za obavljanje "opasnih, ponavljajućih i dosadnih" aktivnosti, pri čemu će posjedovati "...potpunu samostalnost, pa i više od toga" zahvaljujući svojoj naprednoj umjetnoj inteligenciji.

U siječnju ove godine Musk je investitorima najavio da bi humanoidni roboti uskoro mogli postati trajno rješenje za nedostatak radne snage u automobilskoj industriji, te pritom dodao kako Teslini budući Optimus roboti imaju "…potencijal da s vremenom postanu proizvod profitabilniji od poslovanja s automobilima". Investitorima je najavio da će se humanoidni roboti prvo koristiti u Teslinim pogonima, gdje bi sudjelovali u proizvodnji "…pomičući dijelove po tvornici ili nešto slično" (da ne bude zabune, zaista je rekao: „…moving parts around the factory or something like that.“).

Fijasko "fluff-bota" i robotaksija

Gle ovako… sve da sam suludi investitor koji ima novaca na bacanje, ne bih ga bacio na projekt čovjekolikog robota koji svoju visokosofisticiranu umjetnu inteligenciju koristi na pomicanje dijelova po tvornici… or something like that. Čak ni da mi to prezentira Elon Musk osobno. Ustvari, upravo tada ne bih.

Na upit novinara hoće li Optimus u završnoj verziji zaista izgledati kao prezentirani model sa slike, Musk je odgovorio konciznim: "Ne."

Jer, podsjetimo se: Musk je do sada dao brojna uzbudljiva obećanja koja se nikada nisu ispunila. Preskočimo li miševe i svinje s moždanim implantatima i hiperbrzi javni transport podzemnim tunelima, spomenut ćemo samo jedan od novijih Muskovih spektakularnih hitaca u prazno: Teslin električni automobil imena Model 3, koji je po Muskovim riječima trebao biti pušten u prodaju 2017.

Tada je Musk najavljivao kako će Tesla do kraja te 2017. godine proizvesti 200.000 primjeraka Modela 3, što bi u času kada je to obećanje objavljeno značilo proizvodnju najmanje 5000 automobila tjedno (u to vrijeme su Teslini pogoni proizvodili do 3500 automobila na tjedan). Upitan kako planira toliko podići produktivnost – i to još uz stavljanje novijeg, zahtjevnijeg modela Tesle na proizvodnu traku – odgovorio je da će to biti ostvareno ulaganjem u robotiku i realiziranjem ideje o “stroju koji gradi stroj”.

Kako znamo, to mu nije baš i nije uspjelo. Štoviše, u pokušaju da ispuni najavljeni proizvodni cilj i usavrši proizvodnu traku korištenjem naprednih robota, Musk je tvrtku 2018. gurnuo u „proizvodni pakao“ i forsiranjem proizvodnje veće od raspoloživih kapaciteta doveo ju do granica samourušavanja zbog nemogućnosti savladavanja uskih grla proizvodnje. Roboti kolokvijalno nazvani „fluff-bots“, kojima su bili dodijeljeni jednostavni zadaci postavljanja mekanih izolacijskih prostirki od spužvaste stakloplastike na automobilske baterije, bili su najjednostavnije rečeno - beskorisni. Musk je ubrzo potom priznao da je Teslino korištenje "fluff-botova" bilo vrlo loše implementirano, te da je ljudski rad ipak u nekim poslovima na pokretnoj traci montaže automobila i dalje nezamjenjiv.

Ili ono kada je na "Autonomy" 2019. Musk obećao do kraja 2020. proizvesti i staviti u uporabu 1.000.000 robotiziranih autonomnih taksija… a mi krajem 2022. još uvijek čekamo da isporuči barem prototipni, prvi primjerak takvog automobila.

Konceptualni Teslin robotaksi je i nakon svih najava i obećanja ostao tek - koncept

Ni Honda, ni Hyundai, ni Boston Dynamics

No, unatoč neispunjavanju ambicioznog obećanja o Teslinoj nepreglednoj floti Modela 3 i još nepreglednijoj armiji samovoznih taksija, tvrtka je ipak nastavila razvojne projekte na izradi humanoidnih robota, što je pune četiri godine nakon fijaska s „fluff-botovima“ rezultiralo sadašnjom najavom prezentacije Optimusa. Kako rekosmo, prezentacija tog naprednog, inteligentnog Tesla-Bota trebala bi se dogoditi za desetak dana, krajem rujna. Osobno očekujem i da se do tada javi i ekipa iz Transformers-franšize (američki Hasbro i japanski Takara Tomy) s tužbom za zaštitu autorskih prava na korištenje imena Optimus kao naziva za automobilskog robota…

Mnogi proizvođači automobila, uključujući Honda Motors i Hyundai-Kia Motors (čiji je Boston Dynamics ogranak), pokušali su izraditi humanoidne robote-radnike, ali nijedan od tih prototipova nikada nije uspješno komercijaliziran. Vidjet ćemo hoće li to uspjeti Musku, koji svoje neuspjehe i promašaje još uvijek uspijeva amortizirati novcem zarađenim na brojnim drugim, daleko profitabilnijim dijelovima svojeg raznovrsnog financijsko-tehnološkog carstva, a i prodavanjem lijepih priča investitorima koji na spomen guranja autodijelova po tvornici ili nečeg sličnog, oduševljeno vade lovu iz svojih očito predubokih džepova.

Robotika na pokretnoj traci za proizvodnju automobila sasvim dobro fukcionira i bez humanoidnih dvonožnih umjetno-inteligentnih primjeraka

Musk je u prošlosti – i pored promašaja i neispunjenih obećanja – ipak više puta uspio pokazati da skeptici nisu bili u pravu: svojom Teslom je doslovce stvorio i pokrenuo globalno tržište električnih automobila, te je izgradio raketnu tvrtku SpaceX i u okviru nje satelitsku komunikacijsku mrežu Starlink.

Razuvjeravanje skeptika

„Želi li i ovoga puta razuvjeriti skeptike, Musk će na nadolazećoj prezentaciji morati prikazati Tesline robote koji bez prethodno programirane koreografije izvršavaju višestruke i složene radnje“, rekla je Nancy Cooke, profesorica inženjeringa humanoidnih sustava na Sveučilištu Arizona State. Tek takav dokaz eventualno mogao dati poticaj Teslinim dionicama koje su u odnosu na vrhunac iz 2021. pale za 25%. "Ali ako samo natjera robote da hodaju ili plešu -- to je već viđeno. I nikoga više ne impresionira.", rekla je Cooke.

Osobno, ne vjerujem da će se Optimus već sada, za tjedan dana, prezentirati kao spektakularna inovacija. Ali vjerujem da je pred tim projektom zanimljiva budućnost: tvrtka Tesla je trenutno u fazi upošljavanja stručnjaka za rad „na dvonožnim humanoidnim robotima“, objavljujući dvadesetak različitih oglasa za posao na projektu "Tesla Bot", među kojima i poslove za dizajniranje ključnih programskih modula robota. "Kôd kojega ćete napisati u konačnici će se izvoditi u milijunima humanoidnih robota diljem svijeta", stoji u jednom od oglasa za posao.

Sačekajmo još tih tjedan dana… a potom još nekoliko mjeseci ili par godina. Jednoga dana od svega toga možda nešto i bude bilo.