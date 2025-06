Amazon ima plan uposliti robotske poštare za dostavu paketa

Nekad u budućnosti, možda i ne tako dalekoj, Amazonove bi pakete do kućnog praga kupaca mogli dostavljati humanoidni roboti. Doznao je to američki portal The Information koji (iza paywalla) piše da bi, nakon što su uposleni u određenim skladištima na različitim zadacima razvrstavanja paketa, roboti mogli naći svoju primjenu unutar Amazonovog dostavnog sustava "zadnje milje".

Zamjena za gradske dostavljače

Kompanija za potrebe razvoja takvih robota navodno već gradi poseban park za treniranje, unutar kojeg bi humanoidni roboti trebali vježbati izbjegavanje prepreka i suočavanje s uobičajenim izazovima dostave paketa do kupaca. Istodobno s time, razvijaju i sustav umjetne inteligencije koji će upravljati tim robotima. Prema prvim informacijama, roboti će se voziti u Rivianovim električnim dostavnim kamionima, odakle će moći "iskočiti" iz teretnog prostora de odnijeti paket na željenu lokaciju.

Ove tvrdnje donekle su potvrdili iz Amazona u izjavi za portal Silicon Valley: "Razvoj našeg agentskog AI okvira predstavlja temeljnu promjenu u robotici. Umjesto krutih, specijaliziranih robota, stvaramo sustave koji mogu čuti, razumjeti i djelovati na temelju naredbi prirodnog jezika, pretvarajući skladišne ​​robote u fleksibilne, multitalentirane asistente".

Ulogu robotskih dostavljača mogli bi preuzeti roboti nekog od više razmatranih proizvođača, a navodno su testiranja u stvarnom svijetu također "iza ugla". Spominje se da je jedna od mogućnosti korištenje naprednih robota kineske kompanije Unitree, ali i onih koje proizvodi Agility Robotics, čiji su roboti već testirani u Amazonovim skladištima.