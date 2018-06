E3 2018 - Bethesdina konferencija najavila Doom, Quake, Wolfenstein...

Četvrtu godinu za redom Bethesda je odlučila održati svoju prezentaciju na sajmu E3, a nakon dvije prilično mlake godine i njima je trebalo nešto čime će oduševiti fanove svojih serijala. Zbog kanadskog Wallmarta smo znali da će pričati o Rage 2 te zbog nedavne najave o Fallout 76, a osim toga su se dotakli i ostalih franšiza i najavili neke nove igre. Krenimo redom.

Rage 2 izgleda kao spoj Dooma i Mad Maxa

Nakon Pete Hinesa, na pozornici se prvi pojavio glazbenik Andrew W.K. koji je sa svojim bendom odsvirao pjesmu koju smo mogli čuti u traileru za Rage 2. Nakon performansa za kojeg publika nije znala točno što bi mislila stigli su član id Softwarea i Avalanche Studiosa. Obje strane su oduševljene radi suradnje, a igra na kojoj rade izgleda veoma dobro.

O igri smo nedavno pisali, a detalji se nisu mnogo promijenili. Radi se o pucačini otvorenog svijeta u kojem igrate kao Walker i raznosit ćete sve što vam se nađe na putu, pješke ili u vozilima. Bethesda je uz to najavila i Collector's Edition u kojem možete kupiti montažnu glavu lika koji se zove Ruckus the Crusher kojemu je glas posudio spomenuti pjevač. Rage 2 izlazi na proljeće 2019. godine, a sve informacije ćete pronaći ovdje.

Kartaška igra The Elder Scrolls: Legends dobiva novu verziju

Nekoliko minuta je izdavač posvetio svojoj kartaškoj igri koja je dostupna od prošle godine za iOS, Android i PC. Radi se o free-to-play naslovu koji je solidno prihvaćen, a na novoj verziji radi tim Sparkypants Studios.

Ako vas zanima po čemu se ova igra razlikuje od ostalih kartaških igara, sve informacije ćete pronaći na službenim stranicama, pa ako vam se dopadne možete je odmah i besplatno preuzeti.

Novi sadržaji stižu u The Elder Scrolls Online

Teorije o tome zašto Bethesda nije ranije počela raditi na novom single-player iskustvu smještenom u svijetu Elder Scrollsa je popularnost njihovog MMO-a. Iako početni dojmovi nisu bili najbolji, tim je stalno dodaje nove sadržaje i otvara svijet, a prema onome što se moglo čuti na konferenciji, u posljednjih godinu dana je igru zaigralo milijun novih igrača.

Najnoviji dodatak imena Summerset u igru ubacuje High Elves i cijelu novu regiju, a dostupan je svim vlasnicima igre od danas. Detalje je tim objavio na službenim stranicama gdje usput možete proučiti što sve točno The Elder Scrolls Online ima. Igra je dostupna za PC, Xbox One i PlayStation 4.

U izradi novi DOOM

Nakon uspjeha kojeg su id Software i Bethesda ostvarili s rebootom ovog FPS serijala 2016. godine nije neobično što ćemo dobiti novi nastavak. Malo je neobičan naziv za kojeg su se odlučili - DOOM Eternal - ali spominje se Hell On Earth, koje je bilo puno ime Dooma 2 kada je izašao 1997. godine. Evo kratak najavni trailer:

Doom Slayer je još uvijek tu i imat će puno više posla, budući da je tim pripremio nove demone, oružja i vještine, dok će za soundtrack opet biti zadužen Mick Gordon. Više detalja o igri objavit će za vrijeme QuakeCona koji će se održati 10. kolovoza.

Quake Champions još uvijek postoji

Igra kojom se vjerojatno mali broj igrača aktivno bavi i koja baš zbog veterana koji vas pregaze u mečevima ne privlači nove igrače dobila je novi trailer. Čovjek koji ju je predstavio je izgledao kao da je toga svjestan i kao da mu nije baš drago što mora biti tamo, ali ovako ta retro pucačina izgleda:

Prije nego što je otišao s pozornice rekao je kako svi zainteresirani igrači do 17. lipnja mogu isprobati Quake Champions besplatno. Možete igrati sami, s prijateljima ili protiv botova u modovima kao što su Deathmatch, Team Deathmatch i Instagib, a ako ste hrabri tu su Ranked Duel i 2v2 modovi. Za sve detalje zaputite se ovdje.

Prey je dobio solidnu količinu novog sadržaja

Još jedan dobar reboot kojeg smo zaigrali prošle godine bio je Prey, za kojeg je zaslužan Arkane Studios. DLC kojeg su kriptično najavljivali neko vrijeme nazvali su Mooncrash i dostupan je svim vlasnicima igre od danas.

Cilj vam je pokušati pobjeći iz tajne TranStar baze smještene na mjesecu, a svaki pokušaj je drugačiji - susrećete se s drugačijim neprijateljima i opasnostima, ciljevima koje morate izvršiti i oprema koja vam je dostupna također je nasumična. Oni koji već imaju igru mogu DLC kupiti za 20 eura, a ako još niste do sada zaigrali Prey možete kupiti Digital Deluxe verziju za 40 eura koja uključuje osnovnu igru i DLC.

Uz ovo, Prey je dobio i besplatnu nadogradnju koja je ubacila tri nova moda: Story mod je tu za one koji žele iskusiti samo priču, u Survival modu ćete uz opake vanzemaljce morati paziti na razine kisika i ozljede, a New Game+ je tu za one koji žele zadržati sve svoje vještine i iživljavati se po svemirskoj postaji. Prey je dostupan za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a sve ostale informacije možete pronaći ovdje.

Novi Wolfenstein radnju pomiče unaprijed

Već kad smo spomenuli iživljavanje, izgleda da se dovoljno velikoj količini igrača svidjelo to raditi Nacistima, zbog čega ćemo dobiti još jednu pucačinu u svijetu Wolfensteina. Ipak, ovog puta nećemo igrati kao B.J. Blazkowicz, neko kao njegove dvije kćeri blizanke.

Radnja se odvija 1980. godine, 19 godina nakon što je B.J. pokrenuo drugu američku revoluciju u The New Colossusu, a umjesto u SAD-u, naciste ćemo ubijati u Parizu. Igra će imati kooperativni mod i trebali bi je zaigrati iduće godine. Ako želite biti u toku, pratite službene stranice.

Najavljen Skyrim: Very Special Edition

Bethesda se malo odlučili našaliti na svoj račun. Igrači ih koju godinu već zadirkuju da će najaviti Skyrim za pametne hladnjake, a tako nešto su i napravili. Evo kako su predstavili novu verziju igre:

Iako je činilo kao da se radi o šali, zbilja su odlučili izdati Skyrim za Amazon Echo, pa oni koji se žele razgovarati s Alexom, mogu to i probati.

Objavljeni detalji za Fallout 76

Nakon što su se malo zezali, došlo je vrijeme da Todd Howard preuzme stvari u svoje ruke i igračima kaže što je točno Fallout 76. Osnove smo saznali kad su igru najavili - radnja se odvija u zapadnoj Virginiji, ima priču, ali i online elemente. Sada smo dobili konkretne informacije, a prva i najvažnija je da je igra u potpunosti online. Možete igrati sami, ali gospodin Howard je rekao da će biti lakše ako igrate s drugima. Također, igra ima survival elemente, ali su ih prozvali "softcore" i iako ćete susretati druge ljude bit će ih na desetke, odnosno na veličinu svijeta (igra je četiri puta veća nego Fallout 4) jako malo zato što se radnja odvija u apokalipsi i nije "zabavni park". Cijelu gameplay prezentaciju možete pogledati u nastavku.

Gradnja, koju su ne baš najbolje implementirali u Fallout 4, bit će značajna. Možete graditi gdje god želite, sami ili s prijateljima. Naravno, kako se radi o online svijetu osim na beštije, morate paziti i na druge igrače koji vam mogu uništiti ono što ste napravili. Svijet je podijeljen u šest velikih regija, svaka ima svoj izgled i nagrade, odnosno opasnosti. Kao dodatno uzbuđenje, tim je pripremio nekoliko lokacija s nuklearnim oružjem s kojim možete raditi što god želite. Za kraj je rečeno da će igra imati dedicated servere, održat će se beta testiranje, a datum izlaska glasi 14. studeni.

Svi oni koji žele mogu sada odraditi predbilježbe za običnu ili Power Armor verziju igre, a detalje za obje, kao i sve ostalo o igri pronaći ćete ovdje.

The Elder Scrolls: Blades je mobilna igra

Vjerojatno najveće razočaranje ove konferencije bila je najava nove igre u serijalu The Elder Scrolls koja je u izradi za mobilne uređaje. Bethesda je pripremila potpuno novo iskustvo iz prvog lica zvano The Elder Scrolls: Blades koje će biti dostupno besplatno za iOS i Android.

Igra je specifično zamišljena za ekrane na dodir i možete je igrati držeći mobilni uređaj horizontalno ili vertikalno. Svijet je spoj proceduralne generacije i konkretnih područja, a istraživat ćete ga nakon što, kao i u svim ostalim Edler Scrolls igrama, napravite svojeg lika. Tim je pripremio tri moda: Arena u kojoj se borite online s drugim igračima, Abyss koji ima rogue-like elemente i u kojem nastojite doći što dalje i Town koji je vezan uz priču, questove i koji služi kao dom. Taj zadnji dio je jedinstven za svakog igrača, pa ćete grad popravljati i razvijati kako god mislite da je najbolje.

Iako će najprije biti dostupna samo na mobilnim uređajima, Bethesda je rekla kako želi igru dovesti na sve moguće platforme, uključujući PC, konzole i VR. Iako je igra besplatna, Bethesda nudi predbilježbe, a ako želite možete se registrirati i ako vas odaberu igrati ranije. The Elder Scrolls: Blades izlazi 1. rujna.

Napokon predstavljen novi IP

Već godinama se šuška kako Bethesda radi na novom serijalu. Čak je bilo poznato i ime koje glasi Starfield. Nakon 25 godina rada, sada su bili spremni službeno najaviti igru, ali naravno bez previše detalja.

Zasad znamo da se radi o RPG-u, da ima znanstveno-fantastične teme te da će biti single player iskustvo. Howard je rekao kako u planu imaju najprije izdati ovu igru, nakon čega je uslijedila posljednja najava.

The Elder Scrolls VI u izradi

Iako su mnogi pretpostavljali da Bethesda radi na novom single-player TES naslovu, već jako dugo nisu htjeli ništa reći. Fanovi su se za vrijeme konferencije čak ustrtarili i počeli pripremati svoje baklje i vile nakon najave mobilne igre Blades. Ipak, Howard ih je za kraj sve umirio i dobili smo ovo:

Nije mnogo, ali je dovoljno da fanovi budu zadovoljni. Igra je još uvijek u fazi pred produkciju i kako su rekli da će najprije izdati Starfield, vjerojatno nas još koja godina dijeli od ove igre.

Solidne najave, ali se za sve moramo strpjeti

Sve u svemu, Bethesda je odradila solidnu konferenciju. Jedini problem je što za većinu novih najava moramo čekati ili kraj ove godine ili neodređene datume u sljedećoj godini. Ljubitelji serijala Fallout i Elder Scrolls će za nova single player iskustva morati biti jako strpljivi, ali oni koji vole pucačine i akcijske igre usrećit će se kroz Rage 2, novi DOOM i Wolfenstein. Jedini serijal o kojem nismo ništa čuli je Dishonored, ali kako ni dvojka ni Death of the Outsider nisu imali najbolje prodajne rezultate, nije neobično što ga nisu spomenuli.