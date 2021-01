CES 2021: U znaku pandemije i tehnologije - od zvona kojeg ne treba dodirnuti do pametnih maski

Ove se godine CES, najveći sajam potrošačke elektronike na svijetu održava online. Zbog pandemije nije bilo moguće održati ga u standardnom obliku pa novinari iz cijelog svijeta novitete za 2021. godinu prate putem ekrana svojih prijenosnih i stolnih računala. Ovom novo normalnom vremenu prilagodili su se i proizvođači koji su ove godine na CES-u predstavili dosta gadgeta i drugih uređaja kojima je cilj osigurati zdravije okruženje ljudima, druženje uz distancu i drugo.

Zvono koje ne treba dodirnuti

Primjerice tvrtka Alarm.com predstavila je zvono za vrata koje nije potrebno dodirnuti prstima da bi ono radilo. Naime, Touchless Doorbell ima ugrađenu kameru pomoću koje prepoznaje kada se netko nalazi pred vratima i tada proizvodi ton kako bi vlasnika obavijestio da mu se netko nalazi pred vratima. Osim kamere, zvono ima i ugrađen mikrofon što omogućava vlasniku da putem svojeg telefona uživo komunicira sa svojim gostom.

Touchless Doorbell

Iako je proizvođač na samom zvonu jasno označio kako ga nije potrebno dodirnuti da bi radilo, u ponudi je i poseban otirač za vrata s porukom „Stand on mat to ring doorbell“ kako bi bilo jasnije što treba učiniti. Što se specifikacija tiče, kamera je širokokutna (150 stupnjeva), podržava snimanje noću (IR) i FHD rezoluciju (HDR). Proizvođač je išao toliko daleko da je unutar zvona ugradio i mali grijač kako bi zvono moglo raditi i na nižim temperaturama tijekom zimskog razdoblja.

Snimke se čuvaju do 60 dana na tvrtkinim serverima. U navedenom razdoblju može im se pristupiti pomoću mobilne aplikacije. Za sada nije poznat točan datum dostupnosti kao ni cijena. No, glasnogovornik tvrtke Alarm.com za CNET je izjavio kako će cijena biti ispod 200 USD. Također je potvrdio i kako otirač neće biti dio paketa, već će se nabavljati zasebno.

BioButton analizira jeste li bolesni

Tvrtka BioIntelliSense predstavila je mali prijenosni uređaj - BioButton koji prati ima korisnik simptome COVID-19 ili ne. Veličine je američkog srebrenog dolara, i dizajnom nije nametljiv. Zamisao proizvođača je da ga se nosi pričvršćenog izravno na kožu.

BioButton

Proizvođač navodi kako BioButton kontinuirano prati korisnikovu temperaturu, brzinu disanja i otkucaje srca u mirovanju. Što je uređaj detektirao lako se provjerava putem mobilne aplikacije koja je dostupna za iOS i Android uređaje. Prikupljeni podaci se u kriptiranom obliku šalju u tvrtkin cloud gdje se analiziraju te se potom na korisnikov uređaj šalje izvještaj o otkrivenom.

Komunikacija između uređaja i telefona je ostvarena pomoću Bluetooth tehnologije, a baterija uređaja traje do 90 dana. Na zaslonu uređaja pojavit će se tek dvije oznake – Cleared koja označava kako možete slobodno na posao, u školu ili trgovinu, dok oznaka Not Cleared znači kako biste trebali kontaktirati svoga liječnika, jer postoji sumnja da imate COVID-19.

Pametne maske

Novo normalno vrijeme nezamislivo je bez maski. Stoga ne čudi kako su proizvođači osmislili Hi-Tech maske koje osim što vas štite od virusa, vam ujedno i olakšavaju komunikaciju s drugim ljudima bez potrebe da istu skidate i time se izlažete mogućoj zarazi. Naime, maska naziva MaskFone kako joj sam naziv sugerira omogućava telefoniranje i to bez da u rukama morate držati telefon te bez nerazgovjetnog mumljanja kroz masku.

MaskFone

Kako bi gore navedeno bilo moguće proizvođač je u masku ugradio Bluetooth i kontrolne tipke. Osim za stišavanje ili pojačavanje zvuka, tipke se mogu koristiti i za odabir pjesama koje imate pohranjene na svom mobitelu ili na nekom od glazbenih servisa. Proizvođač navodi kako je maska udobna za nošenje, kako ju je moguće prati te kako zadovoljava N95 certifikat po pitanju zaštite od virusa. Na jednoj od trakica koje masku drže na ušima nalazi se i bežična slušalica pa nema straha da će se ista izgubiti. Cijena jedne maske je 49,99 USD, a u kompletu dolaze i tri PM2.5 filtera. Jednom kad se filteri potroše moguće ja naručiti nove po cijeni od 19,99 USD. Ovisno o odabranoj vrsti filtera u pakiranju će se za navedenu cijenu nalaziti 5 N95/FFP2 ili 30 PM2.5 filtera.

AirPop Active+

Nešto skuplja maska koja je također predstavljena na CES-u nosi naziv AirPop Active+. Riječ je o maski koja ima ugrađen senzor koji prati disanje i lokalne podatke o kvaliteti zraka kako bi na vrijeme obavijestila korisnika kako je vrijeme za promjenu filtera. Svaki filter ima vlastiti QR kod koji je potrebno skenirati kako bi se utvrdilo radi li se o izvornom proizvodu ili o lažnom. U prodaji bi se trebala naći još ovog mjeseca po cijeni od 149,99 USD.

Dezinficirana voda za piće

Kako bi korisnici bili sigurni kako piju zdravstveno ispravnu vodu LG je osmislio frižider InstaView koji pomoću UV svjetla dezinficira vodu, kažu da ubija i do 99,99% bakterija. Uz to, dodali su i mikrofon pa je sada moguće i glasovnom naredbom „Open the refrigerator door“narediti frižideru da otvori svoja vrata, opet kako ne biste rukama morali dodirivati ručku frižidera te kako biste izbjegli mogući doticaj s raznoraznim bakterijama.

LG InstaView

Linija InstaView 2021 za razliku od prošle dobila je i 23% veći „prozor“ kako bi korisnik mogao bolje vidjeti što se nalazi unutar frižidera, bez njegovog otvaranja. Za potonje dovoljno je dvaput kucnuti na „prozor“. Ovo zadovoljstvo ovisno o modelu košta i preko 4.000 USD.

Puštanje vode u WC-u bez dodira

Za korisnike kojima nije problem izdvojiti oveću količinu novca za vlastiti gušt, Kohler je osmislio beskontaktni WC. Za pustiti vodu nije potrebno dodirnuti kotlić, već samo mahnuti rukom preko senzora. Slično kao što to čine Jedaji kada žele manipulirati s voljom svojih sugovornika.

Kohler Touchless Toilet

Cijena će biti prava sitnica, oko 1.000 USD kada se u ožujku 2021. pojavi na tržištu. U ponudi će biti i skupljih modela koji će stajati i preko 3.000 USD, a oni će imati i dodatne mogućnosti – automatsko spuštanje i dizanje daske, daljinsku kontrolu te funkciju bidea.

Digitalni stol za igranje

Novo normalno vrijeme zagovara što veću distancu među ljudima. Proizvođači raznih uređaja uspjeli su odgovoriti i na taj izazov te su omogućili ljudima da se druže uz društvene igre, a da uopće nisu dio istog kućanstva, čak ne moraju biti ni iz iste zemlje. Infinity Game Table upravo je ono što mu naziv sugerira – stol koji osim svoje osnovne namjene držanja čaša, daljinskih upravljača, dnevnih novina i informatičkih časopisa, ima i dodatnu – igranje društvenih igara.

Infinity Game Table

Više nije potrebno paziti na mogući gubitak figurica, kockica, novaca i raznoraznih kartica s pitanjima ili izazovima – sve navedeno nalazi se u memoriji stola i koristi se pomoću tapkanja po njegovom 24“ velikoj zaslonu. Također nema više ni svađa koji je broj ispao jer je kockica zapela pod čudnim kutom – stol Infinity Game Table ne griješi u bacanju kao ni u brojanju novaca, ako slučajno igrate Monopoly.

Ako su vam ukućani na poslu, a vi na zasluženom godišnjem igrati se možete i sami, ali iu uz društvo nekoga izvan vašeg kućanstva, jer Infinity Game Table podržava i online način igranja. Za potonje svatko treba imati svoj stol. U prodaju bi trebao stići tijekom ožujka 2021. po cijeni od oko 600 USD. U cijenu je uključeno više od 50 različitih igara.