Telemedicina, neočekivani saveznik u borbi protiv klimatskih promjena

Sustav pružanja zdravstvene zaštite na daljinu ima učinak na emisiju ugljika jednak smanjenju do 130.000 putovanja automobilom, pokazalo je američko istraživanje

Telemedicina je u proteklim godinama doživjela nagli rast zbog pandemije. No, ona nije bila tek puki alat kojim će se u vrijeme zaključavanja poboljšati pristup zdravstvenoj zaštiti; telemedicina se, čini se, pokazuje i kao neočekivani saveznik u borbi protiv klimatskih promjena. Naime, kako pokazuje istraživanje UCLA Health Sciences i Sveučilišta Michigan, korištenje telemedicinskih savjeta u SAD-u rezultiralo je smanjenjem emisije ugljičnog dioksida koje odgovara uklanjanju do 130.000 automobila s američkih cesta svakog mjeseca.

Pozitivan učinak

Brojke, objavljene u recenziranom časopisu American Journal of Managed Care, temelje se na analizi gotovo 1,5 milijuna telemedicinskih konzultacija provedenih između travnja i lipnja 2023. Istraživači su procijenili da je između 741.000 i 1,35 milijuna tih virtualnih posjeta zamijenilo tradicionalne, osobne preglede, čime su pacijenti izbjegli putovanja automobilom do zdravstvenih ustanova. Time je mjesečno izbjegnuto ispuštanje između 21,4 i 47,6 milijuna kilograma CO2, što odgovara emisiji 61.000 do 130.000 benzinskih automobila ili recikliranju četiri milijuna vreća otpada.

Telemedicina pomaže pacijentima i smanjuje emisije CO2 pch.vector

Autori upozoravaju na određena ograničenja studije. Analiza se oslanjala na podatke iz jedne baze, što može ograničiti reprezentativnost rezultata, a korištenje telemedicine ipak opada nakon pandemije, što bi moglo dovesti do blagog precjenjivanja izbjegnutih emisija. No, unatoč ograničenjima, poruka istraživanja je jasna: osim što olakšava pristup zdravstvenoj skrbi, telemedicina može imati mjerljiv i pozitivan utjecaj na okoliš, kažu istraživači.