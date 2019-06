10 najzanimljivijih igara sa sajma E3

Na ovogodišnjem izdanju sajma E3 imali smo priliku vidjeti dvjestotinjak igara, ali moramo priznati da je nešto nedostajalo. Osim što je Sony preskočio sajam, na većini konferencija bilo je jako malo igara koje su bile spremne pokazati gameplay. Izdavači i razvojni timovi su to ostavili ili za prikaze novinarima, poznatijim YouTuberima i streamerima iza zatvorenih vrata ili su naknadno za vrijeme intervjua pokazali nešto više. Najviše se iskazao Nintendo koji je nakon svoje Direct prezentacije kroz tri dana pokazao gameplay za gotovo sve igre koje su na njoj prikazali.

Ono što je još bilo pomalo razočaravajuće ove godine, je da će većina prikazanih igara izaći najranije iduće godine, dok neke od njih ni nemaju još datume izlaska. Ako ništa drugo, barem se imamo čemu veseliti, a i do kraja ove godine nas čeka još velik broj igara u svim žanrovima.

Cyberpunk 2077

Kao i prošle godine, o CD Projektovoj novoj igri se najviše pričalo. Na Microsoftovoj konferenciji je Cyberpunk 2077 dobio novi trailer, a stvar o kojoj se najviše pričalo za vrijeme sajma i nakon njega je to da se Keanu Reeves pojavio na pozornici, "You're breathtaking" je fraza o kojoj smo se načitali i igrači sad čak potpisuju peticiju da se to ubaci u igru kao achievement, a kruže glasine da će taj poznati holivudski glumac u igri možda i zapjevati.

Osim što je gospodin Reeves svima bio zabavan, dobili smo najvažniju informaciju vezanu uz igru otkad ju je poljski razvojni tim prvi puta spomenuo prije šest godina - datum izlaska. Ako se razvoj bude odvijao prema planu, u ovaj izuzetno impresivan FPS RPG svijet moći ćemo zakoračiti u travnju iduće godine, a uz to su otvorene predbilježbe tako da svi zainteresirani igrači mogu već sada kupiti svoju kartu za ulazak u Night City. Određeni sretnici su i ove godine dobili prilike pogledati demo koji je trajao 40-ak minuta, a svi mi ostali ćemo ga moći pogledati za vrijeme sajma PAX West koji se održava početkom rujna. Prema svemu što smo mogli čuti, CD Projekt Red ima izuzetno ambiciozne planove za ovu igru, a mi se nadamo da će ih uspjeti ostvariti.

Razvojni tim: CD Projekt Red

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 16. travanj 2020.

Deathloop

Na Bethesdinoj konferenciji se nismo baš imali čemu veseliti, barem ne ako gledamo na Bethesdu kao razvojni tim. U izdavačkim vodama im ide malo bolje, a pomalo iznenađujuća bila je objava nove igre iza koje stoji Arkane Studios. Serijal Dishonored i reboot IP-a Prey prilično su dobro napravljeni, no nisu izdavaču donijeli neke veće svote novaca. Drago nam je da je unatoč tome Arkane dobio priliku napraviti nešto sasvim novo, a najavili su nam Deathloop.

Zasad znamo da se radi o akcijskoj igri iz prvog lica koja se odvija na otoku Blackreef, Na njemu se odvija neumoljiva borba između dvoje vrhunskih plaćenih ubojica koji su zaglavili u vremenskoj petlji. Cilj je pokušati prekinuti taj niz nasilja, a tim obećava gameplay, slobodu rješavanja problema i istraživanja okruženja kao i u njihovim prijašnjim igrama. Osim toga, nažalost, ne znamo ništa drugo, ali ćemo možda saznati nešto više na sajmu Gamescom krajem kolovoza.

Razvojni tim: Arkane Studios Lyon

Platforme: nepoznato

Datum izlaska: nepoznat

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Jedna od najbolje ocijenjenih igara u posljednjih nekoliko godina koja je pokupila i ogroman broj nagrada kada je izašla je The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Najnovija igra u popularnom Nintendovom serijalu izašla je prije dvije godine, a tim je u početku imao planove za izdavanje nekakvog DLC-a ili ekspanzije. Zaključili su da imaju previše ideja i da bi najbolja stvar bila da naprave punokrvni nastavak.

Ovu je najavu Nintendo ostavio za sam kraj svoje Direct prezentacije. Prikazali su kratak trailer u kojemu se vide Zelda, Link i mračna sila koja se budi. Igra još nema službeni naziv, ali je izdavač fanovima htio poručiti da se imaju čemu radovati. Kada će igra biti spremna, ne zna se, ali ako će biti kvalitetna kao i prijašnji uradak, isplati se čekati.

Razvojni tim: Nintendo

Platforme: Switch

Datum izlaska: nepoznat

DOOM Eternal

Igra kojoj je Bethesda posvetila najviše vremena na svojoj prezentaciji i jedna od rijetkih koje smo na sajmu vidjeli da izlazi ove godine je nastavak na izvrsni reboot FPS serijala iz 2016. godine za koji je zaslužan id Software. Za DOOM Eternal, direktni nastavak na taj hit, znamo od prošlogodišnjeg izdanja sajma, ali smo ovog puta dobili konkretan gameplay prikaz, kao i datum izlaska.

Doom Slayer će u ovoj igri posjetiti brojne nove lokacije, susresti se s demonima iz prijašnjih nastavaka koje do sada nismo imali prilike vidjeti, kao i nekim novima, imat će nove mogućnosti kretanja i bit će puno mobilniji, oružja koja koristi i nadogradnje kojima će imati pristup i dalje izgledaju izuzetno zabavno za koristiti, a osim kampanje za jednog igrača u pripremi je poseban multiplayer mod u kojem će se boriti jedan naoružani marinac i dva igrača koja će utjeloviti razne demone. Sve to zvuči veoma obećavajuće, a moramo pričekati do kraja studenog za vidjeti da li je id Software opet sve propisno odradio.

Razvojni tim: id Software

Platforme: PC, PS4, Xbox One, Switch, Google Stadia

Datum izlaska: 22. studeni 2019.

The Outer Worlds

Igrači čekaju da Obsidian Entertainment napravi nešto slično Fallout: New Vegasu već sedam godina, a ove godine će konačno to i dočekati. Novi RPG iza kojeg stoji ovaj razvojni tim zove se The Outer Worlds i šalje nas na razne planete u znanstveno-fantastičnom okruženju gdje, u pravom stilu njihovih igara, možemo raditi gotovo sve što nam padne na pamet.

Iako igra izlazi za četiri mjeseca, tim nije objavio previše detalja o njoj. Znamo da ćemo po želji napraviti svojeg lika, krenuti u istraživanje svemira iz svojeg broda, susretat ćemo se s brojnim NPC-jevima koji će nam davati svakakve zadatke i neke ćemo moći povesti na avanture s nama, oružja će biti svakakvih, kao i nadogradnji i skillova. To su sve stvari koje se očekuju od ovog tipa igara, pa ćemo vidjeti kako je Obsidian to točno zamislio.

Razvojni tim: Obsidian Entertainment

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 25. listopad 2019.

Dying Light 2

Techland je ugodno iznenadio igrače svojom post-apokaliptičnom akcijskom igrom iz prvog lica s veoma impresivnom slobodom kretanja. U Dying Lightu ste mogli sami ili s još tri igrača trčati, penjati se i skakati po gradu prepunom hodajućih mrtvaca koji su po danu relativno pitomi, a po noći izuzetno ubojiti. Za nastavak je razvojni tim odlučio ostaviti gotovo sve spomenuto, neke stvari doraditi, ali puno veću važnost staviti na priču i posljedice koje će vaše odluke imati.

Protagonist Aiden Caldwell je jedan od rijetkih koji bi htio da se ljudi u posljednjoj utvrdi čovječanstva ponašaju malo normalnije, ali na njegovu nesreću, zaražen je. To znači da ćete osim na diplomatske odnose morati paziti i na zdravlje svojeg lika. Razvojni tim nam nije htio igru previše pokazivati na konferencijama, nego su malo više popričali o njoj na nekim intervjuima, ali barem smo dobili okvirni datum izlaska.

Razvojni tim: Techland

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: Proljeće 2020.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Ljubitelji vampira već dugo čekaju neku propisnu igru u kojoj se mogu družiti s tim krvopijama. Dontnodov Vampyr bio je solidan, ali mnogi se već petnaest godina nadaju da će kultni RPG Vampire: The Masquerade - Bloodlines dobiti nastavak. Iako je igra poznata po bugovima, ni prije toga, a ni nakon niste mogli naći na bolje iskustvo u kojem utjelovljujete neko takvo nadnaravno biće.

Stvar će pokušati spasiti Hardsuit Labs i Paradox Interactive kroz Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Igra je najavljena prije par mjeseci na oduševeljenje velikog broja igrača, a za vrijeme sajma dobili smo prvi konkretan gameplay prikaz igre. Tim je nakon najave objavljivao informacije o frakcijama s kojima ćete se susretati u malo drugačijem Seattleu i ono što smo imali prilike vidjeti izgleda obećavajuće. Tim ima još nešto manje od godine dana za napraviti sve što bi htjeli, a mi im želimo sreću, jer igrači imaju velika očekivanja.

Razvojni tim: Hardsuit Labs

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: Ožujak 2020.

John Wick Hex

Već kada je Keanu Reeves praktički obilježio ovogodišnji sajam E3, možemo spomenuti još jednu igru koja ima veze s njim. Mike Bithell, britanski developer poznati u indie krugovima, dobio je priliku napraviti prvu igru temeljenu na svijetu popularnih akcijskih filmova John Wick. Iako su mnogi očekivali nešto možda veće produkcije i pucačinu, Bithell je imao drugačije ideje. Radi se o strategiji na poteze u kojoj ćete najbolje proći ako razmišljate i ponašate se kao Wick u filmovima.

Radnja igre odvija se prije onih u filmovima, pa ćete imati priliku vidjeti kakav je John Wick bio prije mirovine i ponovnih ubijalačkih pohoda. Svi oni koji su dobili priliku zaigrati igru za vrijeme sajma i popričati s tvorcem bili su prilično impresionirani onime što su vidjeli, pa se nadamo da će i nama biti tako kada sami dobijemo priliku vidjeti o čemu se radi. Nije poznato hoće li Keanu Reeves posuditi svoj glas glavnom junaku, ali će druga dva glumca iz filma, Lance Reddick i Ian McShane, reprizirati svoje uloge.

Razvojni tim: Bithell Games

Platforme: najprije PC, portovi za konzole naknadno

Datum izlaska: nepoznat

Baldur's Gate 3

Jedna od igara o kojoj smo htjeli saznati mnogo više, ali nismo dobili prilike zato što Larian Studios još nije spreman o njoj pričati je Baldur's Gate 3. Ovaj tim, poznat po odličnim RPG-ovima Divinity: Original Sin i nastavku, dobio je priliku napraviti nastavak na jednu od najcjenjenijih igara u žanru, a ni oni, ni igrači ne mogu biti sretniji s tom odlukom vlasnika IP-a, Wizards of the Coast.

Igra je najavljena par dana prije početka sajma, a na svim prezentacijama i u svim intervjuima gdje smo igru imali prilike vidjeti detalja je bilo jako malo. Znamo da će se igra baviti invazijom mind flayersa, da će igra koristiti Real Time With Pause sustav borbe, da će Larian ubaciti mogućnost igranja s prijateljima, te da ćemo istražiti razne lokacije, ali smo dio grada Baldur's Gate. Igra će prema riječima osnivača razvojnog tima izaći "kada bude spremna", a sigurni smo da će im igrači dati svo potrebno vrijeme samo da konačan proizvod bude što bolji.

Razvojni tim: Larian Studios

Platforme: PC, Google Stadia

Datum izlaska: nepoznat

Final Fantasy VII Remake

Mnogi su sumnjali da će Square Enix sa sobom na E3 dovesti Final Fantasy VII Remake. Novo izdanje kultnog RPG-a velikom je broju igrača bila najvažnija najava na Sonyjevoj prezentaciji prije četiri godine, ali razvojni tim od tada nije bio spreman gotovo ništa objaviti. To se promijenilo ove godine, pa smo datum izlaska dobili i prije same Squareove prezentacije zato što su dan ranije održali koncert s glazbom iz igara i objavili tu informaciju uz kratak trailer.

Mnogo više detalja i prilično dugačak gameplay prikaz dobili smo na samom početku prezentacije, a igrači će se s Cloudom i ekipom moći ponovo početi družiti od početka ožujka iduće godine. Vrijedi napomenuti da tada neće stići cijela igra, nego prva epizoda i nije točno poznato koliko ih Square planira napraviti. Kako bilo, za devet mjeseci će se neki igrači opet vratiti u djetinjstvo i u novom ruhu iskusiti tu kompleksnu priču, a oni koji je nisu imali prilike zaigrati, moći će saznati zašto je taj RPG toliko cijenjen.

Razvojni tim: Square Enix

Platforme: PS4

Datum izlaska: 3. ožujak 2020.

Par drugih igara vrijednih spomena

Za kraj ćemo spomenuti još pet igara oko kojih smo optimistični, ali s dozom rezerve. Star Wars Jedi: Fallen Order je prva singleplayer igra smještena u tom svijetu otkad je EA od Disneyja dobio licencu za njihovu izradu, no prema onome što smo vidjeli nismo mogli biti pretjerano oduševljeni. Par dana nakon tog prikaza počelo se govoriti o tome da je to bio izuzetno mali presjek igre koji je nije propisno dočarao i da konačan proizvod neće biti toliko linearan, te da nas čekaju brojna iznenađenja.

Ljubitelji horor igara i djela Shinjija Mikamija dobili su kratak prikaz njegovog novog projekta imena Ghostwire: Tokyo o kojem samo znamo da bi nas trebalo biti strah i da ćemo u glavnom gradu Japana istraživati misteriozne nestanke stanovnika radi nadnaravnih pojava. Trailer je izgledao veoma zanimljivo, ali nije bilo gameplayja.

Kolaboracija FromSoftwarea i pisca George R.R. Martina službeno je potvrđena za vrijeme Microsoftove prezentacije, ali također osim CGI trailera i imena Elden Ring nismo dobili ništa detalja. Za vrijeme sajma smo saznali da se radi o najvećoj i najambicioznijoj igri tog razvojnog tima, da će borba biti sličnija serijalu Souls, nego ona u Sekiru i da će, naravno, biti teška.

Watch Dogs: Legion je bila najzanimljivija igra koju je Ubisoft prikazao za vrijeme svoje, prilično neinspirativne, konferencije. Ideja za treću igru u ovom hakersko-akcijskom serijalu s pogledom iz trećeg lica je da možete regrutirati i utjeloviti bilo kojeg lika koji luta Londonom, a iako su nam prikazali demo koji je izgledao odlično i dalje smo skeptični prema tome kako će to u konačnoj verziji izvesti. Pogotovo ako uzmemo njihovu reputaciju downgradeova između onog što prikažu na sajmu i onog što nas dočeka kada igra izađe. Premisa zvuči odlično, pa se nadamo da će im poći za rukom to pošteno izvesti.

Posljednja igra koju ćemo spomenuti nije baš najbolje prošla kod igrača. Fanovi Marvela nestrpljivo su čekali da Square Enix objavi detalje za Marvel's Avengers igru, a kada su to napravili na kraju svoje prezentacije, reakcije su bile podijeljene. Budući da su se mnogi u posljednjih 10 godina družili s određenim glumcima, nisu zadovoljni što ovi u igri ne izgledaju i ne zvuče kao oni. Također, Eidos Montreal i Crystal Dynamics su dobili zeleno svjetlo za ispričati novu priču s tim popularnim herojima, pa igrači ne znaju točno što mogu očekivati.

Sve u svemu, sada kada su se dojmovi malo slegnuli, nismo sigurni da možemo reći da nas je ovogodišnji sajam pretjerano oduševio. Dijelom zbog toga što je hrpa informacija procurila prije samog početka, dijelom zato što nije bilo dovoljno prikaza gameplayja i najave novih IP-ova (osim ako ne računate indije, toga uvijek ima). Možda je vrijeme da izdavači razmisle o malo drugačijem prezentiranju novosti svojim fanovima, već kad format objavljivanja trailera bez ikakvog gameplayja i detalja ne može oduševiti velik broj ljudi.