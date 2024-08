Podrška Silicijske doline za predsjedničku kandidatkinju

Nije čudo da je u ovo doba, kada digitalna povezanost postaje ključna, predsjednička kampanja potpredsjednice Kamale Harris prihvatila tehnologiju i postavila nove standarde za online političko angažiranje i prikupljanje sredstava.

White Dudes, Black Women

Srž Harrisine digitalne strategije čini niz virtualnih skupova koji su srušili prethodne rekorde online političkih događanja. Skup za prikupljanje sredstava "White Women: Answer the Call" navodno je privukao oko 200.000 sudionika, što je najveći Zoom poziv u povijesti. Ukupno je prikupljeno 11 milijuna dolara donacija. Ovaj događaj slijedili su jednako uspješni skupovi usmjereni na specifične demografske skupine. "White Dudes for Harris" je inicijativa koja okuplja progresivne bijele muškarce koji podržavaju potpredsjednicu Kamalu Harris. Tome su se priključile "Black Women for Harris" i "White Women for Harris".

Donatori animirani digitalno

Ovi virtualni skupovi postali su temelj Harrisinih napora za prikupljanje sredstava i takoreći preko noći kad je iznenada postala kandidatkinja, omogućili njenoj kampanji povezivanje s velikim brojem pristalica diljem zemlje bez logističkih izazova i troškova povezanih s tradicionalnim događanjima uživo.

Uspjeh ovog digitalnog pristupa odražava se u impresivnom financijskom rezultatu kampanje. U samo 36 sati nakon što je Harris postala pretpostavljeni demokratski kandidat, njena kampanja prikupila je 100 milijuna dolara. Do danas, kampanja izvještava da je prikupila 310 milijuna dolara, od čega oko dvije trećine dolazi od novih donatora koji su animirani prije svega digitalnim kanalima.

Složeni odnos sa Silicijskom dolinom

Harrisine veze s tehnološkom industrijom odigrale su ključnu ulogu u digitalnom uspjehu njene kampanje. Mnoge istaknute ličnosti Silicijske doline okupile su se iza nje, uključujući bivše tehnološke direktore i venture kapitaliste. Ova podrška smatra se ključnom, kako za prikupljanje sredstava, tako i za korištenje najsuvremenije tehnologije u kampanji.

Međutim, odnos između Harris i tehnološke industrije nije bez složenosti. Kao snažna zagovornica strože regulacije velikih tehnoloških tvrtki, Harris se nalazi na tankoj liniji između pridobivanja podrške Silicijske doline i zalaganja za veći nadzor industrije.

Njen regulatorni stav uključuje pozive na jaču kontrolu i nadzor sadržaja na platformama društvenih medija, poboljšanu zaštitu privatnosti podataka i kontinuirano provođenje antitrustovskih mjera za sprječavanje monopola. Također je bila na čelu zagovaranja odgovornog razvoja umjetne inteligencije, zalažući se za javni nadzor i propise koji osiguravaju etički razvoj AI tehnologija.

Unatoč ovim potencijalno nepopularnim stavovima za Silicijsku dolinu, mnogi tehnološki lideri vide Harrisin pristup kao uravnotežen. Ona naglašava potrebu zaštite javnosti uz istovremeno unaprjeđenje inovacija, što nalazi odjeka kod mnogih u industriji.

Ideološki rascjepe IT industrije

Politički krajolik u Silicijskoj dolini postao je vrlo polariziran, s velikim podjelama između pristaša bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i potpredsjednice Kamale Harris, odražavajući šire nacionalne trendove. Dok neki tehnološki lideri podržavaju Trumpa zbog njegovih obećanja o deregulaciji, drugi podržavaju Harris zbog njezine posvećenosti demokratskim institucijama i politikama prijateljskim prema tehnologiji. Ova podjela ne samo da naglašava ideološke rascjepe unutar industrije već i ističe značajnu ulogu koju financijski doprinosi iz Silicijske doline mogu igrati u oblikovanju predsjedničkih izbora 2024. godine.

Nadolazeći mjeseci nesumnjivo će vidjeti kako obje velike stranke prilagođavaju svoje digitalne strategije kako bi se natjecale u ovom novom krajoliku virtualne politike. Za sada, "Zoom boom" Harrisove kampanje stoji kao svjedočanstvo moći tehnologije u modernoj politici, čak i dok navigira složenim odnosom između inovacija Silicijske doline i vladinog nadzora.