Erica zna kako se smije s ljudima

Ono što nešto čini smiješnim zbunjivalo je filozofe i znanstvenike još od vremena Platona. Ljudi se tisućama godina ne mogu složiti oko odgovora na pitanje "što je tako smiješno?" pa se čini nemogućim da bi odgovor na to pitanje mogli dati roboti. No, uz pomoć umjetne inteligencije koja signale dobiva iz zajedničkog sustava smijanja, upravo su to pokušali učiniti istraživači Sveučilišta Kyoto koji su svoja zapažanja objavili u časopisu Frontiers in Robotics and AI.

Snimanje razgovora s androidom Erica

"Empatija je jedna od važnih funkcija u komunikaciji", kažu istraživači koji su se poigrali s androidom zvanim Erica. "Razgovor je, naravno, multimodalan, a ne samo puko odgovaranje. Dijeljenje smijeha jedan je od načina na koji robot može suosjećati s korisnicima a to ne možete učiniti s tekstualnim chatbotom."

Tri podsustava

U modelu zajedničkog smijeha, čovjek se prvo smije, a sustav umjetne inteligencije odgovara smijehom kao empatijskom reakcijom. Ovaj pristup je zahtijevao izradu tri podsustava: jednog za detekciju smijeha, drugog za odlučivanje hoće li se smijati i trećeg za odabir vrste prikladnog smijeha.

Primjer razgovora između istraživača i Erice

Podaci za obuku prikupljeni su iz više od 80 dijaloga iz brzih spojeva u kojima se velike grupe ljudi miješaju ili međusobno komuniciraju jedan na jedan u kratkom vremenu. U ovom slučaju, maraton spajanja partnera uključivao je studente i dakako Ericu kojoj su glas davale amaterske glumice.

Testiranje smisla za humor

Najveći izazov bio je identificirati stvarne slučajeve zajedničkog smijeha i pažljivo kategorizirati vrste smjehova, od pristojnog smješkanja do grohotnog smijeha.

Smisao za humor testiran je s četiri kratka dijaloga

Ericin smisao za humor testiran je kreiranjem četiri kratka dijaloga između osobe i robota u trajanju od dvije do tri minute. U prvom scenariju, Erica bi se samo smješkala, u sljedeća dva rabila je vesela kikotanja, da bi u posljednjoj varijanti kombinirala razne vrste smijanja. Istraživači su procijenili interakcije na temelju empatije, prirodnosti, sličnosti s ljudima i razumijevanja.

Roboti s karakterom

Dakako, kažu istraživači, Ericu treba podučiti još brojnim drugim načinima smijanja prije no što bude spremna za samostalno komuniciranje s ljudima. Uostalom, smijeh je samo jedan aspekt prirodnog ljudskog razgovora s robotom.

Dijagram testiranja

"Roboti bi zapravo trebali imati poseban karakter, a mi mislimo da to mogu pokazati svojim ponašanjem u razgovoru, smijehom, gledanjem u oči, gestikulacijama i stilom govora", kažu japanski istraživači koji smatraju da će proći još najmanje 10, a možda i 20 godina (Dakle, nikad ili nemaju pojma kada - op. ur.) prije nego što ćemo konačno moći ležerno razgovarati s robotom kao što bismo razgovarali s prijateljem.