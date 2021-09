U Singapuru autonomni roboti paze na javni red i mir

Postoji jedna izreka koju nije moguće izravno prevesti na hrvatski, ali dobro opisuje Singapur i javni red i mir koji se u tom gradu-državi provodi brojnim kaznama. "Singapore is a fine city. You get a fine for everything", to je otprilike zafrkancija na račun strogih pravila koja tamo vladaju. U Singapuru ćete, tako, platiti kaznu za pušenje na javnom mjestu, ali i za žvakanje žvakaćih guma, nepropisno bacanje smeća, hodanje mimo zebre, a da ne spominjemo teške prekršaje poput konzumacije droga, vandalizma u javnom prostoru i slično.

Kazne za sve i svašta gotovo da su simbol Singapura

Kako bi pazili na javni red i mir i provodili svoje prilično stroge zakone, još u jeku prvog vala pandemije, u svibnju prošle godine, vlasti Singapura javnim su parkovima u patrolu bili pustili robotske pse Spot Boston Dynamicsa. Ovih dana sličan se projekt odvija u jednom urbanom susjedstvu, u kojem patroliraju autonomni roboti Xavier.

Dva robota, puštena u rad ove nedjelje, u sklopu trotjednog pilot projekta, pazit će na "društveno neprihvatljiva ponašanja" i na njih zvučno upozoravati prolaznike. Prekršaji koje će Xavier prepoznavati uključuju pušenje, prodavanje sitnica na ulici, vožnju motociklima ili romobilima po pješačkim stazama, ali i okupljanja većeg broja ljudi kojima se krše Covid restrikcije.

Autonomno komunalno redarstvo

Xavier je za ove potrebe opremljen kamerom koja snima u 360°, čak i noću, a nepoželjno ponašanje u stanju je prijaviti izravno policiji. Prije toga, zvučnim će signalima i porukama, kao i natpisima na ugrađenom displeju, prekršitelje prvo upozoriti da krše neko od lokalnih pravila o lijepom ponašanju na javnom mjestu. Tijekom testnog rada roboti će isključivo upozoravati na nepoželjno ponašanje i trenirati svoje algoritme, dok će se s prijavljivanjem i kažnjavanjem eventualno započeti kasnije.

Gospodine, kamo Vi mislite da ste krenuli s tim biciklom?

Ovog su robota izradile državne agencije za znanost i tehnologiju, očuvanje okoliša, transport, hranu i stanovanje, na temelju policijskog robota koji je također od ranije prisutan u Singapuru. Prekršitelje prepoznaje automatski, korištenjem računalnog vida i strojnog učenja, a vlasti uvjeravaju da u njega nije ugrađen sustav za prepoznavanje lica. Autonomno se može kretati, izbjegavati prepreke, pješake i vozila dok patrolira predprogramiranom rutom, a u svakom trenutku svakog Xaviera nadziru i operateri iz kontrolnog centra.

Robot upozorava na zabranu pušenja na javnom mjestu: