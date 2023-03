Hrvatski robotičari trebaju pomoć za put na svjetsko natjecanje FIRST LEGO League

Ako ste ljubitelj robotike i tehnologije, vjerojatno ste upoznati s natjecanjima FIRST LEGO League. Hrvatska ekipa iz Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Prigorje Brdovečko, Regoč, osvojila je drugo mjesto na državnom natjecanju u Hrvatskoj, a u Sloveniji na regionalnom proglašeni su i najboljom ekipom u zemlji.

Sada se cijeli tim priprema za novo izazovno natjecanje, koje će se održati u Maroku. No, kako bi mogli putovati na natjecanje i tamo predstavljati svoju zemlju, tim će trebati pomoć i podršku svoje zajednice. Stoga, ako želite podržati ove talentirane i predane timove u njihovim nastojanjima, pozivamo vas da im se pridružite u njihovom putovanju do Maroka. U nastavku malo više o njima…

Jedini hrvatski predstavnici

Ekipa "IBM Regoč" na nedavno završenom regionalnom Adria First Lego League natjecanju (ekipe iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore), koje se održalo u Ljubljani 18. ožujka, ostvarila je najbolji plasman među hrvatskim ekipama! Tim je rezultatom osigurala pozivnicu, kao jedini predstavnici iz Hrvatske, na svjetsko natjecanje FIRST LEGO League Morocco Open Invitational 2023 koje će se održati od 18. do 21. svibnja u Maroku.

Hrvatska je jedna od 110 država svijeta u kojoj se održava ovo natjecanje s ukupno preko 679.000 natjecatelja. Ovogodišnja tema je "SuperPowered", kojom se potiče djecu da razmisle i istraže put kojim prolazi energija prije nego dođe do njih, od različitih izvora električne energije, skladištenja i prijenosa energije do potrošnje i upotrebe u svakodnevnom životu. Regočev projekt za natjecanje je Solarni punjač mobitela, namijenjen za kratko dopunjavanje baterije mobitela na područjima gdje se okupljaju djeca i mladi.

Učenicima i mentorima žele omogućiti sudjelovanje na ovom svjetskom natjecanju, gdje će predstavljati svoju školu, mjesto i državu. Kroz natjecanje djeca i mentori njeguju timski rad, koriste moderne tehnologije i pripremaju prezentacije o izradi projekta i primjeni u komercijalnoj upotrebi. Ukupni predviđeni troškovi odlaska na svjetsko prvenstvo iznose otprilike 15.000 eura koje je potrebno u cijelosti osigurati kroz iduća tri tjedna.

Dio potrebnog iznosa osigurali su od Zagrebačke županije i Općine Brdovec. Za ostale troškove (put) očekuju sufinanciranje roditelja učenika natjecatelja i naših sponzora/donatora. Nedostaje im još polovica potrebnog iznosa. Želite li i možete li pomoći ovoj ekipi da otputuje na svjetsko natjecanje, detalje kako to možete učiniti pronađite u nastavku ili na njihovim stranicama.